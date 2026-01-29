Tamales caseros, estas son las recetas más sencillas para prepararlos

Se acerca una de las fechas más esperadas para los fieles católicos y también para los seguidores de la vida culinaria: El Día de la Calendaria, el cual se conmemora el próximo 2 de febrero y es conocido por las reuniones familiares donde los tamales no faltan; a continuación, te decimos algunas deliciosas recetas de tamales caseros, sencillas de preparar.

Lee también: Luce una piel firme y radiante con los beneficios de este té

Deliciosas recetas de tamales caseros

Manos a la obra, no esperes más para hacer estas ricas recetas de tamales caseros adecuadas para todos los gustos, de sabor salado o dulce.

Tamales de rajas

Ingredientes para la masa

1¼ kilo de masa fina para tortillas

250 gramos de manteca de cerdo, previamente batida

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de anís molido

Un puñado de cáscaras de tomate verde, hervidas en 1¼ tazas de agua

Sal al gusto

Hojas de maíz o de plátano, previamente remojadas y bien escurridas

Ingredientes para el relleno (rinde aproximadamente 50 tamales)

3 cucharadas de manteca de cerdo

1 cebolla grande, finamente picada

16 chiles jalapeños, sin semillas y cortados en tiras

½ kilo de jitomate, despepitado y picado

500 gramos de queso panela en tiras

15 hojas de epazote, picadas

Sal al gusto

Preparación de la masa

Se bate la masa junto con la manteca hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se incorpora el polvo para hornear, el anís previamente hervido y colado, el agua de cocción de las cáscaras de tomate y sal al gusto.

La mezcla se continúa batiendo hasta alcanzar el punto correcto, el cual se comprueba colocando un pequeño trozo de masa en un vaso con agua fría: si flota, está lista.

Armado y cocción

Sobre una hoja de maíz se extiende una porción de masa, se añade un poco del relleno y una tira de queso. Se envuelve cuidadosamente, se dobla y se acomodan los tamales de forma vertical en una tamalera o vaporera, sobre una base de hojas de maíz. Se cuecen al vapor durante 45 minutos a una hora, o hasta que se desprendan fácilmente de la hoja.

Preparación del relleno

En la manteca caliente se sofríe la cebolla junto con los chiles hasta que estén transparentes. Se agrega el jitomate, el epazote y sal al gusto, y se deja cocinar hasta que la mezcla esté bien sazonada.

Tamales de elote

Ingredientes (rinde 30 piezas)

20 elotes desgranados

2 tazas de azúcar

2 tazas de aceite de maíz

Sal al gusto

Hojas de maíz para envolver

Preparación

Los granos de elote se muelen junto con el azúcar y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se incorpora el aceite de maíz poco a poco, sin dejar de mezclar, hasta lograr una pasta suave.

Con una cucharada de la preparación, se unta la mezcla sobre las hojas de maíz, se envuelven en forma de tamal y se colocan en una vaporera o tamalera. Los tamales se cuecen durante 30 a 40 minutos, o hasta que se desprendan fácilmente de la hoja.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS