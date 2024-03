Denisse Flores: Esencia de arte y cultura

Denisse Flores es gestora cultural en la Universidad de Guadalajara, una institución que “en cuanto a cultura, arte y educación es un referente nacional e internacional, y desde ahí ha hecho muchos proyectos relacionado con las artes y la cultura”. Se ha dedicado durante 17 años a esto, pues empezó muy chica con cosas independientes hasta que tuvo la oportunidad de entrar al proyecto de la UdeG.

Entre sus actividades se encuentra vincular proyectos con el ecosistema local con artistas y gestores locales, y otra gran parte de su trabajo es poder vincular todo el proyecto cultural con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y con su comunidad. “En el día a día, también hasta cierto grado poder asesorar a compañías, colegas, y es un asesoramiento que va y viene, es un diálogo de vinculación con la idea de poder hacer una Guadalajara y un Estado más vibrante desde las artes y la cultura”.

Denisse Flores. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Creo que sí lo he logrado en los últimos años en el sentido que desde muy pequeña me encantaban las artes y la cultura, me vi en el mundo creativo, entonces creo que mi sueño profesional lo he estado construyendo poco a poco en los últimos 17 años. Mi sueño profesional es ver los teatros llenos, ver a jóvenes involucrados en las artes y la cultura, porque yo digo que nosotros los professionals somos muy believers, y desde ahí mi sueño profesional es transformar nuestros futuros y presentes a través de lo que hacemos con el arte y la cultura de diferentes maneras”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Creo que la esencia femenina tanto en lo que hago y como soy, es como en una fuerza absoluta, en esa dulzura pero también en esa fuerza, es como ese ying y yang completamente, de delicadeza pero de fortaleza, de pensamiento pero un poco también de relajación, de emoción y la creatividad. Entonces es creatividad, fortaleza, sensibilidad, y desde ahí creo que eso es como desde donde yo estoy, lo que yo siempre he hecho, me encanta pensar que siempre estamos reflexionando en ¿Qué es lo masculino?, ¿Qué es lo femenino?”.

¿Hay algo que quieras resaltar en tu ámbito profesional o personal?

“En lo personal soy mamá de dos, entonces es interesante como esta parte de balance entre el trabajo que yo me lo tomo muy en serio porque me encanta, me fascina, y creo que ahí tiene que ver con los dos. Soy muy afortunada de tener una pareja que es completamente como yo, su parte femenina la tiene también muy desarrollada y también la masculina. Es un papá muy entrón pero también trabaja muchísimo igual que yo, entonces creo que sin ese balance yo no estaría logrando lo que logro”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que a través del arte, la cultura y la educación realmente transformamos nuestros presentes y nuestros futuros, y que es importante poner la luz en eso y poder dialogar también con otras industrias, con otros proyectos, porque solos tampoco va a suceder”.

