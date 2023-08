Susana Corcuera es una escritora originaria de Ciudad de México con estudios en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido talleres de Creación Literaria en Casa Lamm y ha trabajado como traductora de inglés y francés.

Es autora de distintas novelas, y en entrevista para Gente Bien platica sobre la más reciente titulada "Luciérnagas" de Editorial Suma de la casa editorial Penguin Random House.

Susana Corcuera. ESPECIAL/CORTESÍA SUSANA CORCUERA.

¿En qué te inspiraste para crear la historia de “Luciérnagas”?

“Es una historia bien padre, viví un tiempo en Toulouse en Francia por cuestiones de que operaron a uno de mis hijos, entonces yo iba todos los días al hospital y después regresaba por el mismo camino a un departamento que habíamos alquilado, y todos los días al lado del Río Garona me encontraba con un vagabundo, que hubiera podido ser cualquiera de mis hijos, bueno, más trapiento, y me decía con mucha amabilidad “buenos días, señora” y me veía a los ojos. Me caía muy bien, se me hacía un vagabundo amable y empático, y un día estaba recargada viendo el río, y veo a una mujer muy elegante bajar la escalera hacia el río, se puso un mantel y armó ahí un desayuno y el vagabundo estaba frente a ella, entonces le agarró la mano y le acarició la cara, me conmovió mucho la escena, cuando subió el vagabundo y cuando subió la mujer me di cuenta de que eran igualitos, y ahí descubrí que era su mamá, en eso me inspiré. Todo (la novela) es ficción, no los entrevisté desgraciadamente, pero esa fue la escena en la que me inspiré”.

¿Cuál consideras que fue el mayor desafío al escribir “Luciérnagas”?

“Encontrar la voz narrativa porque para mí era muy interesante tener la voz de Isabel, la mamá, pero yo en primera instancia quería que el protagonista de la novela fuera Thierry, el vagabundo; y cuando la empecé a escribir me di cuenta que conocía demasiado poco de la vida de los vagabundos, a pesar de que después ya tuve ciertos contactos con algunos de ellos, pero no lograba meterme de lleno en la vida de la calle. Entonces finalmente opté porque la protagonista fuera Isabel, la mamá, y ese fue el mayor reto, convertir en protagonista en la mamá del vagabundo, hacerlo todo desde su punto de vista, desde lo que ella siente”.

¿Cuánto tiempo te llevó crear esta historia y completar el libro?

“Uy, como cuatro años. Rápida no soy -risas-, revisó mucho, vuelvo mucho a los inicios, hay cosas que no me cuadran, sí soy extremadamente lenta, no soy nada perfeccionista en la vida en general, pero para escribir so soy ‘rayando’ en lo obsesiva, maniática”.

Susana Corcuera. ESPECIAL/CORTESÍA SUSANA CORCUERA.

¿Cuál fue tu aprendizaje al crear “Luciérnagas”?

“Fue el primer libro que he escrito sin que me atormentara, con un enorme placer y un enorme gusto, me gusta mucho escribir, no lo sufro, pero con algunas novelas me exigía ciertos temas de estilo, que con esta novela no, la voy a hacer simple porque el tema es lo suficientemente fuerte y bueno como para que me empiece a -como dicen- a enamorar de las formas, y ese fue el mayor aprendizaje”.

¿Qué actividades de promoción realizarás para “Luciérnagas”?

“Tengo algunas que apenas se están formando, y por lo pronto, hay una en el municipio de Villa Corona, que la presentará la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, y a ver qué más sale, porque apenas estamos en el inicio de la promoción”.

Susana Corcuera. ESPECIAL/CORTESÍA SUSANA CORCUERA.

¿Qué otros proyectos tienes?

“Estoy tratando de hacer de esta novela, tengo dos personajes que les quede a deber, entonces quiero escribir sus historias, ya empecé con la siguiente que es la historia de un personaje que en esta novela es secundario, Juan, el hermano de Isabel, la mamá de Thierry, el vagabundo, es su historia y me basé en unas historias reales muy bien investigadas, y luego voy a escribir la historia del propio Thierry, tengo ese reto que quiero hacer, meterme en él a fondo”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Animarlos a que lean la novela, que la verdad creo que tiene muchos temas interesantes, la libertad, sobre todo lo que significa el libre albedrío y respetar la libertad de los demás, aunque sean nuestros hijos, aunque sean las personas más cercanas, el respeto a la libertad del otro, el respeto a sus decisiones, es un tema muy rescatable de la novela, es el tema principal sin duda”.

Luciérnagas de Susana Corcuera. ESPECIAL/EDITORIAL SUMA.

Luciérnagas

Una mujer baja los escalones que llevan a la orilla del río Garona, donde hace un tiempo vive un joven harapiento con un perro. Cuando se acerca, ella le toma la cara entre las manos y lo mira. La escena es extrañamente conmovedora.

¿Qué llevó a Thierry a abandonarlo todo para convertirse en vagabundo? Isabel y su esposo, cada uno a su manera, intentan descifrar los motivos de su hijo.

La novela fluctúa entre la paz de Toulouse y la complejidad de Luciérnagas, una hacienda con un pasado de violencia, esclavismo y maldiciones y un presente que busca redimirlo.

Susana Corcuera. ESPECIAL/CORTESÍA SUSANA CORCUERA.

Susana Corcuera

