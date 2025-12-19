Actividades para realizar esta Navidad en CDMX

Para quienes aún no tienen planes para estas fechas navideñas, te presentamos algunas actividades que se realizarán en la Ciudad de México, que serán de todos los gustos, con diferentes precios de acceso, y que están dirigidas para un público de todas las edades, incluso podremos incluir a nuestras mascotas como perros y gatos, que nos podrán acompañar.

Posadas en la Catedral

Este plan es adecuado para las personas que no han tenido la oportunidad de experimentar las tradicionales posadas que se realizan en México desde hace mucho tiempo. Esta actividad, que estará llevándose a cabo hasta vísperas de Navidad, los asistentes acompañarán a José y María en su procesión, con letanías y velitas incluidas, hasta llegar a la puerta de la Catedral, donde se cantará cada una de las estrofas para pedir posada, y para finalizar quebrar una piñata que representa los siete pecados capitales y el palo con el que se golpea la fe.

Ubicación: En el atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Iniciaron este martes 16 y estarán hasta el 23 de diciembre, a partir de las 18:30 hrs. Entrada libre.

FACEBOOK/ Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México

Villa Navideña en un bosque

Pónganse chamarras, gorros y guantes para que disfruten de este espacio compuesto por diversos escenarios navideños, que van desde casitas hasta un oso gigante iluminado con cientos de luces, para que puedan tomar las mejores fotografías y selfies en familia, además hay nacimientos y recorridos en un tren.

Eso no es todo, también hay una pista de hielo, la cual está abierta de martes a domingo, de 11:30 am a 18:30 pm, — considera que una hora de patinaje tiene un costo de $120 pesos los adultos y $60 pesos los menores de 12 años —.

Ubicación: Bosque de Tláhuac. Hasta el 6 de enero, 8:00 a 20:00 hrs. Entrada libre.

Christmas Around the World

Preparen su mejor outfit navideño y tomen sus fotografías de fantasía en escenarios de ensueño, ya que en esta actividad “The Selfie Experience” por parte de El Palacio de Hierro, recrean escenarios de las ciudades donde la Navidad se hace sentir por todos lados, como Berlín, Moscú, Johannesburgo, Minsk, Washington, París, Londres, Miami y Nueva York; ya sea que asistan con amigos, familia, solos o con su perro y/o gato —ya que es una actividad que permite el acceso con mascotas, así que el disfraz también puede ser para ellos—. Sólo se recomienda llegar con tiempo para hacer un pre registro y se les asignen un turno para entrar.

Ubicación: Palacio de Hierro Polanco. Sótano 1. Disponible hasta el 24 de diciembre, de 11:15 am a 20:30 pm. Entrada libre.

