Columna: ¿Confías en ti?

Pensé que yo sí pero luego caí en cuenta de que no. Claro que esto no ocurrió por mí misma, alguien tuvo que enviar una lanza a mis oídos, de esas palabras que en el fondo agradeces que te digan pero esa incomodidad, así de pronto, también lastima. ¿Qué me dolió? Sí ¿Qué me sirvió? También. Vaya que aprender duele pero también es conveniente estar alertas, abrir nuestros oídos y tener tolerancia, “aguantar” vaya.

Hay que entender que todos somos defectuosos ya de origen, que tenemos mucho que trabajar en nosotros, cada día. Ni modo. Tu eres la única persona que convivirá contigo el resto de tu vida porque ni tu mamá, ni hijos, ni amigas, tienen una garantía eterna, ellos están y hay que aprovecharlos, quererlos pero aunque quisiéramos, no sabemos bien hacia dónde nos llevará el destino, así que a final de cuentas sólo estás contigo, incluso, por más gente que te rodee, al final, cuando se apagan las luces y estás a punto de dormir, sólo están tus pensamientos contigo, tus sueños, tus anhelos, el futuro que deseas ver.

A veces hay críticas que aunque nos duelen, nos ayudan a mejorar / Especial: Photo by Luke Leung on Unsplash

¿Y bien? Retomando, si alguien se toma la molestia de decirte algo que no le gusta sobre ti, piensa dos veces si tiene razón y toma lo que te sirva, porque eso que te hiere podría servirte para crecer, mejorar, cambiar… mucho podemos aprender.

No conozco a un poder más grande que el de las palabras y creo ciegamente en ellas, hieren de la misma manera que pueden engrandecerte, y si no, pregúnteselo a los enamorados. Esas flechas de fuego llamadas palabras pueden llegar directo al alma, a sacudirte. Así que esas palabras que escuche me sacudieron, agradezco que hubiera sido de manera directa y sí, apenas me repongo pero algo había de razón en ellas.

Esas palabras tocaron esa fibra delicada que nadie me gusta que vea pero al final, en medio de mi caos personal, agradecí que me lo dijeran. Qué valor es decirlo de frente, lo comparto, aplaudo a esas personas que “tiran a matar con sus palabras” que levantan la voz sin miedo, sólo que cuando van directo a ti diciendo: “Estás mal, hundida en ideas que no te están llevando a nada”. Ese “veinte” ya me cayó y ahora no queda más que salir adelante, poner los sueños en los bolsillos para continuar este camino.

