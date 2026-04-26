FICG 41 baja el telón con voces que resisten

“Contar historias es el primer punto de la tecnología humana: poder conectar con lo que nos hace mejores personas”, afirmó el cineasta Darren Aronofsky al recibir el Mayahuel Internacional durante la ceremonia de clausura de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Su mensaje, dirigido especialmente a jóvenes realizadores, se convirtió también en un llamado a la persistencia: “No bajen la guardia; siempre encontrarán a alguien dispuesto a escuchar lo que quieran narrar”.

La ceremonia de cierre avanzó entre reconocimientos y reflexiones sobre el papel del cine. La directora del encuentro, Estrella Araiza, entregó el Homenaje Industria a Elena Vilardell, secretaria técnica y ejecutiva de Ibermedia, quien destacó la importancia de la colaboración entre países. “Recibo este reconocimiento que me ratifica que esta familia que nace de Ibermedia, de los hacedores de sueños que es el cine, existe y vale la pena”.

Entrada la noche, durante la premiación, en la competencia iberoamericana la cinta “Hangar rojo”, de Juan Pablo Sallato, dominó la categoría de ficción al obtener múltiples galardones, incluidos Mejor Película y Dirección. Su protagonista, Nicolás Zárate, aprovechó el escenario para lanzar una advertencia: “No olvidemos que la historia es cíclica y que los gobiernos que no respetan los derechos humanos están volviendo en América y el mundo”.

El documental, “Niñas escarlata”, de Paula Cury, fue reconocido por su mirada sobre la autonomía corporal. A su vez, “La fabulosa máquina del tiempo”, de Eliza Capai, destacó por su propuesta técnica y su reflexión sobre la infancia. “La niñez tiene derecho a vivir un futuro… el cine debe enseñar a amar la vida y a construir futuros utópicos”, expresó la realizadora.

Darren Aronofsky. El director recibió el Mayahuel Internacional. EL INFORMADOR/A. Navarro

El talento local también encontró espacio. En la sección “Hecho en Jalisco”, el cortometraje “Mi lugar feliz”, realizado por estudiantes del CUAAD, fue premiado con un mensaje que apeló a la memoria íntima: “Queremos dedicar este premio a nuestra protagonista… gracias por abrirnos la puerta de su casa”.

El momento más contundente de la noche llegó con “Querida Fátima”. Más allá del reconocimiento cinematográfico, la cinta convirtió la clausura en un espacio de memoria y denuncia. A más de una década del asesinato de una niña de 12 años en el Estado de México, su madre, Lorena Gutiérrez, reconstruyó públicamente la violencia del crimen: “Fue violada, la apuñalaron más de noventa veces... Y mi hija luchó hasta el final…”.

Sus palabras forman parte de una denuncia sostenida frente a la falta de respuesta institucional. “La lucha continúa y las autoridades siguen sin recibir a las víctimas y mucho menos dar respuesta para hacer justicia”, afirmó.

A partir de esa experiencia, Gutiérrez y su esposo, Jesús Quintana, llevaron su historia al cine junto al realizador Rodrigo Reyes. El resultado es un documental codirigido también por Su Kim, Dawn Valadez y Davi Merchan, que no solo reconstruye el caso, sino que expone el contexto de violencia de género en el país.

La película fue reconocida como Mejor Película Mexicana, obtuvo el Premio del Público y el galardón a Mejor Dirección en la sección Mezcal. “El cine es la memoria del mundo y estoy muy orgullosa de que la voz de mi hija Fátima pueda trascender para que prevalezca su memoria”, expresó Gutiérrez. Su intervención cerró con una consigna que resonó en la sala: “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”.

El cierre incluyó la proyección de “Un hijo propio”, de Maite Alberdi, quien envió un mensaje sobre las tensiones contemporáneas: “La realidad está fuera de la ficción… es sobre la presión que vivimos las mujeres, sobre el mandato de género y la maternidad”. Así, entre aplausos y denuncias, la noche reafirmó al cine como un espacio donde convergen memoria, arte y resistencia.

Damián Alcázar y Cristo Fernández coinciden en la alfombra roja de clausura. EL INFORMADOR/A. Navarro

Estrellas toman la alfombra roja

Tras nueve días de proyecciones, encuentros y estrenos, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) bajó el telón de su edición 41 con una alfombra roja que volvió a concentrar a figuras de la industria a las afueras del Conjunto Santander, en una despedida marcada tanto por el balance positivo como por los proyectos que ya se asoman en el horizonte.

Entre los asistentes, el director Samuel Kishi y la actriz Martha Reyes Arias adelantaron detalles de “Inmóvil”, cinta que actualmente se filma en Jalisco. Kishi también confirmó que se prepara el estreno de la segunda temporada de la serie “Nadie nos va a extrañar”, además de trabajar en la adaptación de “El invencible verano de Liliana”, basada en el libro de Cristina Rivera Garza.

El regreso de Damián Alcázar, luego de casi ocho años de ausencia en el festival, se dio sin promoción específica, sino como espectador. El actor celebró la recepción de su participación en “El Mochaorejas”, inspirada en el caso real de Daniel Arizmendi, y adelantó su próximo protagónico en “Carcoma”, una comedia negra.

La alfombra también reunió a Eugenio Caballero, quien reiteró su vínculo con el encuentro tapatío y habló de su reciente libro “Stillman”, dedicado a la fotografía en el cine mexicano. Lo acompañó Ximena Urrutia, directora de industrias del festival.

Samuel Kishi. El director (derecha) compartió sus próximos proyectos, entre ellos “Inmóvil”. EL INFORMADOR/A. Navarro

Uno de los momentos más comentados fue la presencia de Cristo Fernández y Paloma Cinco, quienes compartieron su entusiasmo por presentar “No se requieren traducciones”. “Han sido muchos años de trabajo. Es una película muy especial por todos los involucrados”, expresó Fernández.

El equipo destacó además el arraigo local de la producción. “Orgullosamente tapatíos, lo que más nos motiva es contar historias que reflejen lo que somos como mexicanos y latinos”, señalaron. En ese sentido, subrayaron que, aunque la historia transita entre Los Ángeles y Guadalajara, “todo fue grabado aquí en Jalisco… queremos seguir filmando aquí”.

Por su parte, la directora del festival, Estrella Araiza, hizo un primer balance de la edición. “Mi primera impresión es que fue muy exitosa, muchas películas se fueron muy contentas y tuvimos estrenos que seguirán siendo relevantes en el año”, afirmó.

Araiza destacó la posición del FICG como apertura del calendario cinematográfico nacional, lo que favorece la llegada de títulos importantes, y adelantó que buscan fortalecer vínculos internacionales, como la reciente muestra presentada en Berlín con 27 películas. “Queremos replicar más veces ese tipo de iniciativas”, dijo.

Aunque evitó confirmar al país invitado para la próxima edición, adelantó que el interés está puesto en naciones del continente americano, en un contexto donde las alianzas y los recursos siguen siendo un reto.

Mejor Interpretación. Oustin de León por “Soy Mario”. EL INFORMADOR/A. Navarro

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Listado de galardonados

Premio Mezcal

Mejor Película Mexicana: “Querida Fátima” de Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez.

Mejor Dirección: “Querida Fátima” de Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez.

Mejor Interpretación: Oustin de León por “Soy Mario”.

Premio del Público: “Querida Fátima” de Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez.

Largometraje Iberoamericano de Ficción

Mejor Interpretación: Ex aequo Nicolás Zárate por “Hangar rojo” y María Magdalena Sanizo por “La hija cóndor”.

Mejor Guion: Luis Emilio Guzmán por “Hangar rojo”.

Mejor Ópera Prima: “Barrio triste” de Stillz.

Mejor Dirección: Juan Pablo Sallato por “Hangar rojo”.

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: “Hangar rojo”.

Hecho en Jalisco. Mejor Película Jalisciense: “El círculo de los mentirosos” de Nancy Cruz Orozco. EL INFORMADOR/A. Navarro

Hecho en Jalisco

Mejor Película Jalisciense: “El círculo de los mentirosos” de Nancy Cruz Orozco.

Mejor Cortometraje Jalisciense: “Mi lugar favorito” de Alejandro Hidrogo Arechiga, Luis Zamarroni, Mariana Salazar y Sergio Campestre.

Premio de Cine de Género

Mejor Película de Cine de Género: “Alpha” de Julia Ducournau.

Premio Rigo Mora