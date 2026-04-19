Atravesar Chile: del desierto infinito al hielo del sur

Hay países que se recorren con itinerario en mano. Chile no: se descubre a su propio ritmo, a medida que el paisaje irrumpe y obliga a adaptarse -al frío, al silencio, al viento, a las distancias-. El viaje puede comenzar en cualquier punto, pero hacerlo desde el norte tiene algo de revelación.

Hoy, además, Chile se acerca de otra forma: es el Invitado de Honor del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Una razón más para asomarse a este territorio que no se visita, sino que se despliega como una sucesión de mundos.

Iniciemos en el desierto donde todo parece suspendido. En San Pedro de Atacama, las conversaciones bajan de volumen sin que nadie lo pida. Tal vez sea el aire seco, o la sensación de estar en un lugar que no necesita explicaciones.

Una mañana, antes de que salga el sol, alguien te recoge en una camioneta. Vas medio dormido, con frío, cruzando la oscuridad del desierto hasta que, de pronto, el suelo empieza a respirar. Son los Géiseres del Tatio, columnas de vapor que se elevan mientras el cielo apenas se aclara. Nadie habla mucho. No hace falta.

Días después, el atardecer llega en el Valle de la Luna. La luz cambia rápido, como si alguien girara un dimmer invisible. Las montañas pasan del ocre al rojo, al violeta, y uno entiende por qué aquí la gente se queda más de lo que pensaba.

Porque en Atacama el tiempo no se mide en horas, sino en cielos. Y conviene saberlo: todo queda lejos. Las salidas empiezan temprano. Si vienes con prisa, el desierto te la va a quitar.

Seguimos por la ciudad y el ritmo que vuelve. Santiago aparece como una pausa urbana: cafés llenos, gente apurada, cerros que se cuelan entre edificios. Desde arriba, en el Cerro San Cristóbal, la ciudad se ordena un poco, aunque la cordillera siempre esté ahí recordando que lo salvaje no está tan lejos.

En barrios como Lastarria o Bellavista, la noche se alarga sin esfuerzo. Hay música, vino, conversaciones que se mezclan con acentos distintos. Chile también es eso: una ciudad que no intenta impresionar, pero termina quedándose.

Desierto. Imagen de Valle de la luna, en San Pedro de Atacama. ESPECIAL

Y luego está el mar

En Valparaíso, nada es recto. Las calles suben, bajan, giran sin aviso. Las casas se apilan en colores improbables y los ascensores parecen resistir el paso del tiempo por pura terquedad. Es un lugar que no se recorre: se explora.

unos minutos, Viña del Mar baja el ritmo. Aquí el viaje se vuelve más suave, más abierto. Playa, jardines, horizonte.

Muchos vuelven a Santiago esa misma noche. Otros se quedan un poco más. Depende de qué tanto quieras detenerte.

Los desvíos que valen la pena

Chile también se cuenta en sus bordes. El Valle del Elqui, por ejemplo, donde el cielo parece más cercano y las noches se llenan de historias. O Isla de Pascua, donde las estatuas miran hacia adentro y el océano hacia todas partes. Incluso el norte costero, con ciudades como Antofagasta, rompe la idea de que el desierto es solo sequedad.

Son lugares que no siempre entran en el primer itinerario, pero que terminan dando sentido al viaje.

Volcán Villarrica. Es uno de los volcanes más activos de Sudamérica y un epicentro turístico en Chile. ESPECIAL

El sur en donde todo crece

Más al sur, Chile cambia otra vez. Y esta vez lo hace en verde.

La carretera se vuelve húmeda, los árboles más densos, el aire más pesado. En Pucón, la vida gira alrededor de un gigante: el Volcán Villarrica. Está ahí siempre, a veces cubierto de nubes, a veces completamente nítido, como si recordara que el paisaje también está vivo.

Aquí uno empieza a moverse distinto. Ya no hay tanta prisa. Aparecen desvíos que no estaban en el plan: unas termas al borde de un río, una casa donde alguien cocina con lo que da la tierra, un camino que lleva a un lago que no sale en ninguna guía.

En esta parte del viaje, lo importante no siempre es lo que ibas a ver, sino lo que aparece.

Parque Nacional Torres del Paine. Ubicado en la región de la Patagonia de Chile, es conocido por sus altas montañas y los témpanos de azul brillante que se aferran a los glaciares. ESPECIAL

Y luego, la Patagonia

Llegar al Parque Nacional Torres del Paine no es inmediato. Ni fácil. Pero quizá por eso impacta distinto.

El viento no es un detalle: es parte del paisaje. Caminar ahí implica inclinar el cuerpo, ajustar el paso, aceptar que la naturaleza marca el ritmo. Las montañas se levantan de golpe, los lagos tienen colores que parecen irreales y, de vez en cuando, el sonido seco de un glaciar rompiéndose recuerda que todo está en movimiento.

Hay momentos en los que no pasa nada. Y sin embargo, pasa todo.

El consejo aquí es simple: venir con tiempo. Y con reservas hechas. Este es uno de esos lugares donde improvisar puede salir caro.

Lo que nadie te dice (pero conviene saber)

Chile engaña en el mapa. Parece largo; en realidad, es larguísimo. Intentar verlo todo en un solo viaje suele ser el primer error.

Conviene elegir una zona y recorrerla bien.

El norte funciona todo el año.

El centro es más amable en primavera u otoño.

El sur -y sobre todo la Patagonia- pide verano y algo de paciencia.

Moverse en avión ahorra tiempo. Pero es en carretera donde empiezan a aparecer las historias.

Al final del camino

Viajar por Chile no es ir tachando lugares en una lista. Es aceptar que el paisaje cambia más rápido de lo que uno alcanza a procesar.

Del desierto absoluto al bosque húmedo. Del ruido de la ciudad al silencio del hielo.

Y cuando el viaje termina -porque siempre termina- queda esa sensación difícil de explicar: la de haber pasado por varios países sin haber salido de uno solo.

