A partir del 24 de julio, el Ex Convento del Carmen se convierte en el escenario donde el silencio encuentra voz a través del arte. La exposición “Habitar el silencio”, curada por Luis Fernando Ayala Sarabia, reúne las obras de Jessica GadGa y Lucía Torres en una colaboración donde las emociones, la nostalgia y los contrastes internos se entretejen en técnicas como el óleo, el dibujo, el grabado y la instalación.

Ambas artistas presentan 15 piezas individuales, además de cuatro instalaciones conjuntas que refuerzan el hilo conductor de esta muestra con diálogos internos y emociones que rara vez encuentran palabras.

“Es un proyecto que ya teníamos Jessica y yo, se llamaba ‘Blanco, Pálido y Negro’, fue una muestra que hicimos en el Museo Regional de Colima”, recuerda Lucía Torres en entrevista con EL INFORMADOR. “Ahora que se lo presentamos a Luis Fernando Ayala, nuestro curador, él le dio un giro muy interesante. Hay un hilo conductor en la exposición y nos enfocamos justo en eso, en los diálogos internos de uno propio”.

La colaboración no sólo suma obras, sino también universos personales que encuentran equilibrio en sus contrastes. GadGa, originaria de Tamaulipas, trabaja desde una melancolía anclada al pasado. “Mi obra está basada en una nostalgia más al pasado y quizás mis personajes están inmersos en esos recuerdos del pasado junto con el presente”, explica. En cambio, Torres -tapatía de formación artística en Florencia- proyecta emociones intensas en el presente, por medio de personajes que interpelan directamente al espectador.

La sinergia entre ambas se potenció con la guía curatorial de Ayala Sarabia, quien propuso transformar el concepto inicial para dar paso a una narrativa más profunda y multisensorial. “Me gustó la idea de ir transfigurando la propuesta original hasta convertirla en una ventana con muchas visiones paralelas”, explica el curador a esta casa editorial. “Hay un antecedente onírico en los trabajos, pero no es surrealista; hay mucho de simbolismo, pero no es expresionismo puro. Lo que quise fue explotar al máximo la posibilidad de incluir lenguajes que no son tan comunes”.

Más allá de ensamblar obras, el proceso curatorial implicó un trabajo colaborativo que llevó a ambas autoras a replantear y afinar sus propuestas. “Todos nos pusimos de la mano de Luis para entender lo que él quería lograr, ese un viaje de emociones”, comenta GadGa. “Nos fue picando las costillas a Lucía y a mí para que fuéramos haciendo propuestas hasta que completamos un proyecto que nos convenció a los tres”.

El resultado es una experiencia expositiva íntima y desafiante. En palabras del curador. “El manejo de los intangibles de las sensaciones es muy difícil, pero fue un reto que cumplieron muy bien en todos estos meses que estuvimos trabajando”.

Para Lucía Torres, la exposición también representa un acto de entrega. “Cuando empiezo a hacer mi obra, mucho tiempo la estoy pensando, meditando. Es totalmente un diálogo propio, totalmente interno. Me esfuerzo en mostrar esas emociones y esas sensaciones que tengo en la pieza”, reflexiona. “Y ahora que está en un museo, las personas interactúan totalmente con la pieza, eso es lo bonito del arte y de exponerse uno como artista”.

GadGa comparte el mismo espíritu. “Ambas admirábamos nuestro trabajo mutuamente y quisimos hacer algo juntas. Este proyecto va a abordar la melancolía y ha sido muy bonito desde el hecho de que lo pensamos exactamente para las salas del Ex Convento del Carmen”.

Las 30 obras que conforman la exposición ofrecen al público un tránsito emocional en el que se yuxtaponen memorias suspendidas, personajes que vibran a flor de piel y silencios cargados de significado. La curaduría apuesta por un enfoque simbólico, delicado y emocionalmente resonante que invita al espectador a detenerse, sentir y habitar ese silencio compartido.

“Es un honor para nosotros estar en este recinto, que es el corazón del arte en Guadalajara”, afirma GadGa.

Lucía Torres

Es una artista mexicana nacida en Guadalajara, Jalisco, en 1983. Egresada de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, también estudió en la Academia de Art.E, en Florencia, Italia. Ha sido seleccionada en varias ocasiones para participar en importantes eventos artísticos, como la Bienal Rubén Herrera y el Salón Guanajuato.

Recientemente, expuso en la Galería Javier Arévalo y en el Museo Regional de Colima. Este año participó en la exposición “Mañanas obscuras y Visiones y Re Creaciones”, en el Ex Convento del Carmen (2025). Lucía es directora de “La Fábrica, Espacios para la creación artística” y dirige su propio taller de gráfica: “La Buena Mano”, en Guadalajara.

Jessica GadGa

Es una artista mexicana nacida en Cruillas, Tamaulipas, en 1977. Ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el Premio de la Bienal de las Fronteras (2015) y la Bienal de Artes Plásticas Dr. Pérez Romo (2017).

Su obra forma parte de colecciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas y la Biblioteca de Cataluña. Ha realizado residencias artísticas en Italia y España. Recientemente expuso en el Museo Panteón de Belén (2024) y en el Museo Regional de Colima (2024). Actualmente, expone en el Edificio Arroniz de Cultura Jalisco y en el Museo MUCHO. GadGa trabaja en su taller “La Caja Gráfica”, en Guadalajara.

El arte como eco del silencio

La muestra “Habitar el silencio” será inaugurada el jueves 24 de julio, a las 19:00 horas, en el Ex Convento del Carmen (Av. Juárez 638, Centro de Guadalajara). La entrada es gratuita y puede visitarse los martes de 11:00 a 19:00 horas, de miércoles a sábado de 11:00 a 17:00, y los domingos de 11:00 a 14:00.

