Una de las complicaciones más comunes en la limpieza del hogar es la presencia de una cañería tapada, pues rápidamente emana un desagradable olor que alerta sobre la presencia de suciedad adentro de las tuberías.

Esta señal de alerta debe atenderse en el menor tiempo posible, pues si se ignora se corre el riesgo de que plagas indeseables sean atraídas por el aroma.

Así que si notas algún olor extraño en el lavabo o los alrededores de alguna coladera, incluso si comienzas a observar que tarda en irse el agua, aquí te compartimos los mejores métodos para devolverle frescura a tu hogar.

Tres trucos caseros para destapar las cañerías y eliminar el mal olor

Vinagre y bicarbonato de sodio

Un truco eficaz que es muy popular es una poderosa mezcla con vinagre y bicarbonato de sodio, pues es muy fácil de ejecutar.

Vierte aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe, luego agrega media taza de vinagre blanco y verás que la mezcla burbujea. Deja que la solución actúe durante al menos 30 minutos.

Para mejores resultados, tapa el desagüe y espera más tiempo, incluso toda la noche. por último, vierte una olla con agua hirviendo en el desagüe para enjuagar la tubería.

Agua hirviendo con Sal

Este remedio suele ser muy efectivo en los casos donde la suciedad apenas comienza a interferir en el flujo del agua, pues las altas temperaturas ayudan a diluir la grasa que se acumula en la cañería.

Coloca un litro de agua a hervir y añade 3 cucharadas de sal de mar y vierte la mezcla en varias tandas por el desagüe.

Levadura fresca

Otro de los trucos caseros para destapar las tuberías es el uso de levadura fresca. Disuelve un sobre de levadura en medio litro de agua hirviendo y verter la mezcla en la tubería y deja actuar durante una noche, al día siguiente vierte un litro de agua hirviendo para enjuagar la levadura y limpiar la tubería.

