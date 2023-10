Se acerca el Día de Muertos y con éste una serie de celebraciones en torno al tema, una de las mayores atracciones por su relevancia es el parque temático de Calaverandia, que en este 2023 realiza su cuarta edición.

Y en entrevista para Gente Bien, Tania Cortés, directora de Calaverandia, habla sobre las novedades y sorpresas que hay en esta edición para todos los tapatíos y visitantes que anhelan la apertura de Calaverandia.

¿Cuáles son las novedades de Calaverandia en esta edición?

“Calaverandia es un parque temático que mantiene una esencia que es una celebración de Día de Muertos, entonces nosotros lo que buscamos cada año es hacerle ajustes y mejoras y en algunas cosas sí hacemos renovaciones por completo”.

Calaverandia. ESPECIAL/CORTESÍA CALAVERANDIA.

La Novedades

En este año se elimina el show de Catrinas se estrena un show nuevo, que se llama Tümü, que significa Mariposa en Otomí.

En Tümü se cuenta la leyenda de que el Día de Muertos a través de las mariposas se transportan las almas para traerlas de nuevo a reunirse con su familia. Explica que “hay toda una historia, una leyenda muy bonita alrededor de todo esto y desde ahí estamos generando un nuevo show”.

Agrega que en “Alma, nuestro show principal hay sorpresas muy ‘padres’, les va a gustar mucho, si antes conectaban y se les ponía la piel chinita, ahora va a ser 200 veces más”.

Alma es el espectáculo multimedia 4D que relata el legado y origen del Día de Muertos partiendo de las tradiciones prehispánicas hasta hoy en día.

A lo largo de Calaverandia en esta cuarta edición se contará con la presencia de más animatronics, y en esta ocasión, habrá mariposas y otros personajes animatrónicos, además el espectáculo El Gran Altar, que “es un show que a la gente le gusta muchísimo, hay un par de sorpresas haciendo una experiencia mucho más bonita y nostálgica”.

En el Inframundo, ahora se toma de referencia “una leyenda que habla de Quetzalcóatl, quien tiene un enfrentamiento con Mictlantecuhtli”, se representa este enfrentamiento entre estos dos Dioses mexicas, que habla del renacimiento, ya que se dice que Quetzalcóatl entra al inframundo y recoge los restos de todos los muertos (los huesos), se los lleva para hacerlos barro y hacerlos renacer. “Lo que hacemos es ir investigando, inspirando en diferentes leyendas indígenas para ir representando cosas dentro de la misma experiencia”.

El Cementerio “se va a llenar ahora de muchas más mariposas, le estamos haciendo un homenaje a estos seres tan lindos y lo que queremos también es hacer un poco de conciencia de lo importante que es que empezemos a cuidar y a tomar en cuenta que este tipo de seres tienen también un tipo de función en nuestro sistema”.

También están los photomoments, por todos lados hay lugares para éstos y nuevos personajes itineranes, además de las lloronas clásicas “vamos a tener al que se encarga de cuidar el campo santo y a los ayudantes que se encargan de enterrar a la gente. Ellos también tendrán interacción con la gente desde un personaje más como de clowns.

Asimismo se han desarrollado “personajes muy simpáticos que los van a estar viendo en Omitlán, un pueblito atrapado entre el limbo y la tierra, entonces tenemos un show circense que está inspirado en el Cine de Oro”.

Y “la que nadie se puede perder, que todo mundo nos reclama es La Comparsa, cada vez es un éxito más grande, el año pasado fue la primera vez que se presentó y este año le estamos haciendo ajustes y está quedando impresionante”.

¿Cuánto tiempo dura el recorrido por Calaverandia?

“Año con año hemos ido ganando no solo experiencia, sino también muchas maneras de cómo hacer que el recorrido sea más rico. Al principio era más rápidito, era menos también el financiamiento y las cosas más chiquitas. Cada vez nos hemos extendido más en cuanto al lugar como tal, y sí recomiendo que la gente llegue temprano, porque si se lleva en el recorrido mínimo cuatro horas, vale la pena que lleguen a partir de las siete de la tarde, que es cuando abrimos las puertas, los miércoles, jueves y domingos cerramos a las 12 de la noche, viernes y sábados a la una de la mañana, este año cerramos los lunes y los martes por temas de mantenimiento. Es importante que vayan con tiempo, con zapatos cómodos, bien preparados, que estén prevenidos por si hacemos alertas de lluvia, etcétera. Es un recorrido que lleva tiempo, sobre todo, porque ya fuiste a un show, saliste de ahí y te comiste unos elotes, ya te sentaste en la plaza a escuchar la música, todos esos momentitos suman un buen tiempo como para que se den la oportunidad de vivirlo con buenas horas”.

¿Cuántas fases de boletos hay?

“Son dos fases (preventa que ya pasó y la actual). Tenemos un cupo limitado y sí nos llenamos, sí hay sold out, hay manera de que puedan llegar y ya no haya boletos para ese día, entonces es importante que puedan preparar y planear su visita con tiempo”.

¿Cuántas personas es el cupo limitado por día?

“Podemos recibir en el parque hasta seis mil personas aproximadamente, pero sí se llena, se acaban rápido, parece que no, pero en un ratito de un día a otro empezamos a tener lleno y es difícil después poder explicar a la gente que no me puedo pasar de esa capacidad porque si no tampoco se puede disfrutar de la experiencia como se debe”.

Para esta edición ¿Cuántas personas esperan en el total de la permanencia de Calaverandia?

“Después de pandemia me resulta muy difícil hacer proyecciones, soy muy cautelosa en ese tipo de cosas, siempre de alguna manera estoy esperando que la gente venga y tengamos lleno total todos los días. Yo creo que alrededor de unas 50 mil personas sería el totalidad de la temporada y me estoy llendo en un tema muy conservador porque uno nunca sabe, este tipo de cosas son así, soy muy cuidadosa en la manera en que ya hago proyecciones porque cualquier cosa, si hay una emergencia, si nos cierran, llueve o lo que sea, todo eso merma los números que podamos esperar”.

¿Cuáles serán los horarios de los espectáculos?

“Normalmente el principal siempre es ocho, nueve y 10, los sábados puede haber show hasta las 11 de la noche, dependiendo cuánta gente tengamos, y los otros shows varían porque el show de Tümü es a las medias, 20:30, 21:30 y 22:30 horas en sábados hasta las 23:30 horas y los otros shows también se comparten en horarios, puede haber una diferencia de 15 minutos, entonces esos los vamos a publicar pronto. Pero la logística del parque está diseñada para que tengan oportunidad de ver un show, salir de ahí y ver el otro, salir de ahí y darte una vueltita, es cosa de que vayan preparando su recorrido, y si no, adentro, cualquiera de los que estemos en operación encantados de la vida les podemos dar como rutas a seguir. Hay gente que le decimos que se vaya directo el show principal, luego sale y vaya para acá, y a otros si llegaron más tarde que vayan al Inframundo y luego para acá, de alguna manera siempre todos empezamos a marcar ciertas rutas para ayudarle a la gente a tomar decisiones más rápido”.

¿Cuántas personas participan en Calaverandia?

“En operación somos casi 400 personas, más concesionarios y toda la gente que llega a estar presente como seguridad pública, son personas que van llenando día a día, pero nosotros de base somos casi 400 personas”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que estamos muy contentos de poder abrir puertas este 26 de octubre, recordarles que lunes y martes no abrimos, que compren su boleto con tiempo, planeen su visita con tiempo y que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster y en las taquillas del lugar”.

Calaverandia 2023

Parque Ávila Camacho.

Del 26 de octubre al 19 de noviembre.

Mié.-J y D 19:00 a 24:00 horas. V-S 19:00 a 01:00 hrs.

$680 general adulto. $350 general niño a partir de los tres años.

$1,380 comfort adulto. $790 comfort niño a partir de los tres años.

De 0 a tres años entrada gratuita.

Página Web: www.calaverandia.mx

Facebook: @calaverandia

Instagram: @calaverandia

Tik Tok: @calaverandia

Boleto General:

Alma espectáculo multimedia 4D

Tümü nuevo espectáculo

El Gran Altar y su nuevo espectáculo

Omitlán

Inframundo

Cementerio Tecnolite

La Plaza McCormick

El Pueblito

Fuente de Pelotas Liverpool

Limbo

Instalaciones Artísticas

Juegos Interactivos

Gigantismo

Personajes Caracterizados

Photomoments y más

Boleto Comfort:

Acceso a atracciones del boleto general

La Gran Resbaladilla Tracsa

Las Trajineras Mundet

Acceso rápido a atracciones

Lugares preferenciales en espectáculos (sujeto a disponibilidad)

Zona preferencial en estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

Acceso a Comfort Zone Tequila San Matías Gran Reserva (venta de bebidas alcohólicas y comida, zona especial de descanso y deck con vista al lago)

XM