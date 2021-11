En Portada: Lorena Ochoa vuelve a casa

La fiesta del golf se vivirá el 26 y 27 de noviembre en el Guadalajara Country Club, la casa de Lorena Ochoa, donde se realizará el Golf Charity Classic by Unifin, reuniendo a los mejores golfistas nacionales en un torneo para apoyar a las familias mexicanas, y será transmitido por Golf Channel Latin America

En entrevista para Gente Bien, Lorena Ochoa se mostró muy emocionada de poder regresar a su ciudad, al Guadalajara Country Club: “Siempre es lindo regresar a mi casa, donde todo inició y más por los bonitos recuerdos que tenemos de los torneos anteriores, el Lorena Ochoa Invitational y me emociona muchísimo poder regresar después de varios años, es la primera vez que hacemos un torneo con causa por eso se llama Charity Classic. Estoy feliz porque ha sido muy bonito hablarles a todos para que vengan a jugar y ver la respuesta”.

“Sigo comprometida con el tema de ayudar, es una responsabilidad y un ejemplo para los demás. Hasta para nuestros propios hijos, de ser sensible con lo que les pasa a los demás”. Lorena Ochoa.

¿Para ti qué significado tiene el Guadalajara Country Club?

“Siempre dije que el campo que más me gustaba es el Guadalajara Country Club y mis amigas de la LPGA se reían mucho y cuando llegaron me dijeron, ¡con razón!”.

Cuéntanos, ¿cómo te estás preparando?

“Estoy practicando, me siento bien, con la ilusión de ver a los mejores reunidos en casa. Me estoy preparando algunas horas a la semana, no tan formal, pero sí para estar en contacto con el juego. Sé que es una exhibición, a comparación de cómo lo harán los profesionales pero es una fiesta del golf, un agradecimiento y por eso ya lo veo de una manera más relajada, la esencia es disfrutarlo. Antes me costaba más porque me exigía mucho, siempre fui muy competitiva, tengo años que me retiré, ya tengo a mis hijos -que son la mejor excusa para no jugar bien jajaja- ya lo veo como algo más para disfrutar”.

¿Sigues teniendo esa esencia competitiva?

“Sí por supuesto, no necesariamente en el campo de golf pero sí es mi esencia, siempre me gustó ganar. De una forma relajada y divertida. Ahora ya estoy madura, más grande, mis prioridades han cambiado y ahora mis hijos son lo más importante pero ser competitiva, creo que es algo que siempre tengo, ya sea en cartas o un juego, lo que quiero es ganar”.

“A veces de broma me preguntan si es más fácil ser mamá o ganar torneos y creo que es más fácil ganar un torneo”. Lorena Ochoa. JOEL MARTÍNEZ/CORTESÍA

¿Siempre escuché de ti que es importante la educación?

“Hay muchas causas muy bonitas e importantes, es difícil escoger una sola, ayudo a diferentes fundaciones y estoy involucrada en muchas cosas pero sí me concentré en la educación porque estoy segura que es la mejor manera de ayudar a un niño, a romper ese ciclo de problemas como pobreza, falta de oportunidades, vicios, estamos preocupados por el tema de la educación integral, dar ayuda psicóloga, temas de salud y alimentación, también en el tema de los padres de familia con cursos y pláticas de adicciones, tratamos que sea un cambio total para la familia y su comunidad. La educación es mi bandera y la tengo con mucho orgullo. Cuando puedo ayudo en todo, creo que si tienes la oportunidad debes hacerlo, es una responsabilidad involucrarnos, dar un buen ejemplo a los demás, ser sensible a lo que pasa a tu alrededor”.

¿En este caso va hacia la Fundación Lorena Ochoa y para los empleados del Guadalajara Country Club?

“Sí, para ambas, el GCC tiene un programa muy bonito que ayuda a sus empleados, una ayuda integral, casos particulares de salud o psicológicos. Lo hacemos mucho, cuando voy a Tampico ayudo también, es importante en donde estés compartir ese apoyo, el Country y sus empleados son una parte muy importante para mí, estuvieron conmigo y que padre poder dar algo de regreso”.

¿Qué opinas de los nuevos talentos mexicanos en el golf?

“Lo están haciendo súper bien, es increíble ver cómo el golf ha crecido tanto, cómo hay buenos resultados a nivel internacional, cómo ha cambiado la mentalidad de muchos, vernos con ese potencial a México, para poder estar en las mejores giras y ganar torneos. Lo veo en la tele y me emociono, me pongo nerviosa, ahora sé lo que la gente sentía por mí pero vamos muy bien, a veces quisiéramos que los resultados sucedieran más rápido pero es un proceso. Estoy contenta apoyando a las mujeres profesionales mexicanas, tratando de seguirlas, ayudarlas y de que haya mujeres en los mejores equipos”.

¿Qué les recomendarías?

“Es muy importante tener muy claras tus metas, saber qué es lo que quieres hacer a corto y largo plazo. Tener la oportunidad de estudiar en una universidad en Estados Unidos, es algo que les deseo a todos, la oportunidad de ser becado, aprovechar las oportunidades, se me hace algo increíble en cualquier disciplina. Al final del día no se trata de tener muchos mexicanos profesionales pero sí buenas personas, esa experiencia de valores, trabajo, entrenar, jugar con un equipo, valorar lo que tenemos, las conexiones de amigos para toda la vida en un mundo profesional, sería para mí ese el consejo más importante”.

Lorena Ochoa. JOEL MARTÍNEZ/CORTESÍA

¿Con qué sueña Lorena Ochoa?

“Tengo muchos planes, mi familia es mi prioridad, mis hijos, pero también en las fundaciones tratando de tener mayor impacto. Soy embajadora de Fundación Becar, trabajando para que las becas y el apoyo sean a nivel nacional. Tengo programadas varias exhibiciones el próximo año en Europa y Estados Unidos, también quiero practicar más.

Me gusta mucho el diseño de campos de golf y poder trabajar en eso más en forma. Estamos haciendo dos campos de golf junto con Greg Norman, estoy aprendiendo mucho, se están concretando esos dos proyectos y espero que haya más campos que tengan mi nombre”.

Expectativas con el torneo:

“Un ejemplo que finalmente tengamos en México un torneo Charity para recaudar fondos, para la educación de México y ayudar, es un ejemplo para que ojalá suceda en muchos otros lugares. En Estados Unidos son muy buenos para hacer estos eventos destinados a causas muy bonitas, queremos que sea algo similar en México. La respuesta ha sido increíble, ojalá después sea en otros Estados de la República o en Latinoamérica. Que sea el primero de muchos años”.

