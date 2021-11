Angela Reyna: Esto no es una moda

En el año 2014 la diseñadora mexicana Angela Reyna creó su marca homónima, un proyecto que con el tiempo se ha consolidado presentándose en plataformas como Mercedes Benz Fashion Week Russia, Vancouver Fashion Week, Mercedes Benz Fashion Week México, en Milán y en Los Ángeles. La también finalista del concurso Who´s on Next 2017 de Vogue México, reveló recientemente su nueva colección con una campaña realizada por el reconocido fotógrafo Iván Aguirre. Arte, moda, deconstrucción, sustentabilidad y surrealismo, esta es la propuesta de Angela Reyna.

¿Cómo decides tomar a René Magritte como inspiración para esta colección?

Esta colección la comencé el año pasado, al estar viviendo el encierro y con una crisis de ansiedad muy fuerte por toda la situación. Me crucé con una obra de René Magritte que llamó muchísimo mi atención, por lo que me puse a investigar para conocer más de él y su trabajo. Me sentí muy identificada al saber que se dedicó al arte como único recurso para afrontar la muerte de su madre, para mí la moda fue eso mismo, yo encontré una escapatoria en la moda cuando perdí a mi papá. Además, en esos momentos en los que todo parecía tan surreal, me sentí más identificada con su arte. Algo que tiene el trabajo de Magritte es que tiene cosas tan reales e irreales como su cuadro “El falso espejo”, este concepto lo quise transmitir con mis prendas, no quería que fueran algo obvio, lo trabajé de manera que tomé este juego con los cortes y las siluetas, en los que no sabes realmente de que prenda se trata.

Esta colección representa una nueva etapa para tu marca ¿Cómo describirías el momento en el que se encuentra tu proyecto?

Me siento más madura después de una pandemia, en la cual pasé momentos difíciles, pero de mucho aprendizaje. Con esta colección encontré una salida, que me ayudo a ver las cosas desde un punto de vista más optimista y esperanzador, todo esto es temporal.

Tu firma es parte del movimiento de slow fashion y zero waste ¿Qué prácticas y estrategias implementas para que así sea?

Sólo presento una colección al año, busco que las piezas sean atemporales y que tengan una alta durabilidad utilizando los mejores materiales y acabados. Busco materiales que sean lo mas amigables con el medio ambiente, esta temporada implementé el uso de piel vegana de cactus. Con el upcycling usamos el stock que tenemos de la marca y lo reutilizamos rediseñándolo y replanteándolo con las nuevas colecciones.

¿Cuál es el concepto de tu nueva campaña publicitaria?

Ya que no presento desfile, para mi es muy importante invertir en una campaña que transmita la historia de la colección y es algo que se ha vuelto característico de la marca. El concepto de la campaña fue el surrealismo en el que podían ir de la mano las prendas con el concepto de las fotos, maquillaje y set. El equipo está formado por el fotógrafo mexicano Iván Aguirre, que es de los mejores de México, el arquitecto y set designer Pablo Fernández para Efimeros, el maquillaje de Juan Peralta y el estilismo de Ruth Buendía.

¿Qué planes o proyectos siguen para Angela Reyna?

Me han invitado mucho a presentar en el extranjero, pero primero me gustaría estabilizar más la marca en México para retomar nuevamente mis planes en otros países. Me gusta mucho llegar a otras latitudes ya que tenemos gran aceptación y es algo que me anima a seguir rompiendo fronteras.

CP