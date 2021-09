Columnas: En el 2000.

Resulta casi imposible de asimilar la velocidad con la que transcurre el tiempo, hace poco más de dos décadas celebrábamos la llegada del año 2000 con toda la emoción e incertidumbre que implicaba entrar a un nuevo milenio. Es así que surge el famoso “error del milenio” o efecto Y2K, esa falsa creencia en la que se suponía que con el arranque del año 2000 ocurriría un error en la programación de software que desataría una gran crisis económica y un caos generalizado.

A pocos meses de terminar el año 2021 y en un mundo trastocado por una pandemia, recordar la priméra década de los “dosmiles” nos genera una gran dosis de melancolía mezclada con alegría, emociones casi implícitas al hablar de un pasado que sentimos tan cercano y lejano a la vez. En el caso de la moda como en la vida, todo se reduce a ciclos, entender como las tendencias que alguna vez usamos regresan con un nuevo significado siempre resulta sorprendente.

Hoy gracias a la Generación Z, a redes sociales como TikTok y a los nuevos ídolos juveniles como Olivia Rodrigo y Dua Lipa, el estilo Y2K o la “moda dosmilera” están de regreso para beneplácito de muchos y pesar de otros. Una estética implementada por grandes íconos de la época como Paris Hilton, Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny´s Child, Pink, Jennifer López, Lindsay Lohan, Nicole Richie, Gisele Bundchen, Gwen Stefani, Hilary Duff y las gemelas Olsen. Hablar de la moda de principos de este milenio si bien es sinónimo de diversión y excesos, también nos recuerda un momento en donde predominaban estándares de belleza sumamente restrictivos y excluyentes en donde no había cabida para la diversidad. Lejos del minimalismo de los noventa, el estilo Y2K se caracterizó por una propuesta saturada de elementos, texturas, estampados, colores, brillos, logos y muchos accesorios. Firmas como Juicy Couture, Von Dutch, Ed Hardy o Ugg eran las favoritas de los jóvenes de todo el planeta. Una nueva ola de jóvenes (que no pasan de los 25 años) acuden en la actualidad a las tiendas de segunda mano en busca de estas piezas que hoy son de “colección” y han generado el “revival” de marcas que por mucho tiempo no sólo fueron olvidades sino rechazadas al ser tachadas de mal gusto.

Algunas de las firmas de lujo más populares de momento como Blumarine, Proenza Schouler, Lanvin, Alexander Wang, Miu Miu, Off-White o Versace se apegan a la estética Y2K para conectar con nuevas audiencias a través de figuras como Dua Lipa, Kendall y Kylie Jenner, Bella Hadid, Rosalía, Hailey Bieber, Bad Gyal o Danna Paola, celebridades que parecen copiar al pie de la letra looks tan icónicos como los de Christina Aguilera, Britney Spears o Paris Hilton en los premios MTV o en las alfombras rojas de aquel entonces. Las mariposas, la mezclilla, el patchwork, los pantalones anchos y de tiro extra bajo, las mini faldas en todas sus versiones, las baby tee o playeras con leyendas, los tank tops, las bandanas en la cabeza, el abrigo furry, los cinturones cadena, los tube tops, las tangas a la vista, las cacuchas trucker, el color rosa, los tonos pasteles, los lentes grandes de color y brillo mucho brillo, todo es permitido y vuelve a ser tendencia. Lo que la moda y sus amantes parecen decirnos, es que en momentos de incertidumbre y de miedo, lo mejor que podemos hacer es divertirnos con ella, generar nuestra propia realidad alejada de la complejidad de los tiempos. Pretendamos que es el año 2003, Jennifer López y Ben Affleck son la pareja del momento, Britney Spears es la princesa del pop más controversial y Sex and the City está en todos lados. El pasado nos alcanzó este 2021. #VolverAlFuturo