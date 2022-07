La talentosa niña, de una gran voz, que formaba parte del grupo Vázquez Sounds, al lado de sus hermanos, ya creció, y ahora, Angie Vázquez es una hermosa joven de 21 años, quien sigue cultivando su talento y ha decidido continuar con su carrera musical como solista.

Por ello, la chica originaria de Mexicali, Baja California, recientemente ha lanzado su EP Recuerdo, que contiene cinco canciones que mezclan el folk, pop y elementos de country. De éste se desprende el primer sencillo titulado Recuerdo, que da nombre al EP, y actualmente ya se escucha Si te vas, del cual ya se grabó el video y a partir de este 7 de julio se puede ver en su canal de YouTube. El resto de los temas son Hoy me voy, Yo te quería más y Lejos.

En entrevista para Gente Bien, Angie Vázquez habla sobre esta nueva producción y sus siguientes planes.

Angie Vázquez se lanza como solista con el EP Recuerdo. ESPECIAL/CORTESÍA VIRGIN MUSIC.

¿Qué puedes decir de tu EP?

“Mi EP Recuerdo, es mi primer material como solista, son cinco canciones, es como un adelanto de mi álbum que está por salir en septiembre, y son cinco canciones que hablan de muchas situaciones, de experiencias personales, de amor, desamor, etcétera, y estoy muy, muy emocionada que ya salió y ver a toda la gente que está conectando con las canciones”.

Sobre los temas ¿quién compuso las canciones?

“Son canciones que yo compuse, y tuve algunos compositores que me ayudaron como mi papá (Avelardo Vázquez), Tommy Torres, que es muy bueno, entre otros, y lo produjo mi hermano Ave, entonces todo muy en familia”.

Sobre la temática de las canciones ¿En qué te inspiraste para crearlas? ¿de qué tratan?

“Habla mucho de ese primer enamoramiento y desenamoramiento, cuenta una historia de cuando recién te enamoras y cómo se siente eso, luego que te deja y cómo te sientes después de eso. Son situaciones muy universales con las cuales muchos se pueden identificar, y al final, eso es lo que quiero, que puedan conectar con mi música, es lo más importante para mí, entonces pues más o menos de eso trata”.

Angie Vázquez se lanza como solista. ESPECIAL/CORTESÍA VIRGIN MUSIC.

¿Qué fue lo que te motivó a lanzarte como solista?

“Decidimos mis hermanos y yo separarnos porque cada quien, la verdad, ya teníamos nuestros estilos diferentes. Cuando nos separamos para mí era muy obvio que quería seguir con la música, entonces tenía que hacerlo de solista y ahí empecé a componer, fue justo con la pandemia, entonces realmente me sirvió mucho ese encierro, por más feo que está la situación de la pandemia, que por fin estamos viendo la luz al final del túnel, esperemos que ya se vaya, pero en ese encierro fue cuando más compuse y en pandemia salió todo el álbum”.

Para mí era muy obvio que quería seguir con la música, entonces tenía que hacerlo de solista y ahí empecé a componer

¿El álbum cuándo se lanza y cuántas canciones tiene?

“Sale en septiembre, son 12 canciones en el álbum, con ayuda, ya que son coautorías, algunas las escribí sola y otras con otros compositores, hay muchas que compuse con Leonel García, que es buenísimo, y tuve el placer de trabajar con él junto con Tommy Torres y mi papá -Avelardo Vázquez-, entonces al lado de grandes compositores que no solo fueron autores, fueron maestros para mí”.

¿Vas a continuar con el género del pop o algún otro género?

“Siento que mi género ahorita, creo que es más como folk, pop, indie, tiene un poquito de todo, pero es como por esa línea, muy acústica y orgánico. Creo que ese es como el género, ya después veré si quiero experimentar o quiero cambiarlo, pero por ahora es ese estilo”.

¿Tienes alguna meta de dirigirte a cierto público o quedarte con los fans que ya tienes ahora como solista?

“Creo que un poco de los dos, los fans que me han acompañado desde chica, les estoy muy agradecida, y claro, con esta música introducir a nuevos seguidores y nueva gente que conecte porque es un estilo muy diferente al de Vázquez Sounds, entonces creo que se va a sumar público nuevo y esto también me emociona mucho. A los que les guste y que conecten son bienvenidos, y yo muy feliz por los que se están uniendo, la gente que me está descubriendo, es muy padre ver cómo esas nuevas personas se unen”.

Angie Vázquez. ESPECIAL/CORTESÍA VIRGIN MUSIC.

¿A quién está dirigida tu música?

“Yo diría que joven, de hecho, hoy estaba checando, ya que puedes checar tus estadísticas en Spotify, y me sorprendió mucho que tengo la mayoría de mi público ahorita es de 24 a 28, pensé que eran más jóvenes, y de ahí, creo que siguen de 20, 23.

Con los que crecí cuando saqué el video, muchos tenían mi edad, ahora después de estos 10 años que han pasado, son de mi edad, entonces creo que con mi público crecimos juntos y eso es muy cool, poder verlos crecer y crecer conmigo, la mayoría son como de 20, 21, 24, y pues el que se quiera sumar, no hay edades para mí”.

Después de la promoción del EP ¿Vas a tener presentaciones en vivo?

“Tengo planeado en agosto hacer unas fechas en Ciudad de México, aún estoy viendo detalles de lugar y todo eso, pero en agosto les estaré avisando de estas fechas, y después de eso, ya en septiembre que salga el álbum espero pronto tener una gira, donde puedan escucharme en vivo”.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

“Pues ahora es dedicarme full a la música y a este álbum, yo creo que ahorita es cuando más tengo que echarle ganas porque voy empezando, entonces ahorita mi mente está full en este proyecto y ya veré después qué viene, sobre la marcha, hay muchas cosas que quiero hacer, no solo quedarme en la música, sino explorar también la actuación, es algo que siempre me ha interesado, o en temas más sociales. Soy embajadora de UNICEF, entonces también cuando tengo oportunidad en temas de sociales y demás, también me encanta todo eso, entonces no me quiero limitar solo a la música, pero por ahora es tiempo de concentrarme en este proyecto”.

Angie Vázquez. ESPECIAL/CORTESÍA VIRGIN MUSIC.

En cuanto a causas sociales ¿qué es lo que más te interesa apoyar?

“Hay muchísimos temas que necesitan ayuda y necesitan difusión, como embajadora de la UNICEF nos van dando como opciones de temas en los que están tratando, por ejemplo, como vivimos en la frontera nos toca ver mucho la situación de las inmigrantes y en las condiciones que viven, y viven en condiciones muy vulnerables, entonces en ese tema nos involucramos lo más que podamos con la UNICEF, y nos ha tocado ir con ellos, hablar con ellos, hacer actividades con ellos, cantar con ellos, que la pasen bien un rato a pesar la situación que está viviendo. También me interesa mucho el tema hacia la violencia de la mujer, de hecho, tenemos una canción con Vázquez Sounds que habla de eso y también cuando hay iniciativas de la UNICEF y me invitan, me encanta ser parte de eso, he dado charlas a niñas más chicas, he estado en paneles con otras mujeres, entonces pues realmente todos los temas que pueda abarcar, a mi me encanta ayudar en lo que pueda”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Recordarles que ya salió mi EP, que está en todas las plataformas digitales y que estén al pendiente del disco que ya viene”.

