A partir de hoy el entretenimiento se hace presente en la ciudad con la variedad de conciertos, espectáculos, obras de teatro, puestas en escena de danza y mucho más.

Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor de los eventos para tu diversión y el de tu familia.

Riverdance celebra su 25 aniversario en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Riverdance

En el marco de su gira mundial para celebrar su 25 aniversario, el célebre grupo de danza irlandesa más famoso del mundo se presentará en la Perla Tapatía. 25 años después de su primera presentación de Riverdance en The Point Theatre en Dublín, el innovador espectáculo se ha reinventando completamente con iluminación y proyecciones de última generación así como nuevos diseños de vestuario y escenario.

Auditorio Telmex.

23 de junio, 17:00 y 21:00 hrs.

De $350 a $2,190. $2,550 VIP.

León Larregui ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

León Larregui

En el marco de su gira 2023 titulada Prismarama, el cantante, compositor y productor ofrecerá un concierto en el escenario jalisciense, en el que promociona su tercer álbum de estudio como solista que da nombre a esta gira. Prismarama se conforma por 15 canciones escritas por el propio Larregui y ha preparado una deslumbrante producción sobre el escenario.

Auditorio Telmex.

24 de junio, 21:00 hrs.

De $350 a $1,650.

Ha*Ash comienza su temporada de conciertos en Guadalajara con las primeras dos fechas en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • J.A. CAMACHO.

Ha*Ash

Hanna y Ashley regresan al escenario tapatío para ofrecer dos fechas de concierto en Guadalajara en el marco de su gira Mi salida contigo, en el que interpretarán sus canciones más famosas así como sus más recientes sencillos. Sus seguidores disfrutarán de varios de los temas que estarán incluidos en su siguiente álbum, el cual será lanzado próximamente.

Auditorio Telmex.

29 y 30 de junio, 21:00 hrs.

De $300 a $1,500.

Disfruta en vivo del programa de televisión Me caigo de risa en Palcco. ESPECIAL/PALCCO.

Me caigo de risa

En el marco de su gira nacional, Faisy y la familia disfuncional de Me caigo de risa regresa al teatro con el programa de televisión en vivo para la diversión de toda la familia. Disfruta con ellos de un show donde los espectadores podrán participar en alguno de los juegos más divertidos del programa. Ven a reír y a gozar de momentos únicos e inolvidables al lado de la familia y los amigos.

Palcco.

24 de junio, 16:00 y 19:00 hrs.

De $684 a $1,800.

Odin Dupeyron escribe, actúa y dirige la obra ¡A Vivir!. AGENCIA EL UNIVERSAL.

¡A Vivir!

Es una obra escrita, actuada y dirigida por Odin Dupeyron, en la que se invita a redescubrir la vida y empezar a vivirla de verdad. Es una puesta en escena que plantea que el verdadero problema de la vida, no es que se acabe, sino que se empieza a vivir demasiado tarde.

Teatro Diana.

24 de junio, 19:00 hrs.

De $450 a $1,000.

Este fin de semana se realizará el 11° Festival del Rock Clásico. ESPECIAL/YORCH GÓMEZ.

11° Festival del Rock Clásico

Es un gran concierto de tributos de rock clásico de las décadas de los sesenta a los ochenta. Disfruta de una velada con la música de The Doors por Mojo Risin, Bee Gees por Massachusetts, Credence por Green Rivers y Rock Glam 80’s por Kardio. Si no has tenido oportunidad de celebrar a papá, este concierto puede ser un gran regalo.

Teatro Diana.

25 de junio, 18:00 hrs.

De $350 a $650.

Aura se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER.

Aura

Es un espectáculo de circo y ciencia, en el que los antiguos griegos creían que había una estrecha asociación entre la belleza y la verdad. Para ellos en la belleza hay tres elementos, que son simetría, proporción y armonía. Aura se desarrolla en un espacio minimalista que con una secuencia lumínica y sonora, la cual explora las relaciones entre lo racional y lo irracional.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

23 y 24 de junio, 20:00 hrs.

$250. +10% de cargo por servicio por boleto.

Majo & Dan ofrecerán un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL.

Majo & Dan

Es un matrimonio de cantantes originarios de Monterrey, que ofrecerán un concierto en Guadalajara, donde ha preparado una velada excepcional en la que promociona su reciente álbum titulado No yo, sino Cristo. La pareja brindará una noche dedicada a compartir herramientas para acercarse a Dios por medio de su música y las letras de sus canciones.

Teatro Diana.

23 de junio, 20:00 hrs.

De $250 a $750.

Otros Eventos

Super Mario Bros se presentará en Palcco. ESPECIAL.

Super Mario Bros

Palcco. 25 de junio, 12:30 hrs. De $400 a $600.

Nube naranja amarilla

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 25 de junio, 2, 8 y 9 de julio, 13:00 hrs. $150. +10% de cargo por servicio por boleto.