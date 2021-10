Columna: El amor más perro

Son esos ojos que me miran tras la ventana. Al salir de casa, un ser pequeñito y hermoso de cuatro patas me ve con tanto sentimiento que me inquieta. Algo se mueve en mí al verlo así, pero él tiene la certeza que volveré y ese amor, ahora entiendo, es muy grande. Antes no comprendía cómo alguien podía pedir una recompensa por un perro, me detenía a observar los letreros y pensaba: “¿Quién puede querer tanto a un perro?” Ahora sí lo sé. No se miente al decir que una mascota o un perro, es como un hijo, un integrante más de la casa que requiere cariño, atenciones, comida y por supuesto educación. Es una responsabilidad tan grande y tan reconfortante al a vez, son los seres más agradecidos. Hay una sensación de fragilidad al recibirlo desde chiquito porque te conviertes en esa mamá que él necesita y digo mamá porque en mi caso, al ir a un centro de adopciones, mi perro Figo junto con sus hermanos Beethoven y Rocky, quedaron abandonados al morir su madre debajo de una camioneta, ya que al nacer en las peores condiciones esta perrita murió. Al menos ellos tres fueron rescatados y cayeron en buenos manos para luego asignarles no sólo un lugar sino a una familia.

Disfruta de tu tiempo libre con tu perro / Photo by Lucas Ludwig on Unsplash

Si alguien no ha tenido la oportunidad de adoptar una mascota se está perdiendo de mucho. Son tantos los lugares con gente comprometida que en verdad ama a los animales, son asociaciones serias que lo único que buscan es darle un hogar digno a un ser que nunca le hace mal a nadie, en verdad, los perros son sólo amor: te reciben con gusto al llegar, jamás te dejarán y no hay más luz para ellos en su día que poder verte. Aunque los regañes, no los saques a pasear, te vayas de la ciudad, estarán siempre para ti, recibiéndote como a veces los humanos no somos capaces.

Edúcalo con cariño y el tiempo dará sus resultados / Photo by Jamie Street on Unsplash

Al levantarme, Figo es el primero en reconocer mis pasos y a los lejos oigo bailar ese cascabel dorado de su collar. Se acerca como si sus ojos hablaran, con una ternura que parece sonreír. Sus travesuras no siempre son gratas, como los zapatos que ha destruido, un juego de tazas que se hizo pedazos, mis cortinas han sufrido algunas alteraciones, me he perdido del periódico porque ya hizo el favor de romperlo y entre que aprende a ir al baño, pues hay mucho que limpiar. Está en nuestras manos hacer que esta mascota se eduque, con cariño y paciencia; el resto de la familia -especialmente los niños- aprenden el respeto y trato que merecen los animales porque no son juguetes, son seres vivos y es una manera de fomentar una responsabilidad que después de la etapa de emoción implica pasearlo, llevarlo al veterinario, darle de comer. Los perros son esenciales en casa y hacen mucha falta cuando no están, son una compañía incondicional y divertida.

Además en la pandemia se volvieron los mejores compañeros, tanto para adultos como para niños, seguro se preguntaron por qué sus dueños estuvieron tanto en casa y creo que lo único que se logró, fue crear lazos más fuertes.

