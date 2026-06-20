Toyota 4Runner Hybrid 2026: lo híbrido no quita lo rudo

El mercado está repleto de SUVs, pero cada vez son menos las camionetas que mantienen la receta original. No la 4Runner de Toyota, que conserva esa vibra old-school.

Estuvo ausente por varios años en nuestro país, pero, aprovechando la fuerte popularidad que tienen los vehículos todoterreno, está de vuelta con la nueva generación, que se sumó a la oleada de híbridos de la marca japonesa.

La herencia de la Tacoma es innegable: ópticas, parrilla y defensa son altamente reconocibles, con todo y que los terminados, en esta versión Limited (un millón 251 mil 700 pesos), intentan (sin mucho éxito) ser más refinados, con elementos metalizados y más superficies al color de la carrocería. Las líneas robustas, casi toscas, de salpicaderas y portón posterior, con calaveras de formas más compactas, complementan esta mezcla de vehículo robusto pero refinado que trata de vender.

Eso no sucede al interior, con disposición y detalles casi copiados de la pickup que es una especie de deidad en nuestro mercado: la Tacoma. Sus elementos burdos y los materiales rígidos son pensados con la durabilidad en mente, más que en el refinamiento. La pantalla de 14 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, se complementa con elementos como cargador inalámbrico, climatizador de doble zona con salidas traseras, múltiples puertos USB tipo C, quemacocos sencillo y diferentes lugares para guardar objetos.

El espacio no es una de sus mayores virtudes, ni en la segunda fila ni en el maletero, donde vemos cómo la batería del sistema híbrido roba espacio e incrementa la altura del piso de la cajuela, haciendo que la tarea de subir cosas pesadas requiera de un mayor esfuerzo. A cambio, mantiene una de las funciones más distintivas del modelo, que es contar con la capacidad de bajar el vidrio del medallón, como si se tratase de otra ventana más. Un detalle que puede ser útil, pero pensamos que es más para presumir.

Cuenta con una pantalla de 14 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. CORTESÍA

No olvida su origen

Como deriva de la Tacoma, encontraremos al 4 cilindros 2.4 L turbo, acompañado de un motor eléctrico, para contar con un sistema híbrido de 326 HP y 465 libras-pie de par, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción integral permanente, con distintos modos de manejo.

No está pensado para gastar menos, sino para tener un mejor desempeño. Claro que, al compararlo con la predecesora y su mecánica V6, resultará más eficiente.

La calidad de marcha es buena, pensando en el tipo de construcción con chasis de largueros, transmitiendo la sensación de que se puede pasar por encima de lo que sea sin preocuparse por algún tipo de daño, tal cual pasa con las pickups tradicionales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el motor de combustión es el encargado, casi todo el tiempo, de la propulsión, incluso en ciudad, por lo que los consumos difícilmente superarán los 8 o 9 km/l.

Tomando todo en consideración, la 4Runner no es un vehículo refinado, pero sí uno muy divertido, que además puede tener placa verde con sus beneficios, fuera de un consumo relativamente contenido.