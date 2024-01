Cuatro de las comidas mexicanas más picantes y dónde encontrarlas en GDL

Y por supuesto que México es su principal promotor. Quédate para conocer mi recomendación en platillos picantes tradicionales para celebrar los platillos que despiertan nuestros sentidos.

ENCHILADAS

No hay nada más tradicional y delicioso de la cenaduría mexicana que unas ricas enchiladas de queso, y sin duda, uno de los lugares más icónicos e importantes el centro histórico es La Morenita del Santuario, ubicada sobre Pedro Loza 527B, su salsita tan peculiar es la que destaca entre otras enchiladas de la ciudad, otro lugar para celebrar el rico picor de una rica salsa es en la Cenaduría La Güera de la Colonia Santa Tere sobre la calle de Ignacio Ramírez 412. Si eres de Guadalajara y no has probado estas enchiladas, no sé qué esperas porque seguro regresarás para probar todo sus menús.

TORTAS AHOGADAS

Y por supuesto que sí, no deben de faltar nuestras deliciosas y tradicionales tortas ahogadas, que si no has probado las Torta de Enrique desde 1946, no sé qué esperas, y una perfecta combinación son su delicioso chile súper picoso acompañada de una buena cerveza, otro lugar de mis favoritos son las tortas Ahogadas Patria, que además de su variedad de carnitas y buche, tienen taquitos de lengua y carnitas con tortilla recién hecha, que no debes de perderte.

AGUACHILES

Para los fanáticos de los mariscos te tengo estas recomendaciones en aguachiles únicas en la ciudad, primero debes de conocer “Leche De Tigre” sus aguachiles de atún y camarón bañados en salsas tatemadas o Chiltepi tienen otros sabores exquisitos como el de Maracuyá y de Cacahuate, que sin duda debes de probar, otro de mis aguachiles favoritos son los de “La Caracola” su aguachile de atún aleta amarilla, con salsa serrano, manzana verde y aceite de oliva extra virgen te hará reiniciar, acompáñalos con su variedad de micheladas increíbles o si prefieres alguna de sus chelitas artesanales.

CHILAQUILES

Para los chilaquiles es una selección muy importante, ya sea que seas tortilla dorada o más remojada estos dos lugares superarán tus expectativas. “Pal Real” tiene una dedicación tremenda por encontrar la balanza perfecta en tus chilaquiles, tienen tanto verdes como rojos que pican riquísimo, junto con su pancita, chicharrón o chorizo a tu antojo y cómo no recomendar a los “Crujys” si quieres algo más casero y quieres sentirte en casa, este lugar es el indicado.

