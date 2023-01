Este fin de semana habrá distintas presentaciones para todo tipo de gustos, desde comedia, conciertos y teatro. Conoce los eventos seleccionados en la agenda de Buena Vida Life & Style y elige la mejor opción para tu entretenimiento.

Adal Ramones y Adrián Uribe compartirán el escenario con el espectáculo ChavoRucos Tour. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Chavorucos Tour

Adal Ramones y Adrián Uribe son dos figuras importantes del entretenimiento en México, quienes por primera vez se presentarán juntos en el escenario con este espectáculo de comedia. Después de su gira por Estados Unidos visitan Guadalajara con este show, el cua está conformado por monólogos y sketches con el estilo único que caracteriza a ambos famosos.

Auditorio Telmex.

21 de enero, 21:00 hrs.

De $380 a $1,400. $1,800 VIP.

Muse se presentará en la Arena VFG. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Muse

Dentro de su gira Will of The People 2023 el trío de rock alternativo británico visita la Perla Tapatía, para ofrecer un gran concierto en el que promociona su noveno disco de estudio del mismo nombre. El álbum integrado por 10 temas demuestra la madurez musical de la banda y entrega una nueva faceta armónica. Ésta es una de las veladas que no te puedes perder en el primer mes de 2023.

Arena VFG.

20 de enero, 20:30 hrs.

De $680 a $1,980. +20% de cargo por servicio por boleto.

Ricardo O’Farril se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Ricardo O’Farril

En el marco de su gira internacional titulada Falacia, el comediante de stand up se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un divertido espectáculo. Ricardo O’Farril es otro de los comediantes de stand up reconocidos en la escena mexicana, quien brindará un show con su característico humor sarcástico e ingenio para las situaciones de la vida cotidiana.

Teatro Galerías.

20 de enero, 21:00 hrs.

$450, $600, $800 y $1,000.

Fierce: Fiera se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/FERNANDA OLIVARES.

Fierce: Fiera

Este espectáculo es una pieza escénica que se presentará en Guadalajara, la cual entrelaza lo documental, la ficción, la danza y el arte del voguing para dar resonancia a las luchas que se enfrenta la comunidad VIH + actual. La historia es sobre ellxs, quienes vivirán experiencias trascendentales que alterarán su perspectiva de lo que es amar y lo que significa la vida. Con la dirección, autoría y participación de Myrna Moguel y César Enríquez. Además de la participación de Emilio Bastré y Omar Lozano.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

21 de enero, 20:00 hrs.

$350. +10% de cargo por servicio por boleto.

XM