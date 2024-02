Ianis Guerrero es un actor que ha participado en cine y televisión, su experiencia en cine comienza como escritor y director de varios cortometrajes. En México ha formado parte de exitosos proyectos como la película Nosotros los Nobles, la serie Club de Cuervos y varios más.

En esta ocasión, el histrión es uno de los protagonistas de la película El Halcón dirigida por Eduardo Valenzuela, que se estrenará en próximo 29 de febrero en las salas de cine. Por ello, en entrevista para Gente Bien habla de su personaje así como de la historia de este filme.

Ianis Guerrero. ESPECIAL/CORTESÍA COLOÜRS.

Al respecto, Ianis Guerrero platica que “El Halcón es una película que trata de un superhéroe mexicano, que es un luchador. Pancho trabaja con su padre, quien tiene una taquería en Tijuana y el padre es un antiguo luchador retirado que por situaciones personales decidió retirarse y la lucha libre está mal vista en ese momento en la ciudad. Sin embargo, Pancho se da cuenta que la ciudad está cada vez más abandonada, y él le recrimina a su padre por qué no se vuelve a poner la máscara y lucha, entonces Pancho decide ponerse la máscara y salir a luchar por el bien y por esta ciudad, a partir de ahí se desencadenan una serie de peripecias y de aventuras abriendo viejas heridas, viejos enemigos”. Agrega que “nosotros queremos rendirle homenaje a este cine de luchadores que fue tan importante con El Santo, Blue Demon, que fue la época dorada..., ahora sí que Marvel y Estados Unidos ha dominado esa posición, y ahora nosotros ponemos este granito de arena porque creemos que es importantísimo que haya un luchador mexicano que se parezca a los mexicanos, que coma tacos, que baile cumbia, que se ría, que se divierta, que salga con sus amigos, que tenga a su padre, que pasa por todas estas situaciones, que tenga un puesto de comida como tienen tantos y tantos mexicanos, que sea moreno, que sea dicharachero, divertido, y creo que además esta película algo que la hace entrañable es que la pensamos para toda la familia (niños, abuelos, padres, hijos)”.

¿Cómo te preparaste para este papel?

“Yo ya tenía preparación porque hice una serie que se llamó Blue Demon, en donde tuve la posibilidad de interpretar a Black Shadow, fue una serie como de seis meses, y ahí tuvimos preparación de lucha, estuvimos trabajando mucho la lucha libre y todos los personajes, tuve conocimiento de la historia de la lucha libre, de las máscaras, también de las películas de El Santo, cómo se empezaron a hacer, me llene de información, entonces yo ya traía un background bastante amplio de estos luchadores, pero luego en específico yo decidí hacer todas las escenas de acción porque quería justamente divertirme, ver lo que sucedía, trabajar con el personaje mucho más y ‘aventarme’ a hacer todas estas maromas, peripecias y llaves con mis compañeros. En ningún momento de la película uso doble, todo lo hago yo”.

¿Qué te gustó de Pancho para aceptar el papel o del proyecto para participar en él?

“Fueron varios elementos los que me gustaron, cuando Lalo, el director, me invitó a participar me gustaba hacer una película de luchadores, eso me parecía entrañable y siento que era necesaria; lo segundo, me gustó muchísimo que la filmáramos en Tijuana. Tijuana para mí es esta ciudad post-apocalíptica en donde sucede todo, es como un centro donde se han hecho canciones hasta de Manu Chao, porque es una ciudad que tiene todo, tiene la influencia del rock de Estados Unidos que viene bajando y se convierte en jazz, en cumbia, tiene comida, ahí se inventó la ensalada César y al lado está la barda donde los migrantes se cruzan, y luego está el mar con las ballenas, los viñedos y el arte, los murales, en fin, es una ciudad loquísima, la última ciudad de México y filmarlo allá fue un gran plus. Y obviamente, la tercera parte, además de la historia y Tijuana, fue trabajar con Lalo Valenzuela, que él había sido el director de la revista Vice, por eso me interesaba muchísimo porque finalmente Vice es una revista que tiene un contenido muy padre, entonces a mí me daba mucha curiosidad cómo quería hacer algo tan popular como esta historia de luchadores, me parecía divertidísimo y dije ‘sí, hagámosla’”.

Ianis Guerrero. ESPECIAL/CORTESÍA COLOÜRS.

¿Consideras que hay alguna referencia a las películas de icónicos luchadores como El Santo?

“Sí, totalmente, nosotros lo que estamos haciendo es rendirle un homenaje a estas películas, que fueron muy entrañables para los mexicanos, yo creo que muchas generaciones quedaron marcadas por estas películas y muchos luchadores también porque estos eran los superhéroes que nos defendían, tal vez nos defendían de los zombies o de los marcianos, o de cosas por el estilo, pero finalmente eran tus superhéroes y yo creo que todos los niños soñaban y sueñan todavía con ser este luchador fuerte, enmascarado, superhéroe y mi personaje es eso, es finalmente un joven que sueña con defender a su sociedad, a su familia, a sus amigos, defender su trabajo, su lugar y lucha porque la sociedad cambie, porque la sociedad sea mejor”.

Como actor ¿consideras que esta película te llevó a algún reto?

“Si, por supuesto, todas las películas tienen sus retos, su complejidad, siempre mi más grande reto es hacer un personaje que la gente se lo crea, que la gente se conmueva con el personaje, que la gente lo tome como suyo, lo disfrute, lo vuelva como propio y en esta película justamente ese era mi más grande reto: Hacer que este personaje de Pancho se volviera el superhéroe que todo mundo quiere ver”.

¿Hay algún personaje que anheles interpretar?

“Muchísimos, muchísimos personajes, lo que más me enternece interpretar más allá de personajes son historias, me encanta contar historias, historias para el público, que el público se divierta, se conmueva. Los personajes me encantan, pero sobre todo historias, al final, están hechas por personajes, pero lo veo más como contarle algo al público”.

Ianis Guerrero. ESPECIAL/CORTESÍA COLOÜRS.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Seguir siendo feliz, seguir dedicándome a esto, seguir haciendo cine, series, toda la vida seguir trabajando en esto tan maravilloso que es el cine”.

¿Hay algún género que prefieras interpretar?

“Siempre hacer cine es como el lujo más grande, es como el arte mayor a mi gusto. A mí me encanta hacer cine, pero la verdad que las series también son muy entrañables y cada vez hacen cosas de mejor calidad así que mi corazón se lo llevara el cine, pero las series también me encantan”.

Después de la promoción de “El Halcón” ¿Qué otros proyectos tienes?

“Pues estoy muy emocionado, terminé una serie muy grande para VIX+ el año pasado, que se llamó El Dentista, es un thriller de un médico que llega a Veracruz a principios del siglo pasado, eso fue con Demián Bichir, Camila Sodi y Dagoberto Gama. Ahora estoy muy emocionado, un poco nervioso, feliz, estresado, pero feliz, porque arranco la producción, rodaje, voy a actuar y dirigir en una película que yo adapté, nos ganamos un Eficine y vamos a estar produciendo este año”.

Ianis Guerrero. ESPECIAL/CORTESÍA COLOÜRS.

¿Algo más que quieras agregar?

“Solamente insistir en que la gente vaya a verla, en que es una película divertidísima, la va a recordar mucho tiempo, probablemente la vea una, dos o tres veces, porque es una película entrañable, divertida, para toda la familia y nos recuerda esta época maravillosa de los superhéroes mexicanos que son los luchadores de la lucha libre”.

El Halcón. ESPECIAL/PELÍCULA EL HALCÓN.

El Halcón

Es la opera prima del realizador mexicano Eduardo Valenzuela, en la que se hace un homenaje a la lucha libre y una reivindicación de la figura del superhéroe mexicano protagonizada por Guillermo Quintanilla, Ianis Guerrero, Ana Jimena Villanueva y Said Sandoval.

Ianis Guerrero. ESPECIAL/CORTESÍA COLOÜRS.

Ianis Guerrero

XM