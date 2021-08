COLUMNAS: REGRESO A LOS MUSEOS

Todos (y todo) hemos sido afectados por la pandemia, sin excepción y en distintos niveles. La cultura y el entretenimiento sin duda han sido de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria que atravesamos, dos ámbitos que resultan indispensables para alimentar y sanar nuestra mente y espíritu en momentos de crisis. Así, en esta batalla contra la Covid-19 que parece no tener fin, poco a poco la cultura comienza a “renacer” ante una nueva realidad, teniendo un propósito claro y abriendo un diálogo entre sus creadores y las distintas audiencias. En el caso de la cultura de moda, en los pasados meses comenzaron a abrir sus puertas las primeras exposiciones de moda en algunos museos y espacios alrededor del mundo después de más de un año de permanecer cerrados. Un aire de esperanza que nos confirma el valor y la importancia de la cultura. Regresemos a los museos y hagamos del arte y la moda no sólo herramientas de cambio, sino un antídoto contra la obscuridad de la época.

Dupla perfecta. La moda se construye a partir de la imagen, por esto la fotografía ha sido su complemento perfecto a través del tiempo. Legendarias han sido las mancuernas entre fotógrafos y diseñadores de moda, quienes sumando talentos han creado algunas de las imágenes más icónicas de la Historia; es el caso del couturier tunecino Azzedine Alaïa y el fotógrafo alemán Peter Lindbergh. La Fundación Azzedine Alaïa (París) abrió su primera exhibición del año “Azzedine Alaïa, Peter Lindbergh” que permanecerá abierta hasta el 2 de enero del 2022. Un repaso por la extraordinaria obra visual generada por estos dos íconos a lo largo de más de 4 décadas de colaboración desde que se conocieron en la década de los setenta en París. Visita obligada en la ciudad luz.

Rosa, inspiración eterna. Después de postergarse durante meses, finalmente el Museo del Fashion Institute of Technology (FIT) de Nueva York, inauguró la tan esperada exhibición “Ravishing: The Rose in Fashion”. Abierta al público del 6 de agosto al 28 de noviembre, la muestra hace un análisis socio-cultural de la rosa en la moda, una flor cuyos orígenes se remontan 3 millones de años atrás y cuyo simbolismo es tan extenso y complejo como su belleza. La rosa ha sido una fuente de inspiración eterna para los creadores de moda y un elemento que sigue cautivando al público en general. Más de 130 piezas de firmas como Halston, Alexander Mcqueen, Lanvin, Schiaparelli, Charles James y Christian Dior, forman parte de esta entrega que explora los distintos significados y las emociones generadas a partir de esta flor. Un oasis de moda y belleza en medio de la “gran manzana”.

McQueen en el MAZ. Después del éxito de las exhibiciones dedicadas a Rei Kawakubo y las tapatías Julia y Renata, el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) continúa abriendo espacios para la moda. Su nueva exposición “Belleza: Antídoto y Veneno”, aborda la vida y obra de uno de los máximos exponentes del diseño y la moda contemporánea: Alexander McQueen. La exposición realizada en colaboración con Matter Matters cuenta con más de 50 piezas de indumentaria y accesorios que forman parte de las colecciones presentadas entre los años 2005 y 2018. Creaciones que abarcan los últimos años de vida del “niño malo” de la moda británica y de la diseñadora Sarah Burton, quien ha sido la responsable de seguir con el legado de “Lee” McQueen desde su muerte en el año 2010. Un recorrido entre lo público y lo privado de uno de los más grandes creadores de nuestros tiempos, un romántico y rebelde que exploró las más profundas y complejas nociones de la belleza y la moda, brindándole una voz y una identidad a toda una generación dentro y fuera de la moda. Una vida que trasciende el tiempo y el espacio.