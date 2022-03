Desde hoy comienza el entretetenimiento para el fin de semana y los días siguientes, checa la agenda de Buena Vida Life & Style y conoce los eventos que se realizarán en la Perla Tapatía para que decidas cuál es el mejor para tu ocio.

Coldplay se presentará la siguiente semana en el Estadio Akron de Guadalajara. ESPECIAL.

Coldplay

En el marco de su gira mundial Music of The Spheres, el famoso grupo visitará México para ofrecer varios conciertos, en los que promocionará su reciente álbum, que da nombre a esta gira. En la Perla Tapatía brindará dos fechas de conciertos, en las que los asistentes disfrutarán de la música de Coldplay y escuchará en vivo las canciones del noveno álbum de estudio de la banda titulado Music of The Spheres, que contiene 12 temas. En las presentaciones de México la invitada especial será Carla Morrison.

Estadio Akron de Guadalajara.

29 y 30 de marzo, 19:30 hrs.

De $480 a $2,580. $3,080 VIP.

La Oreja de Van Gogh se presentará mañana en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

La Oreja de Van Gogh

Dentro de su gira Un susurro en la tormenta, la agrupación española ofrecerá un concierto en el escenario tapatío, en el que retoma la promoción de su disco homónimo. El álbum contiene 11 temas y dos canciones en versión acústica, por lo que sus seguidores disfrutarán de los éxitos de La Oreja de Van Gogh así como de las canciones recientes, que provocarán una velada muy esperada para sus fans.

Auditorio Telmex.

26 de marzo, 21:00 hrs.

De $350 a $1,500. $2,100 VIP.

Pandora & Flans ofrecerán un concierto la siguiente semana. WESTWOOD/BLU2 ENTRETENIMIENTO/AUDITORIO TELMEX.

Pandora & Flans

Los icónicos grupos femeninos de los años ochenta, Pandora y Flans, se reúnen en el escenario jalisciense dentro de la gira Inesperado Tour, con la que visitan Guadalajara. Un concierto inolvidable para los fans de la década, quienes cantarán y bailarán temas como No Controles, Las mil y una noches, Cómo te va mi amor, entre otras canciones que no han pasado de moda, que marcaron una época y que hoy se pueden escuchar en vivo en la voz de sus intérpretes.

Auditorio Telmex.

31 de marzo, 21:00 hrs.

De $400 a $1,900. $2,600 VIP.

Los Auténticos Decadentes celebrarán 35 años de trayectoria en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL.

Los Auténticos Decadentes

Una de las bandas de rock más queridas en Latinoamérica, celebra 35 años de carrera y ofrecerá tres presentaciones en la Perla Tapatía, en las que se escucharán sus grandes éxitos en vivo, además de algunas canciones recientes. Disfruta de un recorrido por la música del grupo argentino, que abraza una fusión de ritmos bajo el género del rock. Una noche que promete ser inolvidable.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

29, 30 y 31 de marzo, 21:00 hrs.

De $500 a $1,300. +10% de cargo por servicio por boleto.

31 Minutos: Yo nunca vi televisión se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL.

31 Minutos: Yo nunca vi televisión

El espectáculo familiar está de regreso en el recinto tapatío, donde el noticiero más veraz, serio y prestigioso de Chile, brindará su peculiar humor y chispa a los asistentes con un nuevo show. Yo nunca vi televisión se centra en el programa, en el que Tulio va a tener que decir una noticia importante. Probablemente, la más importante que ha dado en su vida y eso lo tiene muy impactado. Descubre de qué se trata, asiste con los más pequeños de casa y disfruta de un día de entretenimiento familiar.

Teatro Diana.

30 y 31 de marzo, 20:00 hrs.

De $350 a $1,100.

La entrega 94 del Premio de la Academia se celebrará este 27 de marzo y la transmisión en México será por Azteca 7 y TNT. AP.

Ceremonia de los Premios Oscar

La entrega 94 del Premio de la Academia se celebrará este 27 de marzo. La velada ha sido marcada por 12 nominaciones de El poder del perro, pero también por el empuje que cintas como Duna, Belfast, CODA, Drive my Car y Encanto tienen en múltiples categorías.

Este año, Guillermo del Toro vuelve a buscar la estatuilla dorada, pero ahora como productor de El callejón de las almas perdidas, nominada como Mejor Película. Asimismo otro mexicano nominado es Carlos López Estrada, quien busca el Oscar como director de Raya y el último dragón, nominada como Mejor Película Animada.

La ceremonia de los Premios Oscar podrá ser vista en México a través de las señales de Azteca 7 o TNT (con SAP disponible para quienes quieran ver la transmisión en su idioma original).

Otros Eventos

Chuy Lizárraga se presenta hoy en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Chuy Lizárraga

Auditorio Telmex. 25 de marzo, 21:00 hrs. De $250 a $1,300. $1,800 VIP.

Bellas Artes a todas partes: Beethoven a dúo y trío

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 26 de marzo, 19:30 hrs. De $80 a $120. +10% de cargo por servicio por boleto.

Adex y Nau

Atrévete: México. Auditorio Telmex. 27 de marzo, 18:00 hrs. De $500 a $1,200. $1,300 VIP.

Caribou

Teatro Diana. 28 de marzo, 21:00 hrs. De $592 a $1,782.

Amor, sexo... ¡Y mis papás!

Teatro María Teresa. V de marzo y abril, 20:00 hrs. $200.

Boolay: La pantera negra

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 27 de marzo, 17:00 hrs. De $180 a $300.

XM