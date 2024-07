Descubre la magia de la liberación de tortugas en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, el principal destino de sol y playa jalisciense, se convierte cada año en el escenario de una de las actividades más conmovedoras y significativas: la liberación de tortugas marinas. Este espectáculo natural, que se extiende desde el verano hasta el otoño, no sólo fascina a los visitantes, sino que también juega un papel crucial en la preservación y conservación de estos extraordinarios reptiles.

FOTO: WWW.EME-MEDIA.COM

Cada año, las playas de la perla verde del Pacífico mexicano se llenan de vida cuando las tortugas marinas llegan a desovar y los cascarones comienzan a eclosionar, marcando así el inicio de la temporada de liberación de tortugas; anualmente se contabilizan alrededor de 3 mil nidos en las costas vallartenses conformados por hasta 160 huevos, lo que resulta en el nacimiento de cerca de 280 mil tortugas.

Esta actividad no sólo es una experiencia educativa y emotiva para toda la familia, sino que también reafirma a Puerto Vallarta como uno de los destinos más importantes a nivel nacional para la conservación de tortugas marinas gracias a los estrictos protocolos de preservación que maneja el destino.

FOTO: WWW.EME-MEDIA.COM

Como toda actividad en la naturaleza y con especies en peligro de extinción, es importante considerar ciertos lineamientos que ayudarán a disfrutar esta experiencia de la mejor manera posible. Por ello, presentamos recomendaciones que comparten algunos de los tours certificados y que serán de apoyo para liberar tortugas marinas.

Prohibido molestar a las madres tortugas: Si durante tu estancia en el destino jalisciense encuentras alguna tortuga, es importante guardar una distancia aproximada de 7 metros para no asustarlas, también se debe evitar tomar fotos con flash ya que pueden desorientarse y, sobre todo, no molestarlas para no interrumpir el desove.

No tocar a las crías: Siguiendo la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, donde se indican los lineamientos para realizar dicha actividad de manera responsable; se indica evitar tocar a las tortugas recién nacidas con el fin de no afectar su frenesí natatorio. Observa y familiarízate con estas pequeñas criaturas sin interferir.

Seleccionar un tour responsable: Puerto Vallarta cuenta con varios campamentos tortugueros especializados, tours y hoteles que brindan acceso a esta actividad. Asegúrate de elegir alguno que respete y proteja a las tortugas, como los ofrecidos por:

●Hotel Hyatt Ziva Puerto Vallarta: En alianza con el Campamento Tortuguero el Naranjo, lleva a cabo esta actividad única y natural dejando que tanto huéspedes como el público en general observen esta magnífica experiencia mientras expertos imparten una charla educativa.

●Wildlife Connection: De la mano de sus especialistas, orientará a los visitantes sobre su programa de protección de la especie y los trasladará al campamento oficial del programa nacional de protección a la tortuga marina, donde al atardecer inicia la emotiva liberación de los pequeños reptiles hacia su nuevo hogar.

●Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa: Un icónico hotel que mantiene un fuerte compromiso con las tortugas marinas desde hace más de 20 años, liberando en promedio 60 mil tortuguitas al año, patrullando de noche para proteger los nidos y contando con biólogos quien supervisa la liberación y guía la experiencia para disfrutar de un encantador momento con responsabilidad.

●Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa: Posee su propio tortugario a cargo de un biólogo experto, quien cuida y monitorea los huevos de tortugas resguardados, siendo el único hotel con permiso para dicho campamento; durante la temporada de desove se invita a los huéspedes a ser testigos de tan mágica experiencia mientras se les da una plática de concientización.

Momento exacto para liberar: La liberación se realiza al atardecer para proteger a las crías de los depredadores. Observa cómo las pequeñas tortugas inician su viaje hacia el mar, un momento mágico que sólo las hembras reviven en su edad adulta al salir a desovar.

Puerto Vallarta sigue demostrando su compromiso con la preservación de la biodiversidad local. La liberación de tortugas marinas es solo una de las muchas actividades que promueven el cuidado del medio ambiente en este destino turístico de renombre.

Con información de www.eme-media.com

AA