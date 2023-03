Ciertamente mundo no sería lo que es hoy sin el aporte del género femenino en todo lo que nos mueve.

En el marco de un mes en donde luchamos por sus derechos y celebramos su existencia quise entrevistar a una de las mujeres que más admiro: la arquitecta Frida Escobedo.

Cortesía/© Carlos Torres

Galardonada en múltiples ocasiones con reconocimientos como el Architectural League of New York's Young Architects Forum Award (2009), el Premio BIAU (2014), el Architectural Review Emerging Architecture Award (2016) y el Architectural League Emerging Voices Award (2017). Frida Escobedo es, sin lugar a duda, la mujer mexicana más relevante en el mundo de la arquitectura a nivel mundial.

Frida es la primera mexicana en intervenir el Serpentine Pavilion en los jardines de Kensington en Londres y actualmente trabaja con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York a cargo del diseño y ejecución de la nueva ala de arte Oscar L. Tang y H.M. Agnes Hsu-Tang, convirtiéndose así en la primera mujer en diseñar un ala del prestigioso MET.

Cortesía/EricPetschek

El camino no ha sido fácil y en mi plática con ella comenzamos hablando de su infancia

“Nací y crecí en la Ciudad de México. Soy hija única del lado de mi papá y tengo dos hermanas del lado de mi mamá. Soy la hermana mayor y aunque nos vemos poco por lo mucho que viajo, me siento muy cercana a mi familia nuclear” señala la arquitecta cuando le preguntamos sobre sus orígenes.

Cortesía/© Fabián Martínez

Y es que cuando hablas con Frida entiendes el porqué de su inclinación por la arquitectura “Recuerdo mucho caminar las mañanas de los fines de semana con mi papá. Vivíamos en la Roma y caminábamos hasta llegar a los museos en Chapultepec o a Polanco. Con mi mamá también tenía ese plan, pero a ella le gustaba más ir por la tarde para luego ir por café y postre. Especialmente en días lluviosos me encantaba estar con ella” me contó la arquitecta.

Durante nuestra plática, Frida hablamos sobre una casa de muñecas que su papá le regaló cuando tenía 9 años “Era de madera y estaba sin pintar y no tenía muebles. La idea era irla armando con el tiempo. Mi papá y yo hicimos muchos muebles en miniatura juntos, íbamos a una tienda que vendía miniaturas en San Jerónimo y podíamos pasar horas escogiendo la que más nos gustaba”.

Graduada de la Universidad Iberoamericana, en donde dice conoció a sus amigos más entrañables, decide trabajar por 7 años y después hacer una maestría en Harvard y así narra sus primeros trabajos “La primera vez que gané dinero fue haciendo miniaturas. Las llevaba a la misma tienda de San Jerónimo que me gustaba visitar con mi Papá. En esa tienda había verdaderas obras de arte. Mi primer trabajo con todas sus letras fue una remodelación en el club de golf México que hicimos Alejandro Alarcón y yo recién saliendo de la carrera para su mamá”.

Cortesía/EricPetschek

Frida Escobedo se considera una admiradora de las personas apasionadas de lo que hacen, de la gente que disfruta tanto su trabajo que se vuelve en energía positiva y contagiosa. Cuando le pregunté sobre cómo balancear su vida personal y profesional me contestó muy clara: “No sé si la balanceo! Es muy difícil. La arquitectura es una profesión muy demandante y si estás con proyectos en varias ciudades aún más. Mi pareja me ayuda mucho a recordarme que no todo es trabajo” agregó.

Para Frida cada uno de los proyectos que ha construido importan, sean pequeños o más grandes a todos les tiene mucho cariño. En el otoño de 2022 Frida recibe una invitación para presentar su portafolio en el MET de NY: “Yo no sabía de qué se iba a tratar el proyecto, fue hasta meses más tarde que me llamaron para decirme que estaba en el shortlist para elaborar una propuesta para el ala moderna y contemporánea. Fue un proceso de concurso de 7 meses, extremadamente emocionante; éramos 5 oficinas de todas partes del mundo”.

Quise finalizar la entrevista preguntándole ¿Qué le dirías a los jóvenes que se quieren dedicar a la arquitectura y que quieren llegar hasta donde has llegado?, a lo que me respondió: “Los mismos consejos que me han dado a mi: que no hay que hacerlo si no te llama y si sientes que no podrías vivir sin hacerlo. Y qué hay que tener paciencia, especialmente con uno mismo”

Definitivamente conocer a Frida hace algunos años cuando trabajaba para Ferragamo e hicimos un proyecto juntos fue una experiencia increíble, desde la primera vez que hablas con ella no sólo encuentras a una mujer que te transmite mucha paz, sino alguien que tiene una inteligencia increíble, amorosa y aguda, cualidades que definitivamente pone en cada uno de sus proyectos.

Frida Escobedo es una mujer extraordinaria, un ejemplo de que todo lo que sueñas cuando le pones tu instinto y pasión a las cosas se puede lograr. Que viva Frida , que viva la arquitectura y que vivan las mujeres siempre!

