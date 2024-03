Claudia Salas: Dedicación al servicio público

Claudia Salas es abogada por la Universidad de Guadalajara, cuenta con maestría en Género y Política Pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y cursó el doctorado en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Pero antesde cualquier cosa es rojinegra de corazón, runner por pasión y mamá de Juan Pablo.

Tiene 25 años en el servicio público y ha tenido la oportunidad de estar en cargos con gran responsabilidad como ser fundadora del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Posterioremente, fue directora general del Instituto Nacional de las Mujeres en la Ciudad de México, donde tuvo la asombrosa experiencia de representar a México en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por cinco años ininterrumpidos. Su compromiso con el servicio público la llevó a ser invitada como Regidora de Guadalajara, donde vivió la pandemia sin perder el contacto con las y los ciudadanos, manteniendo la atención a sus necesidades. Ahí emprende su camino a la candidatura para ser diputada local del Distrito 08 de Guadalajara, donde continuó recorriendo las calles y ganándose la confianza de las personas, “tiene el honor de representar a su distrito en el Congreso del Estado, habiendo obtenido la votación más alta en la historia de Jalisco con casi 82 mil votos”.

Claudia Salas. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Actualmente preside la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la más importante del Congreso. El pasado 24 de febrero tomó protesta como candidata a diputada federal plurinominal por la primera circunscripción. Gracias a ello, seguirá haciendo lo que le apasiona, el servicio a los demás; el contacto con las personas y trabajar con la mirada puesta en las desigualdades y en lo que más le preocupa a la gente: salud, educación, seguridad y agua.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Seguir siendo útil a la vida pública, ahí encuentro todas las respuestas a lo que me gusta y apasiona, servir, gestionar, crear, representar causas. Alguna vez dijo Griselda Álvarez, la primera gobernadora en la historia de México “vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”.

Desde tu posición como mujer en la política ¿cuál es tu aporte para las mujeres?

“La incursión de las mujeres en la política ha sido un camino de construcción constante. Las mujeres humanizan la política porque ven lo que no se ve y hablan de lo que nadie habla, tejen alianzas enclaves para la igualdad. El gran reto es que haya más mujeres en el poder, con poder, para seguir trastocando todo lo que tenemos que cambiar hasta lograr la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. La causa de las mujeres es la causa de la humanidad”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“En primer lugar mi familia, vengo de un matriarcado, desde mi bisabuela Benigna que fue la primera mujer telegrafista, también mi mamá ha sido pieza angular en mi vida, de ella he aprendido todo lo que soy, su tesón, la cultura del esfuerzo para sacar adelante a sus hijas -una de ellas con discapacidad-, su valentía y su liderazgo comunitario. Y mi hijo Juan Pablo que el día que nació se convirtió en mi talismán, conocí la inmensa capacidad de amar”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Las mujeres llegamos al poder para quedarnos y construir nuevas formas de hacer política, imprimir nuestro sello en el bien común y en la agenda pública, hacer que las cosas sucedan, es también nuestra responsabilidad y ahí quiero que me cuenten a mí. Nada para nosotras sin nosotras”.

Redes sociales

Instagram: claudiasalasgdl

Facebook: Claudia Salas Diputada

X: ClaudiaSalasGdl

RA