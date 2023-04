Consiente a los pequeños de casa por el Día del Niño este fin de semana con las actividades que habrá para ellos en los diferentes recintos de la ciudad. Además de que hay entretenimiento para todos como conciertos, obras de teatro y espectáculos. Revisa la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para ti y tu familia.

Gazillion Bubble Show: The new experience

En el marco de su gira por el país, este gran espectáculo de burbujas se presentará en el escenario tapatía desde Nueva York para llenar de magia la atmósfera y divertir a chicos y grandes por igual. Es un show que ha dado la vuelta al mundo, creado por Fang Yang, quien con éste ha roto 18 Récords Guinness, cada uno siendo un verdadero reto. Burbujas, lásers y la última tecnología en iluminación harán de este espectáculo una inolvidable experiencia familiar.

Teatro Diana.

30 de abril, 13:00 y 16:30 hrs.

De $400 a $1,155.

Cuenticuénticos se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER.

Cuenticuénticos

El conocido grupo argentino de música infantil y familiar se presentará en el recinto tapatío con sus canciones más queridas. Con más de 15 años de trayectoria, esta agrupación invita a toda la familia a cantar, jugar y bailar con música en vivo, humor y poesía. Como voz invitada estará Rocío Solís.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

29 de abril, 12:30 hrs.

De $180 a $500. +10% de cargo por servicio por boleto.

Piedra, Papel o Tijera ofrecerá un divertido espectáculo para los peques de casa. ESPECIAL/CORTESÍA.

Piedra, Papel o Tijera

Este domingo se celebra el Día el Niño y para los pequeños de casa un gran regalo puede ser un momento de risa y diversión. Piedra, Papel o Tijera ofrecerá un espectáculo interactivo titulado En busca del unicornio mágico, donde los pequeños de casa y sus papás irán de la mano de sus personajes favoritos para encontrar un unicornio mágico. Disfruta de una tarde de entretenimiento y magia en familia.

Teatro Galerías.

30 de abril, 16:00 hrs.

$350, $450, $550 y $650.

Papito Querido

Si te gusta el teatro, esta obra es una buena opción para disfrutar de una historia en vivo. Es una comedia de enredos dirigida y protagonizada por Humberto Zurita, quien interpreta a un papá divorciado, quien pronto tendrá que vestirse de mujer para conocer a los conservadores padres del novio de su hija, ya que de ninguna manera aceptarían que su futura nuera sea hija de padres divorciados. Con las actuaciones de Stephanie Salas, Ivonne Zurita, Rodrigo Vidal, Víctor González y Lambda García.

Teatro Galerías.

28 de abril, 19:00 y 21:30 hrs.

$450, $550, $650 y $750.

Morat se presentará en la Arena VFG los días 2, 3 y 4 de mayo. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Morat

Dentro del marco de su gira mundial Si ayer fuera hoy, el cuarteto colombiano de pop ofrecerá tres conciertos en Jalisco, gracias a sus presentaciones sold out y para el disfrute de sus seguidores, quienes corearan sus canciones más famosas, con las que ha logrado consolidar su carrera, además de escuchar los temas más recientes de su disco que da nombre a esta gira.

Arena VFG.

2, 3 y 4 de mayo, 21:00 hrs.

De $660 a $2,400.

Diego Dreyfus se presentará con su espectáculo de stand up en el Teato Diana. ESPECIAL/CORTESÍA TEATRO DIANA.

Diego Dreyfus

En esta ocasión, Diego Dreyfus toma el escenario para brindar un espectáculo de stand up, que incluye las confrontaciones entre la sociedad como fifís vs. chairos, ricos vs. pobres, whitexicans vs. brownxicans, veganos vs. carnívoros, entre otros, ya que considera cada día se vive en un país más dividido. El considerado coach de vida ha decidido hablar de forma directa desde un lugar más neutro como la comedia. Dreyfus acepta que no es comediante, pero que la polarización social da risa y en esta época urge la unión.

Teatro Diana.

3 de mayo, 21:00 hrs.

De $700 a $1,950.

Kim Loaiza y DJ Pantoja

Los cantantes y youtubers se presentarán en la Perla Tapatía como parte de su gira Bye Bye, en la que ofrecerán un esperado concierto para sus fans. Los cantantes más conocidos pondrán a bailar y a cantar a los asistentes en sus dos conciertos programados para este fin de semana, donde escucharán los temas más recientes como Luna, Bye Bye, entre otros.

Auditorio Telmex.

28 y 30 de abril, 21:00 hrs.

De $500 a $1,250.

Los Bunkers se presentará en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Los Bunkers

La banda de rock chileno se presentará en Guadalajara para ofrecer dos conciertos. Considerada como una de las agrupaciones más importantes de su país en la época actual, la banda tras unos años de ausencia consentirá a sus seguidores con sus grandes éxitos. Goza de una velada que promete ser una noche enérgica y llena de música.

Teatro Diana.

4 y 5 de mayo, 21:00 hrs.

De $490 a $1,290.

Otros Eventos

Austin TV se presentará en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Austin TV

Teatro Diana. 28 de abril, 21:00 hrs. De $300 a $1,200.

Joss Stone

Guanamor Teatro Estudio. 30 de abril, 21:00 hrs. $1,800.

XM