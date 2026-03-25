Creatina: Qué le pasa a tu cuerpo cuando sufres una sobredosis

La creatina es uno de los suplementos más populares en el ámbito del deporte y el fitness. Su uso está ampliamente extendido debido a su capacidad para mejorar el rendimiento físico, especialmente en actividades de alta intensidad. Sin embargo, como ocurre con cualquier suplemento, exceder la dosis recomendada puede tener efectos en el organismo que conviene conocer.

¿Qué es la creatina y para qué sirve?

La creatina es un compuesto que se encuentra de forma natural en el cuerpo, principalmente en los músculos. Su función principal es ayudar a producir energía rápida durante esfuerzos intensos y cortos, como levantar pesas o realizar sprints. También se puede obtener a través de alimentos como la carne roja y el pescado, o mediante suplementos.

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Dosis recomendada

Generalmente, los especialistas sugieren una ingesta de entre 3 y 5 gramos diarios para mantenimiento, aunque algunas personas realizan una fase de “carga” con cantidades mayores durante pocos días. Superar de forma constante estas cantidades puede provocar efectos no deseados.

¿Qué pasa si consumes más creatina de la necesaria?

Retención de líquidos

Uno de los efectos más comunes al consumir creatina en exceso es la retención de agua en los músculos. Esto puede generar una sensación de hinchazón o aumento de peso rápido, que no necesariamente corresponde a un incremento real de masa muscular.

Molestias digestivas

Tomar dosis elevadas puede causar problemas gastrointestinales como diarrea, náuseas o malestar estomacal. Esto suele ocurrir cuando el cuerpo no logra procesar adecuadamente la cantidad ingerida.

Sobrecarga renal

Aunque en personas sanas la creatina suele ser segura en dosis adecuadas, el consumo excesivo y prolongado podría representar un esfuerzo adicional para los riñones, ya que estos son los encargados de filtrar sus metabolitos. El riesgo es mayor en personas con enfermedades renales preexistentes.

Desequilibrios en la hidratación

El aumento de retención de agua en los músculos puede alterar el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Si no se acompaña con una adecuada hidratación, podría aumentar el riesgo de deshidratación en otras áreas del organismo.

Posibles calambres musculares

Algunas personas reportan calambres o molestias musculares cuando consumen creatina en exceso, especialmente si no mantienen una hidratación adecuada.

¿Más creatina significa más resultados?

Consumir más creatina de la recomendada no necesariamente mejora el rendimiento. El cuerpo tiene un límite en la cantidad que puede almacenar, por lo que el exceso simplemente se elimina. Esto significa que aumentar la dosis no se traduce en mayores beneficios, pero sí puede incrementar el riesgo de efectos secundarios.

Sin embargo, exceder la dosis diaria recomendada no ofrece ventajas adicionales y puede generar efectos negativos en el organismo.

International Society of Sports Nutrition

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