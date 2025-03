A partir de este viernes 14 de marzo el entretenimiento se hace presente y en los siguientes días se realizarán grandes eventos como conciertos, obras de teatro, tributos a grandes de la música y mucho más. Consulta cuales son los mejores eventos de entretenimiento de Guadalajara en la selección la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor ti.

Shakira

La famosa cantante colombiana se presentará en el país dentro de su gira mundial Las mujeres ya no lloran y visitará la Perla Tapatía para ofrecer dos fechas de concierto. Tras siete años de ausencia en el escenario, Shakira dará un esperado y electrizante show, en el que interpretará sus canciones más famosas así como sus recientes temas del álbum homónimo que da nombre a su tour, entre ellos Te Felicito, Monotonía, TQG, Session 53 y varios más. Con esta gira la cantante celebra el poder del renacimiento personal después de enfrentar la adversidad, y promueve el empoderamiento y la fortaleza.

Estadio AKRON.

16 y 17 de marzo, 20:30 hrs.

De $1,217 a $8,051.

CD9

La agrupación de pop regresa a Guadalajara con su gira The last party tour para ofrecer una noche espectacular, en el que dará un concierto único lleno de energía, música y muchas sorpresas. Si eres fan de esta boyband no te puedes perder este concierto que ha tenido gran éxito en los escenarios.

Auditorio Telmex.

20 de marzo, 21:00 hrs.

De $500 a $2,700. $3,500 VIP.

Vilma Palma

Considerada como una banda de rock argentino, la agrupación visita México y se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que se escucharán sus emblemáticos temas como La Pachanga y Bye Bye, entre otros. Con 35 años de carrera artística, el grupo consentirá a sus seguidores tapatíos con su música evocando la nostalgia de una época.

Teatro Diana.

14 de marzo, 21:00 hrs.

De $500 a $1,250.

Pimpinela

El conocido dueto argentino que se presentará nuevamente en Guadalajara para dar un concierto, en el que se revivirán las grandes canciones que han consolidado su carrera de más de 40 años. Goza de una velada musical llena de emociones y recuerdos.

Auditorio Telmex.

16 de marzo, 19:00 hrs.

De $450 a $1,700. $2,300 VIP.

La dama de negro

De nueva cuenta la obra de terror con más tiempo en la cartelera teatral regresa a la Perla Tapatía para ofrecer una corta temporada. Ahora, la trama será interpretada por Odiseo Bichir y Ernesto D’Alessio, quienes darán vida a una historia de dos actos, en la que se dan a conocer los pormenores de la leyenda de La dama de negro en una atmósfera inglesa de principios del siglo XX y se vivirán fenómenos inexplicables que van más allá de la ficción teatral.

Teatro Galerías.

14 de marzo, 19:00 y 21:30 hrs. 15 de marzo, 18:00 y 21:00 hrs. 16 de marzo, 17:00 y 19:45 hrs.

$440 y $560.

Paté de Fuá

Es una agrupación musical que se presentará en el escenario jalisciense para ofrecer un concierto, en el que se promocionan su más reciente álbum Rompecabezas conformado por 13 temas. Disfruta de una noche inolvidable de música con un estilo que mezcla dixieland, musette, tango y jazz, que te hará bailar y gozar de una peculiar velada.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

14 de marzo, 21:00 hrs.

$500. +18% de cargo por servicio por boleto.

3 clásicos del rock 2025

Este tributo musical regresa al escenario tapatío para ofrecer su temporada 2025, en un concierto único que rinde homenaje al rock de antaño. Disfruta de una experiencia musical imperdible, en la que Mojo Risin rendirá homenaje a The Doors, Cardio hará vibrar con el glam rock y The Rockets interpretarán los grandes éxitos de The Beatles.

Teatro Diana.

16 de marzo, 18:00 hrs.

De $400 a $650.

Soda Infinito

La mejor experiencia musical que hace un homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati regresa a tierras tapatías en el marco de su Tour Infinito 2025, en el que se ofrece un concierto tributo a través de un espectáculo audiovisual de alta calidad, fiel al sonido y concepto de la famosa agrupación de rock en español.

Teatro Diana.

19 de marzo, 21:00 hrs.

De $400 a $800.

La Parranda Tour

Con Alta Consigna, Virlán García y Perdidos de Sinaloa. Auditorio Telmex. 14 de marzo, 21:00 hrs. De $400 a $2,600. $3,800.

Viajes Musicales

Con Caroline Sypniewski y Shuichi Okada. Palcco. 14 de marzo, 20:30 hrs. $150, $250 y $300.

Salif Keita en concierto

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 15 de marzo, 20:00 hrs. De $300 a $650. $850 VIP. +18% de cargo por servicio por boleto.

Noches de Danza en Palcco Vol. 2

Palcco. 15 de marzo, 19:30 hrs. $200.

Psicosis

Teatro Galerías. 20 de marzo, 20:00 hrs. $330, $460, $580 y $680.

