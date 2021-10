Quienes les gusta salir el fin de semana o la semana siguiente para disfrutar de un tiempo ocio a través de una velada llena entretenimiento con la familia, los amigos o la pareja, aquí algunos eventos de la agenda del entretenimiento del 29 de octubre al 4 de noviembre para elegir la mejor opción para su diversión.

El Sótano

Basada en la obra de terror de Koji Suzuki, el relato cobra vida en el escenario y visita el recinto tapatío. La trama narra los sucesos que le ocurren a Ana Müller, quien decide mudarse a los barrios marginados con su pequeña hija. Tras su divorcio y con poco dinero, se refugia en un antiguo edificio de departamentos sacudido por un terremoto. Por su miedo a las alturas, habitará en el primer piso sin darse cuenta de la maldición que habita bajo sus pies. Participan María Aura y Marco Orozco.

Teatro Galerías.

29 de octubre, 20:00 hrs. 30 de octubre, 18:00 y 21:00 hrs. 31 de octubre, 17:00 y 19:30 hrs.

250, $300, $400 y $450.

Cervezas de México Pop Up

Éste es un espacio interactivo para degustar y hablar de cerveza, donde se encontrarán los estilos y marcas de cervezas mexicanas, se realizarán catas y maridajes, así como otras actividades como body paint, concursos, flash tattoos y música en vivo. Además de un área gastronómica con cinco restaurantes invitados, que ofrecerán platillos selectos para acompañar y degustar con cerveza, además de un área de picnic y mucho más. El día 30 de octubre, se tendrá como invitado a El Cerecer.

Finca Las Rosas.

30 y 31 de octubre, de 12:00 a 20:00 hrs.

$100 boleto doble. $70 individual. Boletos en boletia.com.

Gallinita Pintadita

Después de su exitosa gira por distintos países de Latinoamérica, finalmente este show infantil llega al escenario tapatío para entretener a los reyes de casa. Se trata de un espectáculo de primer nivel con todos los personajes, sus canciones interpretadas en vivo, efectos especiales y de multimedia interactiva, con la que los personajes interactúan, entre otras sorpresas. Un espectáculo para toda la familia, con el que cantarán, bailarán y se divertirán a lo grande. La puesta en escena permite el ingreso a niños a partir de un año, quienes si pagan boleto.

Teatro Diana.

31 de octubre, 13:00 y 17:00 hrs.

De $250 a $700.

Homenaje a Guns & Roses

Welcome to the rock show es el mejor tributo a la famosa banda de Guns & Roses, el cual se realiza bajo la producción y dirección de Sean Tate O’Connell, con el objetivo de mostrar al público cómo la música rock converge en el día a día. Es una experiencia inolvidable, mostrando acrobacias, bailes y música en vivo. El show y performance, representa de manera artística los grandes miedos humanos sobre su cotidianidad y cómo los maneja con el paso del tiempo. En este concierto más de 13 artistas provocan una experiencia inolvidable, mientras los fans podrán sumergirse en la cultura del rock real.

Teatro Diana.

4 de noviembre, 20:30 hrs.

De $450 a $800.

Grupo Codiciado y Marca Registrada

Auditorio Telmex. 29 de octubre, 21:00 hrs. De $300 a $1,800. $2,600 VIP.

Ari Telch-D'Mente

Teatro Galerías. 4 de noviembre, 20:00 hrs. $380, $500 y $600.

