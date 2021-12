Caligari: El origen de buenos restaurantes

Caligari es el inicio de muy buenos restaurantes de la ciudad. Hace 15 años emprendieron esta aventura Isaac y Fabián, brindando nuevos sabores a la ciudad. Con el paso del tiempo abrieron PalReal, La Trompada y Gabinete. Ahora Fabián tiene su propia agenda e Isaac quedó al frente del chambal.

Siendo un gran cinéfilo decidió incluir alguno de los nombres de sus restaurantes en homenaje a una de sus películas favoritas El gabinete del doctor Caligari de ahí el nombre de este restauarante y de Gabinete (Libertad 1698, Col Americana), que reseñé el año pasado.

Pues bien, aquí los tres platillos que tuve oportunidad de saborear, en mi cita de negocios un miércoles temprano.

Chilaquiles tintos $115 y sí, los pedí porque una salsa tinta llamó mi atención. La confeccionan mezclando tres de sus salsas para chilaquiles; la roja a base de jitomates y guajillo, la verde sólo tomate, y una roja con jitomate y y chiles de árbol. Obteniendo así ese color rojo muy subido de gran sabor. Totopos en triángulo y no podía faltar un hevo frito tierno de sombrero para sosegar la tripa, se acompaña con tocino (extra) que para mi gusto no venía tronador sino; bien cocido solamente, pero… tampoco lo pedí así tronador, por lo que no pude más que callar y disfrutar.

Alcapoche sencillo $110 es un gran platillo, no digo que se llevó la mañana porque todo estuvo bueno, pero sí fue algo novedoso por probar. Doblan una tortilla y la ponen como base del platillo, después ponen un huevo pochado a la perfección (he notado que no todos saben servir un buen huevo pochado) para luego ser bañada por esta deliciosa salsa que añadieron nuevo sabores a mi paladar. Esta hecha a base de crema y leche, con tocino, alacaparras y dijón. Debo comentarles que soy un poco intolerante a la lactosa pero no hubo efecto alguno. Coronan con tocino y queso cotija rallado. Es un platillo imperdible lleno de sabor sutil.

Al final pedimos mollete salmón $115 en realidad debería ser en plural porque bien dos muy bien presentados molletes, que cercan una pequeña ensalada de lechugas y esferas de aguacate con un poco de cebolla en pluma para mitigar cualquier culpa. Los molletes tienen un pan de lo más suave, a pesar de ser salado, la suavidad está presente en cada bocado. A éste le dan una buena embarrada de crema de leche de cabra (dicen ellos), que más bien parece un queso crema. Al que cubren con lonjas de salmón ahumado de lo más fresco, sin esos olores que a veces esta proteína nos emana, adornado con alcaparras por aquí y por allá. Sí, es un platillo de lo más simple, pero cuando se tienen ingredientes de primera, suben los escalones y hacen de ello una experiencia memorable digna de volver, disfrutar y recomendar.

Aplausos a este gran emprendedor Isaac que nos brinda los mejores sabores a la ciudad.

¡Sé feliz!

AA