Conciertos: Bunbury y el milagro de la oportunidad

Las dos cita fueron inolvidables: La primera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de fans se dieron cita para este espectáculo y la segunda, el 12 de junio, en el estadio 3 de marzo, donde los tapatí@s vivieron una noche mágica, llena de energía, de recuerdos y de rock con su nuevo disco “Greta Garbo”, pero también un recorrido musical con Héroes del Silencio y temas que son icónicos de este músico, productor y compositor español, que sigue conquistando con su inconfundible voz. Ambas noches, sin duda, fueron perfectas.

FOTO: EL INFORMADOR / H.A. FIGUEROA

“Greta Garbo” es un álbum que sorprendió por su originalidad donde se le escucha rejuvenecido y con toda la fuerza, con un toque de soul de los 70 y que fue grabado en El Desierto Casa Estudio, en las afuera de CDMX en el Desierto de los Leones y producido por Adán Jodorowsky.

Para quienes lo han seguido en el tiempo, primero como fundador de Héroes del Silencio y luego en su carrera como solista, sigue cautivando a su audiencia, así como a nuevos públicos fusionando rock, pop y música alternativa con temas inolvidables como Y al final, Si, Lady Blue, El Extranjero, Infinito, Que tengas suertecita, pero también un mágico recorrido al sonar en el 3 de marzo Entre dos tierras o Maldito duende, donde la gente pedía más, cantando a todo pulmón sus composiciones, porque todo el público estaba entregado a él esa noche, y también habló para ellos: “Hace dos años no pensaba volvernos a encontrar en un escenario, ustedes cantando conmigo y yo cantando para ustedes, no tenemos que dar por sentadas las cosas, es un milagro que tengamos más de una oportunidad en la vida y que se me haya concedido esta segunda o tercera o cuarta, no sé cuántas no las llevo contadas, cantándoles, muchas gracias de verdad”.

FOTO: EL INFORMADOR / H.A. FIGUEROA

A lo largo del concierto sus palabras fueron emotivas, refiriéndose a Guadalajara: “De verdad, no saben lo agradecido que estoy de reencontrarme con todos ustedes, tenemos canciones nuevas, tenemos canciones de todas las épocas, desde los primeros tiempos con Héroes del Silencio, Pequeño cabaret ambulante, Los Santos Inocentes, Greta Garbo para ustedes, esperando que disfruten el show de esta noche”.

FOTO: EL INFORMADOR / H.A. FIGUEROA

De negro, y con una pañoleta roja al cuello, se fue transformando en el escenario a lo largo de cerca de 25 canciones. Lució gafas oscuras, su cabello rizado, portando en ocasiones un sombrero y acompañado por su inseparable guitarra frente al micrófono, robándose la miradas de los asistentes; se mostró en todas sus facetas, rockero y romántico, incluso envuelto con una bufanda de plumas al cuello, mientras interpretaba, se entregaba y el público acompañándolo en cada canción, en cada recuerdo, coreando entre cada tema: “Enrique, Enrique, Enrique”, y la emoción de vivir una noche mágica. Pero todo lo bueno también termina y una de las favoritas se escuchó …Y al final, porque no podía decir adiós de una mejor manera. ¡Gracias Bunbury!

FOTO: EL INFORMADOR / H.A. FIGUEROA

EL SETLIST DE SHOWS ÚNICOS

Nuestros mundos no obedecen a tus mapas

Cuna de Caín

Despierta

Hombre de acción

El rescate

Cualquiera en su sano juicio

Invulnerables

Más alto que nosotros está el cielo

Que tengas suertecita

Alaska

El extranjero

Desaparecer

La actitud correcta

Apuesta por el rock´n roll

Porque las cosas cambian

De todo el mundo

Entre dos tierras

Si

Lady Blue

Parecemos tontos

Infinito

Maldito duende

La Constante

…Y al final

