¿Usas audífonos? La señal de que estás perdiendo el oído

¿Te gusta escuchar música utilizando audífonos? Ten cuidado, la exposición constante al ruido, la música a alto nivel y el uso de audífonos pueden ocasionar pérdida auditiva prematura hasta 30 años antes de lo normal , según especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Juan Rosas Peña, otorrinolaringólogo del IMSS, indicó que 27% de las personas de 40 años de edad que acuden al servicio de consulta externa en el Seguro Social ya presentan algún grado de sordera . Por eso, dijo, es importante que los jóvenes adquieran conciencia de lo que les puede pasar en los siguientes años de su vida.

¿Estás perdiendo la audición?

La aparición intermitente de un zumbido en uno o ambos oídos, así como la dificultad para entender o identificar palabras en una conversación, son las primeras manifestaciones de pérdida progresiva de la audición , que hacen necesaria la visita al médico.

El ruido, advirtió Rosas Peña, destruye las células nerviosas encargadas de la audición y el deterioro es irreversible, lo que hace necesario utilizar prótesis auditivas, medicamentos oxigenantes y vitamínicos que coadyuvan a una mejor calidad para escuchar, sin embargo, la función auditiva no se recupera al 100 por ciento.

El especialista detalló que el volumen alto en antros, cine, televisión y uso excesivo de audífonos, en personas de entre los 15 y 24 años de edad, genera riesgo de sordera 30 años antes de lo habitual . Por ello, dijo, para prevenir las secuelas, lo ideal es limitar el volumen hasta 60 decibeles, ya que más de 80 ocasiona alteraciones en el órgano auditivo, por la intensidad de las vibraciones que genera el ruido.

Asimismo, recomendó a la población que está expuesta al ruido excesivo por trabajo y en el tráfico, utilizar protectores o dispositivos en los oídos que filtren y reduzcan el sonido ambiental.

Cuidado con el uso de audífonos

Se ha observado que el uso excesivo de los audífonos genera diferentes problemas de salud, entre los que destacan:

Hipoacusia . Disminución paulatina de la capacidad para escuchar derivada del uso de audífonos a volúmenes muy altos

. Disminución paulatina de la capacidad para escuchar derivada del uso de audífonos a volúmenes muy altos Tinnitus . Las personas expresan escuchar zumbidos todo el tiempo

Cuida tus oídos

Existen medidas preventivas para cuidar a nuestros oídos de los posibles daños del uso excesivo de los audífonos, tales como:

No usar audífonos en ambientes muy ruidosos debido a que se tiende a aumentar el volumen de lo que se escucha

Utilizar un volumen adecuado, es decir, a un volumen no superior al de la calle

Por cada 45 minutos que se estén usando los audífonos, se deben descansar 15 minutos sin ellos

Con información del IMSS y del Gobierno de México

