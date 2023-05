Corona Capital Guadalajara 2023: El cuarto capítulo está por llegar

Guadalajara se convierte cada día más en el mejor lugar para realizar grandes eventos, bandas nacionales e internacionales que ven a esta ciudad como la indicada para presentarse. Tal es el caso del Corona Capital Guadalajara 2023, que realizará su cuarta edición el sábado 20 y domingo 21 de mayo en el Valle VFG.

FOTO: ALONSO CAMACHO

En entrevista con Carlos de la Torre, director de OCESA Jalisco, nos dio los pormenores del Corona Capital Guadalajara 2023, en esta que es la cuarta edición y la número 13 en CDMX. En esta ocasión estarán 33 bandas de talla internacional y las últimas dos ediciones ha habido grandes talentos de esta importancia, así que en esta vez no será la excepción.

Tendrá cuatro escenarios que serán espectaculares y se espera a 45 mil personas para disfrutar al máximo de este festival musical, tanto con la presencia de tapatíos amantes del rock como de visitantes de todo el país.

FOTO: ALONSO CAMACHO

El Valle VFG está conformado por 30 hectáreas de áreas verdes planas para llevarlo a cabo con zonas de hidratación, de comida y hasta de sombra para que puedan pasar un día increíble. Entre las recomendaciones está llevar gorra, usar bloqueador y que como transporte, logren tomar camiones desde la central nueva que tendrá un costo de 250 por los dos días. También en caso de usar carro, se recomienda ir acompañados para aprovechar cada espacio sin automóviles, pero en resumen, el mayor reto, es dar más y mejores servicios que el año anterior. Así que a vivir el festival porque muchas de las bandas será la primera vez que pisen suelo tapatío.

FOTO: ALONSO CAMACHO

+ del Corona Coapital

Este festival nació en 2010 con el objetivo de brindarle al público mexicano la oportunidad de disfrutar del mejor talento internacional sin salir de nuestro país. Desde entonces, por sus 12 ediciones en CDMX han desfilado los talentos más sobresalientes de la escena mundial contemporánea, creando un vínculo irrompible entre la música alternativa y los fans mexicanos. Con el propósito de llevar la oferta musical a más lugares de la república, el festival llegó por primera vez a Guadalajara en el 2018, creando un espacio único en el occidente de México con el talento de bandas emergentes e importantes artistas de proyección internacional. Actualmente, gracias al trabajo de miles de personas y a los fans, Corona Capital se ha consolidado como el encuentro de música internacional más importante del país, con dos sedes que cada año brindan experiencias inolvidables para cientos de miles de asistentes.

Hoy, OCESA le rinde homenaje a la trayectoria del CC presentando el lineup de Corona Capital Guadalajara 2023, que pone en alto el legado del festival favorito de miles de fans en México.

Corona Capital Guadalajara fue considerado por Billboard como uno de los 50 mejores festivales del mundo en 2022.

Corona Capital Guadalajara se ha posicionado como uno de los festivales más importantes del país, tanto así que el año pasado Billboard le otorgó el puesto #42 en su lista de los mejores 50 festivales alrededor del mundo, al lado de otros gigantes de la música en vivo como Vive Latino, EDC Las Vegas, Glastonbury y Coachella.

FOTO: ALONSO CAMACHO

Corona Capital Guadalajara 2023 llegará con la mejor experiencia para disfrutar al máximo de las bandas y artistas internacionales del momento. Con la mejor producción en calidad de audio, iluminación y video, además de explotar la propuesta gastronómica al máximo, el CCGDL se ha ganado el corazón de miles de fanáticos mexicanos y extranjeros, lo cual no sería posible sin el apoyo de nuestros socios comerciales y patrocinadores, en especial Corona. Esta edición contará con tres tipos de accesos: General, donde podrás disfrutar de todos los escenarios y activaciones; Comfort Pass presentado por Citibanamex, con baños exclusivos y fast lane para ingresar al festival; y Citibanamex Plus, que hará de tu estadía en el festival un lujo con amenidades como pits laterales cerca de los escenarios, barras y áreas de comida exclusivas, además de baños VIP y zonas de recarga de teléfonos, entre otras.

Para recordar

En la edición 2022, el festival recibió a 70 mil asistentes que corearon los éxitos de artistas como The Strokes, Kings of Leon, Blondie, The Hives, Metronomy, Tove Lo, entre muchos otros. Desde su primera edición en 2018, han desfilado bandas de la talla de The Killers, Cut Copy, Tame Impala y The Chemical Brothers, creando recuerdos para toda la vida.

Este 2023, Corona Capital Guadalajara regresa con su cuarta edición para disfrutar juntos los mejores géneros y talentos internacionales, y hacer de nueva cuenta del festival, una experiencia legendaria.

