Kooza ofrecerá una temporada en Guadalajara del 14 de octubre al 6 de noviembre. ESPECIAL/MATT BEARD/CIRQUE DU SOLEIL 2022.

Cirque du Soleil: Kooza

Cirque Du Soleil celebra 20 años desde la primera vez que se presentó en México con el espectáculo Kooza, el cual regresa a los orígenes del Cirque Du Soleil y transporta al espectador a un mundo onírico donde los actos tradicionales son producidos desde la vanguardia. Con más de 10 actos, Kooza comienza con El Tramposo irrumpiendo la escena siendo la primera de muchas sorpresas, desde actos de contorsión hasta equilibristas, en un show que aborda la conexión humana y el mundo de la dualidad, lo bueno y lo malo en un tono divertido y ligero. La capacidad de la carpa es de dos mil 500 personas por función.

Av. Patria y Av. Ávila Camacho.

Del 14 de octubre al 6 de noviembre.

De $1,800 a $4,200. $5,300 VIP.

Guns N’ Roses se presentará en el Estadio Akron. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Guns N’ Roses

En el marco de su gira We’re F’n’ back!, la banda de rock estadounidense regresa a tierras mexicanas y se presentará en la Perla Tapatía, en donde se escucharán sus clásicos en vivo como November Rain, Welcome to the jungle, Sweet Child O’Mine, entre muchos otros. Axl Rose, Slash y Duff brindarán un gran espectáculo con visuales, pantallas y un potente sonido para una velada inolvidable de rock. Para abrir el concierto se presentará la agrupación mexicana Molotov, que los acompaña en sus presentaciones de Argentina, Chile, Perú, Brasil y Uruguay.

Estadio Akron de Zapopan.

18 de octubre, 21:00 hrs.

De $820 a $9,950.

Sarah Brightman se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Sarah Brightman

Otra de las grandes artistas que visitará Guadalajara es la cantante inglesa Sarah Brightman, quien ofrecerá un concierto en el que interpretará lo mejor de su repertorio musical así como los temas de su más reciente álbum titulado Symphony, el cual contiene algunas colaboraciones como Andrea Boceli, Alessandro Safina, Fernando Lima y Paul Stanley. Se trata de un disco arriesgado con arreglos modernos que resaltan la voz de la intérprete.

Auditorio Telmex.

18 de octubre, 21:00 hrs.

De $500 a $3,500. $3,950 VIP.

El diván rojo ofrecerá una función en el Teatro Diana. ESPECIAL/COYOTE PROMOCIONES.

El diván rojo

Es una obra escrita por Fernando Gaitán, dirigida por Víctor Quesada y protagonizada por Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julio César Herrera. La historia aborda una delicada situación con tintes de humor. Un prestigioso sexólogo, el doctor Luis Mario Dávila, deberá emplear a fondo todos sus conocimientos y estrategias cuando atiende en su consultorio a Carla Santamaría, una mujer obsesiva de los hombres y el sexo, quien busca el camino que la lleve a amar a un solo hombre.

Teatro Diana.

16 de octubre, 17:00 hrs.

De $600 a $1,300.

Raphael dará un concierto en el Auditorio Telmex. EFE.

Raphael

Con 60 años de trayectoria, el reconocido cantante español regresa a tierras tapatías para ofrecer un concierto, en el marco de su gira #Tour6.0, en el que se escucharán sus clásicos emblemáticos así como algunos de sus recientes temas de su disco Victoria, que próximamente lanzará en cuatro formatos. Escrito y producido por Pablo López, el álbum brinda piezas que evocan luz, celebración, vida, color, energía, vitalidad, amor y pasión por la música.

Auditorio Telmex.

15 de octubre, 20:00 hrs.

De $600 a $1,900.

Lila Downs se presentará en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Lila Downs

Originaria de Oaxaca, la conocida cantante brindará un espectáculo único que incluye la participación de los caballos Domecq, en el que interpretará un repertorio especial acompañada de mariachi en vivo así como un ballet, entre otras sorpresas. Con un aforo de nueve mil personas, la artista está muy emocionada por este show que solamente se presentará en la Perla Tapatía. Después Lila Downs continuará con su gira por Estados Unidos y España.

Plaza de Toros Nuevo Progreso.

20 de octubre, 20:00 hrs.

De $280 a $3,950.

Vanesa Martín

Como parte de su gira Siete veces sí, la cantante, poeta y compositora española ofrecerá tres presentaciones en las principales ciudades del país para promocionar su álbum homónimo, que contiene 12 temas. Se trata de canciones de su autoría inducidas por la intensidad emocional de la primera ola de la pandemia. Este material ya cuenta con una versión Deluxe, que incluye cuatro canciones extra y una colaboración con Manuel Carrasco. Disfruta de una velada que promete ser inolvidable.

Teatro Diana.

18 de octubre, 20:30 hrs.

De $700 a $1,400.

Festival de la Cerveza 2022 se realizará en la Pradera del Estadio Akron. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Festival de la Cerveza 2022

A partir de hoy comienza la edición número 14 del Festival de la Cerveza, en la que se contará con más de 30 stands de cervecerías artesanales mexicanas e internacionales, una zona gastronómica en la que participan alrededor de ocho restaurantes, música en vivo a través de Live Sessions y grupos tapatíos, catas-maridaje, parrilla-shows de chefs invitados, experiencias únicas para chivos y grandes con juegos interactivos y kids club, entre otras actividades. Disfruta de una experiencia para toda la familia.

Pradera del Estadio Akron.

14, 15 y 16 de octubre.

V 16:00 a 24:00 hrs. S-D 14:00 a 24:00 hrs.

$450 incluye ingreso, estacionamiento y vaso conmemorativo.

El Teatro Diana tiene diferentes eventos a lo largo de la semana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Rocky Horror Pictures Show

Teatro Galerías. 14 de octubre, 20:00 hrs. $280, $380 y $480.

Lorde

Auditorio Telmex. 14 de octubre, 21:00 hrs. De $560 a $1,280. $1,800 VIP.

Dakhabrakha

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 14 de octubre, 20:30 hrs. De $300 a $480. +10% de cargo por servicio por boleto.

Studio Ghibli in Concert

Teatro Galerías. 15 de octubre, 20:00 hrs. $600, $650, $700 y $750.

Día Platino: La vida empieza a los 60

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 15 de octubre, de 09:00 a 21:00 hrs. $500. +10% de cargo por servicio por boleto.

Zorbas, el poder de las promesas

Teatro de títeres para toda la familia. Conjunto Santander de Artes Escénicas. 15, 22 y 29 de octubre, 17:00 hrs. $120. +10% de cargo por servicio por boleto.

La Rondalla de Saltillo y Rondalla Motivos

Teatro Galerías. 16 de octubre, 18:00 hrs. $300, $400 y $600.

The Monster

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 20 de octubre, 20:30 hrs. De $240 a $500. +10% de cargo por servicio por boleto.

Esteman

Teatro Diana. 20 de octubre, 21:00 hrs. De $490 a $1,190.

