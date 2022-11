Cuando llegué a vivir a la ciudad de México en el 2007 tenía muy claro que quería trabajar en la moda y a donde quería llegar. En ese camino conocí a mucha gente que formó parte de la historia de mi vida profesional y también de mi vida personal y Claudia Cándano, editora en Jefe de Elle México, es una de esas personas que ha estado en muchos pasajes de mi vida, siempre acompañando, apoyando, ayudando y dándome consejos.

Personalmente la describo no sólo como una extraordinaria amiga y profesional impecable, sino como apasionada de la estética; una mujer que se atreve , que tiene una voz, que le gusta salirse de lo establecido y que siempre tiene claro que la evolución es clave para avanzar en la vida.

Claudia estudió Diseño Gráfico y ahí es donde encontró su real pasión “Mientras estudiaba diseño gráfico me di cuenta de que mi gran pasión en la vida era la moda así que después de graduarme no podía parar e hice un curso de Fashion Studies en Parsons The New York School of Design y después de estudié Periodismo y Dirección Creativa en Central Saint Martins”.

Además de la moda, actividad que describe como su mayor hobbie y que ha convertido por más de 16 años en su trabajo , le gusta hacer hiking con su esposo y sus perros. “Amo la naturaleza y hacer Yoga, en estas dos actividades encuentro mucha paz y un lugar en donde puedo tener mucha instrospección” cosa que parece fácil pero para quienes trabajamos en esta industria sabemos que es fundamental buscar de alguna u otra manera.

Claudia es un ejemplo de que el trabajo diario y la constancia te ayudan a llegar hasta donde tu quieras: “Empecé como asistente de moda en la revista Instyle y de ahí hasta llegar al puesto que tengo hoy.

Llegué al mundo editorial porque una amiga mía me recomendó con la editora de moda , fui a la entrevista y fui muy honesta, dije que no sabía casi nada y que quería aprender. Me dieron la oportunidad y mis primeros días de trabajo hice todo lo que me dijeron que hiciera: archivé, traje café, planché ropa, colgué ropa, recogí después de las fotos. Y cuando llegaba a mi casa estaba agotada, pero feliz, me encantaba mi trabajo y encontré que tenía talento para hacerlo.”

Cuando le pregunto como describiría su día a día como Editora en Jefe de una de las revistas más importantes del pais lo primero que se le viene decirme a la mente es : “Muy ocupados, La constante es esa (LOL). Citas con clientes, entrevistas, reuniones con PRs, llamadas, juntas, excel, eventos, desayunos. Leo textos, escribo textos, corrijo textos. Hoy además de ser la Editora en Jefa de la revista Ella tengo otras responsabilidades en otros títulos y área de la editrorial, así que mis días nunca son iguales.”

Y cómo no tener un día ocupado siempre, si Elle México se ha convertido en un medio multiplataforma en donde la revista impresa, las redes sociales, el website, su podcast Hablando de Moda entre otras generan contenido para el lector al que están dirigidos “Creo que hoy en día estamos viviendo el futuro de las revistas de moda, tener una revista sólo ya no es suficiente, el lector está en todos lados y ahí es donde tenemos que ir” señala Claudia.

Para lograr todo este trabajo sin duda alguna tienes que tener un equipo muy fuerte y definitivamente Claudia tiene uno de los equipos más dinámicos y visionarios en la industria. Pero ¿Cómo los escoge?. “ El trabajo comienza definiendo qué necesitamos. Pero lo que siempre busco que la gente que lo forma se complemente. Que tengan una visión clara, ética profesional, que les guste que los reten, que sean apasionados, que opinen y no se queden callados. Busco que cada persona que esté en mi equipo se sienta parte de un esfuerzo en común, que se emocionen de ver lo que hacemos cada día.”

Sin lugar a dudas dejar huella es algo muy importante para Claudia Cándano, no en valde uno de sus más grandes ídolos son Grace Coddington y Diana Vreeland, aunque suene a cliché , “Lo que más me gusta de ellas es que rompieron estereotipos, se aventaron a hacer cosas en las que creían y lograron marcar diferentes momentos en la industria editorial”.

Sus diseñadores favoritos dependen de muchos factores, pero al día de hoy la lista la encabeza Dries Van Noten , Rei Kawakubo y Jonathan Anderson. “En moda mexicana me encanta Francisco Cancino y Julia y Renata y en marcas Loewe, Bottega Veneta y Dries están en mi top 5”.

Para todos los lectores que se quieren dedicar a lo que hace Claudia esto es lo que ella les aconseja: “Hay que trabajar mucho para lograr lo que te propongas en este medio. Lean, observen y aprendan de los demás. En este medio como en todos, el ego tóxico es lo peor que te puede pasar. Hay que trabajar el ego para entender que no estamos solos en esto y que el trabajo en equipo siempre será mejor que creer que somos omnipotentes.”

Clau sin duda siempre me ha enseñado a que pensar diferente y trabajar duro es un gran secreto para lograr lo que quieres, creo que es un pensamiento que compartimos y tal vez es por eso que somos tan cercanos, pero sin duda su historia es muy inspiradora para que una vez más creamos que todo lo que queremos lo podemos lograr.

Viva la moda, Viva la vida!

