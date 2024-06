Este 12 de junio, el cantautor español, Enrique Bunbury se presentará en concierto en el Estadio Tres de Marzo, en punto de las 20:30 horas, como parte de su gira “Upgrade Greta Garbo”, donde ha calificado sus conciertos como “shows únicos”.

Para calentar los motores de su presentación, el músico respondió a EL INFORMADOR algunas preguntas sobre este tour donde está promoviendo su reciente álbum “Greta Garbo”, publicado en mayo del 2023; también habla sobre la reciente popularidad global de la música regional mexicana y su actual estado de salud luego de poner en pausa sus shows en vivo por problemas vocales.

-¿Cuál es la magia de presentarse en foros masivos como un estadio? ¿Qué retos implica para ti?

-La magia de los shows masivos es un flujo de demasiada energía proveniente del público y dirigida hacia el escenario. Tienes que nivelar todo eso ofreciendo y dándote todo, como en sacrificio ritual. Como si fuera el último concierto de tu vida. No es fácil hacer bien los conciertos masivos y los que he ofrecido en mi carrera no siempre fueron buenos. Recuerdo algunos excepcionales en los que la energía del público y la nuestra en escena era brutal, cósmica… Pero no ocurre siempre. Hay que luchar el doble o el triple que en un concierto en un auditorio, donde el público está más cercano y atento.

-Tu reciente álbum “Greta Garbo”, ¿qué representa en estos momento para ti? ¿Qué emociones te genera tocarlo en vivo para el público de Guadalajara?

-Es un disco muy especial para mí. Es posiblemente uno de mis álbumes más personales. Es el resultado de una etapa muy dura y traumática de mi vida. Pero es un foco de luz en medio de toda esa oscuridad. Un disco lleno de esperanza. Por eso, escuchar al público cantar “Alaska”, “Invulnerables” o “Desaparecer” a pleno pulmón será tan emocionante y les estoy tan agradecido. Estoy deseando llegar a Guadalajara y ver su reacción, porque el público tapatío es excepcional. Siempre me trató con enorme cariño y para mí es una ciudad muy importante, donde tengo buenos amigos y siempre disfruto volviendo una y otra vez.

-¿Cómo está planeado el concierto en cuanto a la narrativa, los visuales y el setlist?

-Ha sido complicado confeccionar un setlist para estos “Shows Únicos”. Hay tanto material, entre los hits del pasado con Héroes del Silencio, mi etapa primera solista con el “Huracán Ambulante” y todos los discos con Los Santos Inocentes… Creo que he dado con un show que, con variaciones dependiendo del país o ciudad, funciona como un engranaje de relojería. Creo que llevamos un show con unas luces y visuales muy interesantes, a la altura de los grandes espectáculos internacionales. El objetivo del show es llevar al público a través de un viaje emocional y que cada show acabe con todo el mundo en pie, habiendo disfrutado y cantado a pleno pulmón con nosotros.

-Después de la pausa que tuviste para atender tu salud, ¿cómo va la recuperación? ¿En qué proceso te encuentras?

-Estoy en un momento fantástico. Afortunadamente todos los problemas quedan en el pasado. Saber que el origen de todos los problemas físicos que tuve en la última gira fueron debidos al producto químico y tóxico que contiene el humo del escenario, fue un alivio, y, en estos shows, lógicamente, no llevamos ningún tipo de humo. Se acabó el humo. De todas formas, cada vez tengo más claro que es un efecto visual más propio de décadas pasadas, de los 80 y 90.

-El pasado 6 de febrero se cumplieron 35 años desde la presentación oficial de “El Mar No Cesa”, primer LP de Héroes del Silencio. ¿Qué te significa ese aniversario? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento musical tan importante?

-Treinta y cinco años desde “El Mar No Cesa”… Se dice pronto. ¡Parece que fue hace 34! En fin, el tiempo pasa y afortunadamente en todos estos años, tuvimos la suerte de grabar y tocar por todo el mundo, tanto con Héroes del Silencio como posteriormente en mi carrera solista. Me parece increíble que esa música se siga recordando con cariño, y soy consciente del milagro que eso supone. Fueron momentos muy emocionantes. Habíamos publicado un EP el año anterior y de alguna forma con este álbum se consolidó el éxito del grupo. Muchas de sus canciones fueron muy importantes en la carrera del grupo y sigue siendo un álbum muy querido.

-La música en español tiene un auge importante a nivel global. En México el estilo bélico a través de los corridos tumbados es un boom, ¿ya tuviste la oportunidad de escuchar esta música, qué opinas de ella?

-Me gusta la música regional mexicana, de siempre. Escucho lo que se hace con atención. Rancheras, norteñas, son jarocho, corridos… Algunas canciones me gustan más y otras menos. Pero no me gusta despreciar un género y a la multitud de artistas que se esfuerzan por el hecho de escuchar alguna canción con temática menos interesante o que me parezca poco adecuada, en según qué contexto. En la salsa también hay canciones que hablan del mango y la piña o asuntos superficiales y hay otras que son sociales y poéticas como las de Rubén Blades… o en el rock. También hay canciones moralmente inaceptables y otras con gran altura intelectual y literaria. Es mejor no desestimar un género así como así, sin escuchar con atención.

-¿Qué piensas del ascenso de Peso Pluma en los charts internacionales con este estilo, tú harías alguna colaboración con él?

-Yo haría una colaboración con quien me envíe una canción hermosa, que me llegue y emocione con su melodía y texto. Antes de juzgar, escucho.



-Después de estos conciertos, ¿hacia dónde continúa la gira?

-Empezaremos en CDMX y Guadalajara y continuaremos con los dos shows únicos en Estados Unidos, en Los Ángeles y el Madison Square Garden, en Nueva York, y finalizaremos en España en Madrid y en Zaragoza.

Agéndalo

Le canta al oído a Greta Garbo

Enrique Bunbury se presentará en concierto, en el Estadio Tres de Marzo, este 12 de junio, en punto de las 20:30 horas.

Más conciertos en junio

Auditorio Telmex

La música norteña de la banda Edición Especial se presentará el jueves 13 de junio, a las 21:00 horas.

Los hermanos Huerta, Jesse y Joy arribarán el viernes 14 de junio, a las 21:00 horas.

La banda Cuisillos le cantará a su público el sábado 15 de junio, a las 21:00 horas.

María José se presentará el 21 de junio, a las 21:00 horas.

Remmy Valenzuela celebrará sus 15 años de carrera el sábado 29 de junio, a las 21:00 horas.

El Mundo de Fede Vigevani aterrizará el domingo 30 de junio, a las 17:00 horas.

Teatro Diana

El tapatío Kike Jiménez se presentará el viernes 14 de junio, a las 21:00 horas.

Maldita Vecindad llevará lo mejor de su rock el sábado 15 de junio, a las 21:00 horas.

Nicho Hinojosa y Raúl Ornelas estarán el sábado 29 de junio, a las 20:30 horas.

CT