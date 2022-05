Esta semana es para disfrutar la música, consulta la agenda de Buena Vida Life & Style y conoce el festival que se realizará el fin de semana, los conciertos a los que puedes asistir y otros espectáculos que se realizarán en la ciudad para el divertimento de los tapatíos.

Corona Capital Guadalajara 2022 se realizará en la Arena VFG. ESPECIAL.

Corona Capital Guadalajara 2022

La tercera edición de este festival se realizará este fin de semana con la presentación de más de 30 grupos en dos días y tres escenarios, entre ellos The Strokes, Kings of Leon, Blondie, The Hives y muchos más de la escena alternativa y otros géneros. Entre los servicios que contará este festival se encuentran lockers, el transporte en viaje redondo a la sede, venta de boletos para ambos días y varios más, para lograr un fin de semana espectacular.

Arena VFG.

21 y 22 de mayo, 13:00 hrs.

De $1,800 a $3,000. $50 viaje redondo Capital Shuttle.

María José se presentará en el Auditorio Telmex. NOTIMEX.

María José

Dentro de su gira por el país titulada Re Conexión, la cantante ofrecerá un concierto en el que promociona su más reciente álbum "Conexión", en el que interpretará los temas del mismo, algunos de sus mayores éxitos y probablemente su sencillo más reciente Me quedo aquí abajo, que es parte de su siguiente material discográfico. Una noche para cantar y disfrutar de la voz de María José.

Auditorio Telmex.

20 de mayo, 21:00 hrs.

De $150 a $1,100.

Los Enanitos Verdes ofrecerá un concierto en Guadalajara con el que celebra 40 años de carrera. NOTIMEX.

Los Enanitos Verdes

La banda argentina de rock en español celebra cuatro décadas de trayectoria con su gira 40 años poniéndole música a nuestras emociones, con la que visita la Perla Tapatía. La agrupación ofrecerá un concierto fabuloso, en el que se escucharán los éxitos que han consolidado su carrera. Por ello, se espera una emotiva y memorable velada, en la que sus fans serán los más emocionados con este encuentro. Disfruta de una noche de nostalgia, recuerdos y música.

Auditorio Telmex.

24 de mayo, 21:00 hrs.

De $400 a $1,100. $1,500 VIP.

Camila se presentará en el Auditorio Telmex. NOTIMEX.

Camila

El dúo formado por Mario Domm y Pablo Hurtado ofrecerá un concierto en el escenario tapatío, para deleitar el oído de aquellos amantes de la balada-pop en español, quienes confirman con su gran aceptación que son una de las agrupaciones de mayor impacto en el género. Tras su gira por Estados Unidos, el dueto pisa tierras mexicanas para brindar varios conciertos en el país. Disfruta de una velada llena de romanticismo y emoción.

Auditorio Telmex.

26 de mayo, 21:00 hrs.

De $400 a $1,750.

Otros Eventos

Kenia Os ofrecerá concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • J. A. CAMACHO.

Lokillo & Rastacuando: Lokifacético

Teatro Galerías. 20 de mayo, 20:00 hrs. $450, $550 y $700.

5 Seconds Of Summer

Auditorio Telmex. 21 de mayo, 20:30 hrs. De $450 a $1,480. $1,780 General de pie.

Mario Aguilar: Ser loca, no es fácil

Teatro Galerías. 21 de mayo, 20:30 hrs. $350, $500 y $650.

Kenia Os

Auditorio Telmex. 22 de mayo, 21:00 hrs. De $580 a $1,380. $1,680 General de pie.

¿Por qué los hombres aman a las cabronas?

Con Aracely Arámbula, Gabriel Soto y Anastasia Acosta. Teatro Galerías. 24 de mayo, 18:00 y 20:30 hrs. $450, $600 y $800.

XM