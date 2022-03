Daniela Rodríguez Morales se define como una mujer disciplinada, alegre, dedicada, espontánea, divertida, guerrera y apasionada. Desde pequeña hace deporte y fue así como llegó a ser seleccionada Nacional Juvenil a los 14 años acudiendo a cinco Campeonatos Mundiales, Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

De esta manera comenzó a apreciar más la vida wellness, así que se certificó como coach e ingresó a cursos especializados de fitness para mujeres. Refuse Bike la capacitó para ser coach de Indoor Cycling y juntos desarrollaron Refuse Lab durante ocho meses. Actualmente es la Head Coach de Refuse Lab.

Daniela Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO/GUILLERMINA FERNÁNDEZ@stamatti_foto

¿Qué retos has enfrentado como mujer en el ámbito que te desarrollas?

“Dentro del Taekwondo no ha sido difícil a nivel interno, porque es muy apreciado como uno de los deportes más fuertes en México. En la sociedad siempre fue fuerte, ya que la sociedad en Guadalajara digamos que no es la más abierta y lo etiquetan como un deporte masculino. Me tocó recibir bullying de hombres y eso ocasionaba que no quisiera contar todos mis logros o que me diera pena decir que era seleccionada Nacional de Taekwondo. Dentro del fitness no ha sido difícil, ya que cada vez es más amplio a nivel mundial y las mujeres considero que son muy fuertes en este ámbito y liderazgo deportivo”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer en todos los aspectos?

“Trabajar desde muy pequeña, primero en la profesión de deportista de alto rendimiento y continuar por años hasta la actualidad. Valerme por mí misma, trabajar por todos mis sueños y lo mejor ha sido encontrar la manera de como cumplirlos”.

¿Cómo compaginas tu vida profesional con la personal?

“Simplemente mi vida laboral es lo que más amo y me gusta hacer. Es parte de mi vida y no hay mejor meta u objetivo que trabajar haciendo lo que más te gusta. Es pesado compaginar la vida social como atleta de alto rendimiento, así que se necesita tener equilibrio. No falta la buena alimentación, salud mental, suplementación, buen descanso y siempre hacer las actividades hobbies que más te recargan energía para poder mantener un equilibrio y no caer en la rutina”.

Daniela Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO/GUILLERMINA FERNÁNDEZ@stamatti_foto

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Todo lo que tenemos para dar, nuestro cuerpo es completo e increíblemente maravilloso. El hecho de poder dar vida me llena de vida. Dios nos dio un gran encargo que es el poder dar vida a seres humanos y es un gran trabajo así que considero que somos unas guerreras por el simple hecho de ser MUJER”.

¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres?

“Equidad en los sueldos, porque ya no sólo los hombres son cabezas de las familias sino también muchas mujeres lo son y si tienen los estudios y mismos méritos, vamos por igualdad”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Desde chiquita estuve en un colegio de puras mujeres y siempre lo conmemoramos haciendo homenaje a mujeres que han logrado hacer cambios radicales y muy importantes en la humanidad y sociedad para el beneficio de nosotras. Mi papá siempre nos regalaba flores porque decía que una flor da vida y nosotras damos vida”.

Daniela Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO/GUILLERMINA FERNÁNDEZ@stamatti_foto

Virtud: Fortaleza y perseverancia.

Reto: Ser constante para seguir cosechando y poder crecer, trascender y lograr mis metas y objetivos personales y laborales.

Pasión: Vivir al máximo cada día cuidando a las personas que más amo y vivir al máximo cada día.

CP