Laurentides, un tesoro canadiense al descubierto

El fin de año se asoma en el calendario y la invitación para viajar se anida el corazón de todo viajero. Canadá alza la mano como una de las opciones más apetitosas, con Laurentides como el tesoro que vale la pena explorar.

A una hora de Montreal, enclavada en la provincia de Quebec, rodeada por bellezas naturales que fascinan a todos los sentidos y un ambiente de paz que remece el alma, Laurentides —popularmente conocidas como “Las Laurentidas”, en nuestro idioma— abre sus puertas con todos sus encantos, vestida con los colores de invierno.

¿Qué encontrarás aquí? Montañas cubiertas de nieve, lagos congelados, hermosos (y cálidos) chalets para hospedarse y la atmósfera festiva propia de las venideras fiestas de fin de año.

Laurentides es una región sembrada con encantadores pueblitos, como Saint-Sauveur, Sainte-Agathe-des-Monts o Val-David, que en la venidera temporada decembrina se iluminan con mercados navideños, restaurantes gourmet y boutiques locales que celebran el arte de vivir al estilo “québécois”.

Emoción y tranquilidad

En esta región ofrece una amplia gama de experiencias invernales para el disfrute del turista mexicano. Para los que buscan emoción, esquiar en Mont-Tremblant, recorrer senderos nevados en trineo jalado por perros o motonieve.

Una opción de emoción es visitar el Tyroparc (Sainte-Agathe-des-Monts), que ofrece tirolesas a 100 metros de altura, caminatas en la nieve y mucha emoción, en un ambiente seguro y con actividades para todas las edades. Puedes descubrir más de su oferta en su página oficial: https://www.tyroparc.com/home/.

Los que prefieren relajarse y olvidar por un rato el estrés citadino podrán sumergirse en los murmullos de los árboles o relajarse en un spa al aire libre frente al bosque.

Una recomendación está en Scandinave Spa Mont-Tremblant, un spa con aguas termales rodeadas de ambientes nevados, masajes y programas de détox. Su oferta de paquetes la encuentra en la página https://www.scandinave.com/mont-tremblant.

¿Cómo llegar?

Desde Guadalajara ya se cuenta con una conexión directa con Montreal. El servicio lo ofrece la aerolínea Air Transat, con un traslado de cuatro horas con 45 minutos.

Ya en Montreal, la región de Laurentides se encuentra a 45 minutos al Norte de esa ciudad. Sus encantadoras villas ofrecen hospedajes de diversas categorías, acorde al presupuesto del turista tapatío.

Lo básico

Recuerda llevar ropa térmica y de invierno a destinos nevados. La temperatura media en noviembre es entre 0 y -17 grados.

En la región los idiomas son el inglés y el francés. La moneda es el dólar canadiense.

Descubre más actividades de este destino, promociones y hospedaje en https://www.laurentides.com/en/

