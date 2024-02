Gina Jaramillo es una escritora de literatura infantil, cofundadora de las librerías La Moraleja y Orion Kids. Ha dedicado gran parte de su carrera a las infancias como impulsar el Colectivo Niñeces Presentes, es curadora y desarrolladora de contenidos del Encuentro Internacional de Infancias y Juventudes Libres, Diversas y Creadoras de la Cátedra José Emilio Pacheco de la UNAM. Es historiadora del arte y tiene más de 15 años de trayectoria como locutora de radio.

Actualmente promociona su libro El guardián de los quesos de Alfaguara sello editorial de Penguin Random House, que contiene ilustraciones de Valeria Gallo.

En entrevista para Gente Bien habla sobre la creación de este libro y su experiencia con la historia.

¿Cómo surge “El guardián de los quesos”?

“Hay varias historias, pero creo que una de las más importantes es el homenaje a la hermandad, tenemos estos personajitos Bibi y Mon, que son unos hermanites, que nos cuentan la historia de su gato y luego de otras familias, entonces toda la primera parte está inspirada en hechos reales, Tigre es mi gato, Bibi y Mon, representan de alguna manera a mi hermano y a mí, pero también a mi hijo y a mi hija, entonces ¿de dónde surge la idea? De tener un gato que es muy ‘vago’, se escapa por días, no sé dónde se mete y luego se aparece como si nada. También de hablar un poco de la libertad de las personas a través de Tigre y tiene muchas lecturas. Primero el tema de la hermandad, luego el tema de la libertad que atraviesa toda la historia, en la libertad de amar, de vincularnos, en la forma de vivir, de ser, y después cuando empieza el poema “a veces las familias...”, en realidad, busqué encontrar una manera muy amorosa, tierna y respetuosa para hablar de la diversidad, de la inclusión, que me parece que son dos temas que tienen que tratarse con mucho cuidado desde la primera infancia, y sobre todo, tener mucha representación, para ser una sociedad respetuosa, no violenta, empática, y sobre todo, entender que hay muchas formas de hacer familia”.

¿Por qué decidiste tocar el tema de las familias?

“Hay varias respuestas, uno, yo soy mamá y a mí me encanta hablarles a mis hijes de la posibilidad, de la diversidad, porque yo encuentro mucha riqueza que es en la diversidad; dos, porque platicando con mis amigas gays, me decían ‘es que la verdad no nos encontramos representadas casi en las historias’, o no en historias hechas en México escritas por escritores mexicanes, siempre es como un límite, se tradujo o una adaptación, o siempre haciendo la metáfora de una realidad. Todas las familias existimos, las familias convivimos, y en realidad, lo que hay en cada ilustración es el tema de cuidados, más que las familias diversas, en cada una de las ilustraciones con Valeria Gallo trabajamos el tema de los cuidados, que es uno de los temas de la agenda feminista 2023 más importantes, venimos hablando del tema con mucha fuerza, sobre todo, en Latinoamérica, ya que es un tema que no se ha reconocido, que no se ha legislado, en cada una de las páginas estamos hablando de cuidados”.

¿Cómo fue el proceso de escribir “El guardián de los quesos”?

“Muy bonito, porque es mi familia, Tigre es mi gato, la tienda El guardián de los quesos también es una experiencia personal, entonces es un libro que tenía muchas ganas de escribir desde hace mucho tiempo, y que gracias al equipo de Alfaguara, con las personas que me acompañaron en la escritura y en la edición logró concretarse. Y después, con Valeria Gallo que seleccionó una paleta de colores alucinante, es un libro que da mucha tranquilidad, es una lectura tranquila, quizás nuestras infancias están muy cerca de las pantallas de muchos colores, estímulos, y este libro que además por su tamaño tan particular se asemeja más a una tablet, permite entrar como en un lugar de mucha calma y desconectarte un poquito de todo. Me encantó el proceso porque con Valeria Gallo es increíble trabajar, es una artista muy profesional, con mucha trayectoria, lleva varios libros infantiles dedicados al tema de diversidad En sus zapatos, es uno, Ellas Ellos, es otro, entonces diría que el proceso creativo fue muy inesperado, avanzó con una velocidad que yo no me imaginé, Valeria enseguida entendió cómo eran cada uno de esos personajes, les dio un gesto, les dio una forma de vestirse, les dio una forma de interactuar tan única, que no tengo nada más que decir que estoy agradecida por este gran trabajo. En total fueron siete meses haciéndolo”.

¿A quién está dirigido?

“En la editorial le pusieron etiquetado de 4+, pero justo en la FIL tuve una presentación muy bonita porque estuvieron muchas personas especializadas en literatura infantil y como que la conclusión era que para todas las edades, y coincido, pienso que sí es un libro para todas las edades”.

¿Qué otras actividades de promoción realizarás?

“Tengo la FIL Palacio de Minería, voy a estar en Gandhi, voy a la Feria del Libro de Tijuana, me invitaron también a Campeche, hice una presentación en la UNAM, y este libro más que presentaciones he descubierto que es excelente para hacer talleres que involucren arte, donde las personitas hablen de su familia, de sus mascotas. En las presentaciones con más infancias toda la conversación gira en torno a Tigre, a su vida, cuántos años tiene y por qué nunca sabemos cuál es su verdadera familia, y todo lo demás les interesa muy poquito, como que ha gustado Tigre y sus aventuras.

Algo que también me gustaría contar, es que hacia el final de este libro hablamos de la vejez, en este libro hay personajes de todas las edades, transitamos por la adopción, por las familias homoparentales, una mamá que es soltera y demás, pero al final está el tema de la vejez, que creo que es bien importante también tomar en cuenta y en consideración a nuestros viejitos porque al igual que las infancias son poblaciones muy vulnerables, muy vulneradas, invisibilizadas por completo, en esta ciudad (CDMX) pareciera que no hay ni infancias ni vejez, como que todo mundo va, corre, y esas dos poblaciones tan importantes están en la casa, no las vemos mucho, no las tomamos en consideración, y por eso, creo que es importante que pongamos atención en los abuelitos del final”.

¿Qué otros proyectos tienes después de “El guardián de los quesos”?

“Sigo con mi programa de radio, que es como mi trabajo de la vida real, pero respecto a literatura estoy pensando en dos libros que están en el tintero”.

