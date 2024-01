Comenzó enero y en estos primeros días apenas se están retomando actividades, por lo que en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style solo hay un concierto para los seguidores de Pablo Ruiz. Además también inició la temporada de premios a las producciones cinematográficas y de televisión, por lo que la opción de entretenimiento para muchos será desde la comodidad de casa.

Si eres fan de las alfombras rojas este fin de semana será para ti.

Pablo Ruiz se presentará en el Foro del Ángel. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Pablo Ruiz

El cantante se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el marco de su gira Rayo de luz, una señal de amor, en el que interpretará los nuevos temas de su reciente álbum que da nombre a su gira. Además de que no pueden faltar los éxitos que marcaron a una generación a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Foro del Ángel

13 de enero, 18:30 hrs.

De $1,250 a $1,650.

Critics Choice Awards 2024. AFP/ARCHIVO.

Critics Choice Awards

Este fin de semana se realizará la edición 29 de los Critics Choice Awards, que reconoce a lo mejor del cine y de la televisión de 2023 en 21 categorías y se da un premio de honor, bajo la conducción de la actriz y comediante Chelsea Handler. En esta ocasión, la ceremonia de premios otorgados anualmente por la Critics Choice Association será en el Barker Hangar del aeropuerto de Santa Mónica, en California. Las películas con más nominaciones son Barbie, Oppenheimer y Poor Things, mientras que las series que encabezan las nominaciones son The Morning Show y Sucession.

Canal TNT y HBO Max

14 de enero, 21:00 hrs.

Premios Emmy 2024. EFE.

Premios Emmy

La temporada de premios ya comenzó y uno de los más próximos son los Emmy Awards, que reconocen a lo mejor del cine y la televisión en 26 categorías. La gala de la edición 75 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión que se realizará en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, bajo la conducción del comediante Anthony Anderson. Entre las producciones con mayores nominaciones se encuentran Sucession, The Last of Us y Ted Lasso, entre otras. En el territorio mexicano se podrá seguir la transmisión exclusiva a través del canal TNT y HBO Max.

Canal TNT y HBO Max

15 de enero, 20:00 hrs.

XM