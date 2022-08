Este fin de semana está dedicado al entretenimiento y comienza con el pie derecho al realizarse grandes y únicos conciertos, así como eventos de comedia, bazares y espectáculos infantiles, entre otros. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y decide cuál es el mejor para tu diversión.

Yahir es uno de los artistas que se presentará en el 2000's Pop Tour. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

2000’s Pop Tour

La música pop de antaño sigue sonando, por lo que en este espectáculo musical se une a los artistas que sonaron durante los años 2000 para presentarse en el escenario tapatío.

La experiencia única de concierto incluye la participación de Paty Cantú, Motel, Kudai, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu, Nikki Clan, Playa Limbo, Dulce María y Kalimba. Sin duda, un show que impactará con su producción, colaboraciones, vestuario y sorpresas que cada artista ha preparado para esta velada.

Auditorio Telmex.

20 de agosto, 21:00 hrs.

De $450 a $1,950. $2,250 VIP.

Jorge Falcón se despide de los tapatíos con La gira del adiós. ESPECIAL/CORTESÍA MUNDO VIP.

Jorge Falcón en “La gira del adiós”

Jorge Falcón es uno de los comediantes más conocidos y queridos del país, quien se presentará en la Perla Tapatía con La gira del adiós. Tras 50 años de trayectoria, el maestro de la comedia se despide de su público tapatío, pues se retira de los escenarios. Si quieres divertirte con su humor y se testigo de su última presentación en la ciudad, no te pierdas este espectáculo. Como invitado especial estará el comediante Víctor Padilla “El Chistero”.

Teatro Galerías.

20 de agosto, 18:30 y 21:00 hrs.

$550, $650 y $750.

Big Time Rush se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Big Time Rush

La boy band estadounidense se presentará en las principales ciudades del país, dentro de su gira titulada Forever Tour. El cuarteto interpretará sus recientes sencillos Call it like I see it y Not giving you con los que regresaron a la escena musical, así como los éxitos que los han consolidado en el gusto de sus seguidores. No te pierdas este esperado concierto.

Auditorio Telmex.

23 de agosto, 21:00 hrs.

De $480 a $2,380.

Wisin y Yandel se presentarán en Guadalajara como parte de su gira La última misión. EL INFORMADOR • G. GALLO.

Wisin y Yandel

El dueto reguetonero de origen puertorriqueño ofrecerá un concierto en la Perla Tapatía, en el marco de su gira mundial La última misión. Conocido también como “El dúo de la historia”, la agrupación interpretará los temas de su reciente producción La última misión que contiene más de 10 temas así como las canciones emblemáticas, que la han llevado a convertirse en un referente del género. Sin duda, éste es otro concierto imperdible en Guadalajara.

Auditorio Telmex.

24 de agosto, 21:00 hrs.

De $450 a $2,950.

Otros Eventos

El cantante brasileño Roberto Carlos se presentará en la Perla Tapatía el próximo 25 de agosto. EFE.

Primer Bazar LIM para Capital Mental 2022

Bazar de bienestar con más de 100 stands de productos y servicios, conferencias, 20 charlas de guías espirituales y profesionales en inteligencia espiritual, actividades, food court, zona infantil, venta de libros, artículos holísticos, concierto de cuencos tibetanos y mucho más.

Palcco.

20 y 21 de agosto, 10:00 a 19:00 hrs.

Entrada libre. Charlas $200 c/u.

Feid

Feid o Ferxxo, el exitoso reguetonero colombiano se ha definido por tener un estilo único, ya que su sello va desde el perreo, vallenatos hasta canciones experimentales de EDM.

Auditorio Telmex.

21 de agosto, 20:30 hrs.

De $380 a $1,480.

Luli Pampin

Por primera vez se presenta en México, asiste y canta, baila y diviértete con este show para toda la familia en vivo. Niños a partir de un año y mayores de un metro pagan boleto.

Teatro Galerías.

21 de agosto, 13:00 y 16:30 hrs.

$650, $750, $850 y $1,000.

Roberto Carlos

Con una trayectoria de 60 años, el cantante brasileño ofrecerá un concierto en el que repasará sus éxitos más importantes.

Auditorio Telmex.

25 de agosto, 21:00 hrs.

De $450 a $2,700. $2,950 VIP.

