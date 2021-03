Café: Rubén Álvarez y Mey Ling Kim, los creadores de "Sinónimo"

Rubén Álvarez y Mey Ling Kim Cervantes crearon Café Sinónimo, juntos eligieron el menú, música, diseño y aunque parecía fácil, ha sido un camino de aprendizaje y están orgullosos de tener su propio negocio con un concepto auténtico. Hoy, en entrevista, nos comparten cómo ha sido esta experiencia.

Café Sinónimo. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

¿Cómo nació el proyecto de Café Sinónimo?

M: “Siempre me gustó visitar la mayoría de las cafeterías que iban abriendo en la ciudad y disfrutaba pasar el rato en ellas. Rubén y yo nos fuimos de viaje a San Francisco y visitamos todos los coffee shops posibles, fue ahí, estando en un café llamado Vive La Tarte, donde decidí que quería tener mi propio café”.

¿Cómo ha sido trabajar juntos?

R: “Trabajar con tu pareja y tener una sociedad con la misma no es cosa fácil, pero al final de cuentas la clave siempre será la comunicación. Cuando la hay, todo en la vida fluye con las demás personas, aún cuando hay negocios de por medio. Nos ha ido muy bien siendo partners de este proyecto y también ha sido un aprendizaje en lo personal”.

¿Cómo se conocieron y cuánto tiempo llevan juntos?

R: “Llevamos tres años juntos. Nos ubicábamos primero por redes sociales y ya después se dio la casualidad de que fuimos vecinos un tiempo del mismo edificio. Después por amig@s en común empezamos a juntarnos más y salir”.

Café Sinónimo. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

¿Dónde se encuentra y qué tiene de especial este espacio?

M: “Sinónimo está ubicado en Av. de la Paz #2350, esquina con Juan Ruiz de Alarcón. Encontramos esta casa en cuanto le pusieron el letrero de `Se renta´, fuimos los primeros en verla y enseguida me vibró todo el espacio; su arquitectura con sus característicos arcos, los grandes árboles, plantas a su alrededor y su interior con esa entrada de luz en la que ahora se ubica la barra”.

¿Cuándo comenzaron?

M: “Al día siguiente verla, regresamos a la casa -ahora Sinónimo- recuerdo que era 1º de enero del 2020, así que la ciudad estaba muy tranquila. Caminé contemplando y fotografiando la casa por todos sus ángulos y aunque aún no habíamos firmado el contrato, una vibra bonita salía de la casa... supe que ahí, sí o sí, sería Sinónimo”.

¿Cómo definirías el concepto?

R: “Hay dos principales, el primero tiene que ver con el nombre Sinónimo, el cual desarrollé a partir de una analogía entre las personas y las palabras. El segundo concepto se refiere al look y feel del lugar y del proyecto en general. Al final sólo fue cuestión de empezar a fusionar referencias culturales, estéticas y de entorno para ir creando lo que a final de cuentas terminó siendo Café Sinónimo”.

Café Sinónimo. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

¿Quiénes lo integran?

M: “Tenemos un gran equipo que la mayoría ha estado con nosotros desde el día uno, que son Alex, Chabelo y Susana en cocina; Emma e Inés en barra y Alex, Efra y Ely en servicio. Nuestro nuevo socio, Alejandro Cortés, es el director de crecimiento”.

¿Qué función realiza cada uno?

R: “Me encargo de toda la dirección creativa dentro del proyecto, es decir, llevar las riendas en cuanto a todas las ideas de negocio, su aplicación y representación visual; la estética general del proyecto, el look and feel de todo lo que hagamos”.

M: “Yo estoy a cargo de toda la cuestión administrativa, compras y RH, y en días pesados apoyo siendo barista o en servicio”.

Café Sinónimo. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

¿Cómo lo combinan con sus otras actividades?

M: “Al principio fue un poco pesado, pues en lo personal traía una auto exigencia inmensa y no me daba tiempo de hacer otra actividad que no estuviera relacionada con Sinónimo. Claro que toqué fondo y tuve que aprender a soltar el trabajo y sólo darme el tiempo de hacer otras actividades que también disfruto”.

R: “Yo tengo mis oficinas en la parte de arriba de la casa, por lo que prácticamente mi vida profesional está ahí siempre”.

¿Qué otros proyectos tienen cada uno?

M: “Por el momento, yo estoy completamente en Sinónimo, aunque hay proyectos internos de sacar nuestra marca de algunos productos que ya conocerán”.

R: “Tengo mi propio estudio creativo -ERRRRE Studio- mi proyecto RRRRUBE donde escribo y hablo sobre conexión, empatía y felicidad; mi podcast Creatividad Rebelde y mi marca personal con la que vendo y creo arte, ilustración y demás vehículos artísticos”.

El top 5 de Café Sinónimo

Cacao brew con leche de coco

Té thai con leche de arroz

Guacamole toast con salmón ahumado

Slutty brownie (cookie dough + oreo + brownie)

Chilaquiles mixtos con chilorio y aguacate

Café Sinónimo. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

+ de Rubén

Café o té: Cold Brew.

Cold Brew. Blanco o negro: Negro.

Negro. Zapatos o tenis: Tenis.

Tenis. El libro en tu buró: Unlimited Power de Tony Robbins.

Unlimited Power de Tony Robbins. No salgo sin: Mi Kindle o mi iPad.

Mi Kindle o mi iPad. Gusto culposo: Cumbia cholombiana.

Cumbia cholombiana. App: Headspace y Procreate.

Headspace y Procreate. Tus prendas favoritas del closet: Una docker cap de lana que compré en una tienda medio escondida en Osaka (Japón).

Una docker cap de lana que compré en una tienda medio escondida en Osaka (Japón). Mascota: Perros y gatos.

Perros y gatos. Color: Negro.

@rrrrube / @rrrrubex en Instagram.

Café Sinónimo. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

+ de Mey Ling Kim