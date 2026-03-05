Fórmula 1: Revolución a prueba en la temporada 2026

La Fórmula 1 pone en marcha la transformación técnica más ambiciosa de su era moderna. El reglamento que entra en vigor a partir de este fin de semana en Melbourne no supone una simple evolución normativa, sino un reinicio estructural que pretende equilibrar sostenibilidad ambiental, control de costos y espectáculo en pista. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha diseñado un paquete técnico que redefine motor, chasis y aerodinámica. Sin embargo, la magnitud del cambio ha abierto una grieta en el paddock: ingenieros y fabricantes celebran la oportunidad tecnológica, mientras varios pilotos cuestionan el impacto en la esencia competitiva de la categoría.

El cambio más radical se encuentra en la unidad de potencia. Se mantiene el bloque V6 turbo de 1.6 litros, pero la arquitectura eléctrica se expande hasta alcanzar una paridad inédita: 50% de potencia eléctrica y 50% térmica. La decisión marca un giro estratégico hacia la electrificación sin abandonar por completo el motor de combustión.

La primera gran modificación es la eliminación del MGU-H, el complejo sistema que recuperaba energía de los gases de escape. La FIA argumenta que suprimirlo reducirá costos y simplificará la tecnología, facilitando la entrada de nuevos fabricantes como Audi y el regreso de Ford como socio técnico.

En contrapartida, el MGU-K -encargado de recuperar energía cinética en la frenada- triplicará su capacidad, pasando de 120 kW a 350 kW. Esto significa que cerca de 470 caballos de fuerza provendrán exclusivamente del sistema eléctrico. En términos prácticos, casi la mitad del rendimiento del monoplaza dependerá de la gestión energética.

A ello se suma el uso obligatorio de combustibles 100% sostenibles. Por primera vez en la historia del campeonato, los motores funcionarán sin carbono fósil, un paso decisivo en la estrategia de neutralidad climática de la categoría.

Coches más ágiles

La electrificación implica baterías más pesadas, por lo que la FIA ha rediseñado el concepto de chasis bajo el principio de “agilidad”. Los monoplazas son más pequeños y ligeros que los de 2025.

La distancia entre ejes se reducirá de 3.6 a 3.4 metros, mientras que el ancho total pasará de dos a 1.9 metros. En teoría, autos más compactos deberían permitir luchas más cerradas.

La gran novedad será la aerodinámica activa. Tanto el alerón delantero como el trasero contarán con dos configuraciones: el Modo Z, diseñado para máxima carga aerodinámica en curvas, y el Modo X, pensado para reducir la resistencia al avance en rectas. Este sistema sustituirá el tradicional DRS como herramienta principal para facilitar adelantamientos.

Además, se introduce el Manual Override Mode, un impulso eléctrico adicional que el piloto perseguidor podrá activar cuando se encuentre a menos de un segundo del coche de adelante.

RESERVAS

Las voces más críticas

Las críticas más contundentes a los cambios tan radicales han surgido desde el grupo de campeones. Max Verstappen ha advertido que la elevada dependencia eléctrica podría provocar situaciones en las que los pilotos deban levantar el pie del acelerador en plena recta para recargar batería. En ciertos circuitos de alta velocidad, las simulaciones internas sugieren que los tiempos por vuelta podrían verse comprometidos.

Por su parte, Lewis Hamilton ha ironizado sobre la complejidad del nuevo sistema, señalando que casi se necesitará un “doctorado en ingeniería” para gestionar los múltiples parámetros energéticos desde el volante. Fernando Alonso también ha manifestado reservas sobre el equilibrio entre espectáculo y eficiencia.

LOS PODEROSOS

No todos son escépticos

No todos comparten el escepticismo. En Mercedes, figuras como George Russell y el joven Kimi Antonelli confían en la capacidad técnica de la escudería para capitalizar la transición. Históricamente, los grandes cambios reglamentarios han beneficiado a estructuras con sólidos departamentos de ingeniería.

En Ferrari, la postura es prudente: el foco está en maximizar el desarrollo del nuevo motor para compensar posibles limitaciones aerodinámicas. Mientras tanto, Red Bull y McLaren, además de los ya mencionados, son los favoritos tras los resultados de los test de pretemporada.

La FIA, consciente de la controversia, aún dispone de margen para ajustar algunos parámetros. El objetivo declarado es claro: preservar el prestigio de la F1 como cúspide tecnológica del automovilismo, sin renunciar a la sostenibilidad.

LA VOZ DEL EXPERTO

Correr rápido ya no es suficiente

José Antonio Cortés, analista

La revolución reglamentaria de 2026 en la Fórmula 1 ha encendido el debate dentro y fuera del paddock. Para el analista José Antonio Cortés, la molestia de varios pilotos tiene una raíz clara: el cambio transforma la esencia misma de cómo se conduce un coche.

“Los autos ahora serán 50% eléctricos y 50% de combustión interna. Eso modifica por completo la filosofía”, explica Cortés. “A la nueva unidad de potencia se suman la aerodinámica activa y un sistema de adelantamiento que sustituye al DRS por un esquema de energía extra disponible cuando el piloto está a menos de un segundo del rival, además de un botón de ‘boost’ que exige recuperación constante durante la carrera”.

Según Cortés, figuras como Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, resienten que el enfoque ya no sea ir siempre al límite. “Ellos están acostumbrados a llevar el auto al máximo en cada vuelta. Ahora no se trata solo de ser el más rápido, sino de gestionar energía y estrategia. Y sienten que eso le resta pureza al automovilismo”.

La comparación con la Fórmula E es inevitable. Incluso preocupa que, en ciertos escenarios, los autos sean más lentos que un F2.

No todos lo ven igual. Charles Leclerc ha sido menos crítico, mientras que George Russell y Kimi Antonelli observan oportunidades, especialmente si Mercedes capitaliza el nuevo reglamento, tal y como avisó en la pretemporada.

Para Cortés, todo depende del cristal con que se mire. Los grandes (Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren) siguen al frente tras las primeras pruebas. Pero la FIA aún podría ajustar la ecuación técnica para evitar que la complejidad opaque el espectáculo.

Se enciende el asfalto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza este fin de semana en el Gran Premio de Australia, con Lando Norris como el piloto a vencer tras conquistar su primer campeonato mundial el año pasado con McLaren.

El británico, de 26 años, se coronó tras una intensa batalla que se definió por apenas dos puntos sobre Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull firmó una notable remontada en la recta final del calendario y terminó con ocho victorias y ocho poles, cifras que lo colocaron entre los protagonistas del campeonato, aunque el título terminó en manos de Norris.

El Mundial se perfila nuevamente como una disputa cerrada. McLaren llega con una dupla sólida formada por Norris y Oscar Piastri, mientras que Ferrari apuesta por Charles Leclerc y el histórico Lewis Hamilton, quien a sus 41 años mantiene la ambición de pelear por otra corona.

Mercedes y Red Bull también aparecen entre los candidatos a la pelea por los primeros puestos en una temporada que incluirá 24 Grandes Premios y concluirá el 6 de diciembre en Abu Dabi.

Entre los focos de atención también destaca el regreso del mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien competirá con Cadillac, nuevo equipo de la parrilla. El tapatío buscará volver a los puntos en un campeonato que promete una intensa lucha desde la primera carrera en Melbourne.

AGENDA

Actividades del Gran Premio de Australia

Hoy

Práctica 1: 19:30 horas

Práctica 2: 23:00 horas

Viernes 6 de marzo

Práctica 3: 19:30 horas

Calificación: 23:00 horas

Sábado 7 de marzo

Gran Premio: 22:00 horas

Transmisión Sky Sports y F1TV

CALENDARIO

Temporada 2026 de la Fórmula 1

1. Gran Premio de Australia (5-7 marzo)

2. Gran Premio de China (12-15 marzo)

3. Gran Premio de Japón (26-28 de marzo)

4. Gran Premio de Bahréin (10-12 de abril)

5. Gran Premio de Arabia (17-19 de abril)

6. Gran Premio de Miami (1-3 de mayo)

7. Gran Premio de Canadá (22-24 de mayo)

8. Gran Premio de Mónaco (5-7 de junio)

9. Gran Premio de Barcelona (12-14 de junio)

10. Gran Premio de Austria (26-28 de junio)

11. Gran Premio de Gran Bretaña (3-5 de julio)

12. Gran Premio de Bélgica (17-19 de julio)

13. Gran Premio de Hungría (24-26 de julio)

14. Gran Premio de Países Bajos (21-23 de agosto)

15. Gran Premio de Italia (4-6 de septiembre)

16. Gran Premio de España (11-13 de septiembre)

17. Gran Premio de Azerbaiyán (24-26 de septiembre)

18. Gran Premio de Singapur (9-11 de octubre)

19. Gran Premio de EU (23-25 de octubre)

20. Gran Premio de México (30 oct - 1 de noviembre)

21. Gran Premio de Brasil (6-8 de noviembre)

22. Gran Premio de Las Vegas (19-21 de noviembre)

23. Gran Premio de Qatar (27-29 de noviembre)

24. Gran Premio de Abu Dhabi (4-6 de diciembre)

