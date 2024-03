Elvia Zazueta: Dirigir desde la visión femenina

Elvia Zazueta es abogada y actual directora de Innovación de Hospital San Javier, quien cuenta con una trayectoria de 11 años en el Hospital San Javier, y quien antes de llegar a este lugar se desarrolló en otras áreas totalmente diferentes en el extranjero.

¿A qué te dedicas?

“Soy la encargada de revisar todos los proyectos nuevos del hospital y me toca verlos desde el tintero hasta que ya son una realidad; una de las partes medulares es, sobre todo, revisar los contratos y las negociaciones con las empresas internacionales”.

Elvia Zazueta. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

¿Cuáles son los retos que has enfrentado en tu puesto de dirección?

“Es muy importante que haya mujeres en los puestos de dirección porque sí traemos una visión distinta a la visión del hombre, que ha sido la que normalmente ha predominado. Creo que es importante que esas voces se escuchen en la dirección y saber que lo puedes hacer desde tu punto de vista femenino, creo que las mujeres que estemos en dirección podemos traer cambios que son muy necesarios, sin que esto afecte, por supuesto, el aspecto profesional”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Seguir trabajando para hacer más sólido el posicionamiento del Hospital San Javier, que hoy por hoy es uno de los mejores hospitales, y para mí sería un gran logro poder decir que ayude a traer tecnología nueva, tratamientos nuevos, maneras de poder ayudar a la salud de mi país, sí soy abogada, pero también soy politóloga y siempre ha sido algo que me ha gustado mucho”.

¿Cómo conectas con tu esencia femenina?

“Me gusta mucho la música, siempre trato de tener música muy alegre, que ilumine mi día, las flores para mí son un toque muy importante, porque el color siempre cambia el día entero cuando ves algo bonito, algo que te gusta, y obviamente, mi arreglo personal y es algo que me gusta mucho, que le tomo mucho esmero y es un punto importante de mi día en el cual me centro, me relajo, me enfoco en mí y así conecto con mi feminidad”.

¿Algo más que quieras resaltar?

“Como mujer puedo decir que debe haber más mujeres en dirección, exhortar a las mujeres a que se animen, se dice que es un reto poder llegar, pero sí se puede, creo que cada día vemos más mujeres en puestos de dirección y es importante que haya representación”.

