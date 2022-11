Guadalajara tiene una variedad de actividades para el entretenimiento de los tapatíos como uno de los mejores festivales de música electrónica a nivel internacional, entre otros como obras de teatro, conciertos y distintos eventos.

Conoce en la agenda de la Buena Vida Life & Style los mejores eventos que se realizarán en la ciudad y elige el mejor para tu esparcimiento.

Este fin de semana se realizará la tercera edición de Dreamfields México en la Explanada del Estadio Akron. EL INFORMADOR • ARCHIVO

Dreamfields México

La espera terminó y este fin de semana se realizará este espectáculo internacional de música electrónica, Dreamfields México, un playground para todos, que contará con tres escenarios temáticos con juegos pirotécnicos, láser, luces y mucho más para la diversión de todos los asistentes. Asiste y disfruta de la tercera edición de esta gran fiesta, en la que se contará con la participación de más de 30 DJ’s de todo el mundo, quienes brindarán lo mejor del EDM, trance y hardstyle. Diviértete con un espectáculo de primer mundo con Armin Van Buuren, Adam Beyer, Zaa, entre muchos otros. Más información en dreamfields.com.mx.

Explanada del Estadio Akron.

19 y 20 de noviembre, 13:00 hrs.

De $2,090 a $4,390.

Harry Styles ofrecerá un concierto en la Arena VFG. AP.

Harry Styles

En el marco de su gira mundial Love On Tour 2022, el cantante británico se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que interpretará sus sencillos de éxito internacional como Sign of the times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar y Kiwi, entre otros así como sus recientes canciones. Reconocido como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música, Harry Styles brindará una inolvidable velada para muchos. Como invitada especial se presentará Koffee.

Arena VFG.

20 de noviembre, 20:30 hrs.

De $683 a $3,531.

Julieta Venegas dará un concierto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Julieta Venegas

La cantante mexicana se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto dentro de su gira internacional Vernos de nuevo, en el que interpretará sus temas más recientes así como las canciones emblemáticas de su carrera.

Este año 2022 ha sido un buen año para la intérprete, quien ha lanzado distintos sencillos, los cuales formarán parte de su próximo álbum como Caminar Sola, Mismo Amor, En tu orilla y el más reciente Te Encontré, que sin duda se escucharán en vivo en una velada que promete ser imperdible.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

23 de noviembre, 21:00 hrs.

De $500 a $1,300. +10% de cargo por servicio por boleto.

Julio Bracho es uno de los invitados especiales al Festival de Cine y Artes Tapalpa 2022. ESPECIAL.

Festival de Cine y Artes Tapalpa 2022

Es un festival único que se lleva a cabo en Tapalpa, Jalisco, donde se realizarán exhibiciones de películas al aire libre, actividades de formación e intercambio cultural y artístico por medio de talleres, charlas y las propias proyecciones. Hoy se inaugurará la exposición de arte Trazo Desnudo, se proyectará el cortometraje La casa de la memoria y la película Los Lobos. Entre los invitados especiales se encuentran los actores y artistas Julio Bracho, Ofelia Medina de quien se exhibirá el documental La llevada y la traída, Samuel Kishi, Juan Medina, entre otros. Para más información consulta en www.artcinefesta.com.

Tapalpa, Jalisco.

Del 16 al 20 de noviembre.

Entrada libre.

Otros Eventos

Napoleón se presenta nuevamente en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Concierto de serenatas con la Orquesta Solistas de América

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 19 de noviembre, 19:30 hrs. De $150 a $2,000. +10% de cargo por servicio por boleto.

Festival Encalé: Gala estrellas internacionales

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 18 de noviembre, 21:00 hrs. De $150 a $350. +10% de cargo por servicio por boleto.

Gala flamento In Situ

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 20 de noviembre, 19:00 hrs. $400. +10% de cargo por servicio por boleto.

Napoleón

Auditorio Telmex. 18 de noviembre, 21:00 hrs. De $150 a $2,000.

Banda Cuisillos

Auditorio Telmex. 19 de noviembre, 21:00 hrs. De $300 a $1,400. $2,100 VIP.

XM