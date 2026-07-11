El aroma inconfundible inunda las calles de México: es temporada de elotes. Al pararte frente al carrito, surge la duda: ¿cocido o asado? Descubrir cuál versión beneficia más tu salud cambiará tu forma de disfrutar este manjar prehispánico sin culpa.

El elote, conocido como maíz tierno, es un pilar de la nutrición mesoamericana. Este alimento natural destaca por ser una excelente fuente de carbohidratos complejos, proporcionando energía de liberación lenta para el cuerpo humano.

Además de su aporte energético, cada mazorca está cargada de fibra dietética. Este componente es vital para mantener una salud intestinal óptima, facilitando la digestión y generando una saciedad prolongada que ayuda a controlar el peso.

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A nivel microscópico, este grano esconde un tesoro de nutrientes, destacando la vitamina B como tiamina y niacina. También aporta ácido fólico, un elemento esencial para la regeneración celular y muy recomendado durante el embarazo.

Los antioxidantes no se quedan atrás en su perfil nutricional. Sustancias como la luteína y la zeaxantina están presentes en abundancia, ofreciendo protección natural para la salud visual contra los daños de los radicales libres.

Elotes cocidos: Hidratación y suavidad digestiva

Cuando optamos por los elotes hervidos en agua, aromatizados con hierbas, elegimos la vía de la hidratación. Este método de cocción ablanda los granos, haciéndolos mucho más amigables y ligeros para el sistema digestivo.

Sin embargo, el proceso de ebullición tiene un pequeño costo nutricional. Algunas vitaminas hidrosolubles pueden perderse al quedarse en el agua de cocción , disminuyendo ligeramente su concentración final en el grano que consumimos.

A pesar de esta pérdida, la versión hervida mantiene intacta su fibra y minerales como el potasio. Es la opción ideal para quienes buscan un alimento reconfortante, suave y con un índice glucémico moderado.

Elotes asados: Sabor intenso y retención de nutrientes

Por otro lado, las mazorcas doradas sobre las brasas ofrecen una experiencia sensorial distinta. El calor seco desencadena la reacción de Maillard, caramelizando los azúcares naturales del maíz y potenciando su sabor sin aditivos.

Nutricionalmente, el asado tiene una ventaja técnica: al no sumergirse en agua, los nutrientes hidrosolubles se retienen mejor . Esto significa que el cuerpo aprovecha una mayor cantidad de vitaminas en cada mordida directa.

La precaución principal con esta técnica radica en las partes carbonizadas. Consumir áreas excesivamente quemadas puede introducir compuestos perjudiciales al organismo, por lo que los especialistas recomiendan buscar siempre un dorado uniforme y ligero.

El verdadero culpable: Los aderezos y complementos

El debate entre cocido y asado pierde relevancia al analizar los acompañamientos. Una mazorca sola aporta apenas 77 calorías, pero al añadir mayonesa, queso y mantequilla, el conteo calórico se dispara por encima de 210.

Para mantener este antojo saludable, los expertos sugieren alternativas inteligentes. Sustituir la mayonesa por yogur griego, usar queso panela y exprimir abundante limón fresco reduce drásticamente el consumo de grasas saturadas y sodio.

En conclusión, tanto la versión hervida como la asada son opciones sumamente saludables en su forma natural. La elección perfecta dependerá de tus preferencias de textura y de tu moderación al prepararlos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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