¿Tienes un perro feo? Existen ejemplares con características físicas únicas que los catalogan como lomitos poco agraciados por la sociedad . Sin embargo, estas razas esconden historias fascinantes detrás de su singular fisionomía.

El encanto de la desnudez y el pelaje inusual

El Crestado chino destaca por su piel expuesta, salvo por los mechones en su cabeza, patas y cola. Esta falta de pelo se debe a una mutación genética natural. Su fisionomía delgada y sus movimientos ágiles contrastan con su peculiar corona capilar, ganando gran popularidad en certámenes de singularidad canina a nivel global.

Crestado chino. UNSPLASH / S. Semin

Por su parte, el Xoloitzcuintle posee un profundo valor histórico en México, vinculado a la mitología mexica como guía del inframundo. Su variante sin pelo muestra una piel suave y expuesta al clima, un factor que requiere cuidados específicos contra la radiación solar para proteger su salud.

Xoloitzcuintle. UNSPLASH / E. Bosman

El Puli húngaro exhibe un pelaje denso que forma cordones gruesos parecidos a rastas de forma natural. Este manto cubre sus ojos y cuerpo, dándole un aspecto de silueta difusa que servía para camuflarse entre las ovejas durante sus labores de pastoreo en Europa Central.

Puli húngaro. Pexels / K. Ildikó

Siluetas singulares de hocico chato y barba

El Affenpinscher muestra una apariencia peculiar debido a su rostro cubierto de pelo duro y una expresión que recuerda a la de un pequeño simio. Su mandíbula inferior suele sobresalir de forma discreta, detalle que acentúa su gesto serio y su mirada penetrante en todo momento.

Affenpinscher. Pexels / I. Solianyk

El Grifón de Bruselas cuenta con una barba prominente y ojos grandes que saltan a la vista. Esta combinación otorga a su cara un aire casi humano. Su hocico corto y su cabeza redonda lo volvieron un animal muy distinguido en los hogares de Bélgica durante el siglo XIX.

Grifón de Bruselas. Pexels

El Carlino, conocido popularmente como Pug, destaca por sus marcadas arrugas faciales y sus ojos saltones. Su cuerpo compacto y su cola enroscada complementan una estructura física que genera opiniones divididas por sus rasgos chatos, una condición llamada braquicefalia que vigilan los veterinarios.

Pug. UNSPLASH / JC Gellidon

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El Pequinés cuenta con un origen sagrado en los templos asiáticos. Su cuerpo robusto pero de baja estatura, junto a su melena de león y su rostro plano, le confieren un caminar pausado y una expresión digna que rompe con las proporciones comunes.

Pequinés. Pexels / D. Kondrashin

Perfiles curvos y cráneos asimétricos

El Bull terrier es reconocido de inmediato por la forma ovoide de su cabeza, la cual carece de stop o depresión frontonasal. Sus ojos pequeños y triangulares, sumados a una musculatura sólida, configuran un perfil que difiere por completo de cualquier otra casta de cazadores.

Bull terrier. UNSPLASH / M Z

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