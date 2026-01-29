Tamales caseros, estas son las recetas más sencillas para prepararlos

Se acerca una de las fechas más esperadas para los fieles católicos y también para los seguidores de la vida culinaria: El Día de la Calendaria, el cual se conmemora el próximo 2 de febrero y es conocido por las reuniones familiares donde los tamales no faltan; a continuación, te decimos algunas deliciosas recetas de tamales caseros, sencillas de preparar. Manos a la obra, no esperes más para hacer estas ricas recetas de tamales caseros adecuadas para todos los gustos, de sabor salado o dulce. Ingredientes para la masaIngredientes para el relleno (rinde aproximadamente 50 tamales)Preparación de la masaSe bate la masa junto con la manteca hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se incorpora el polvo para hornear, el anís previamente hervido y colado, el agua de cocción de las cáscaras de tomate y sal al gusto.La mezcla se continúa batiendo hasta alcanzar el punto correcto, el cual se comprueba colocando un pequeño trozo de masa en un vaso con agua fría: si flota, está lista.Armado y cocciónSobre una hoja de maíz se extiende una porción de masa, se añade un poco del relleno y una tira de queso. Se envuelve cuidadosamente, se dobla y se acomodan los tamales de forma vertical en una tamalera o vaporera, sobre una base de hojas de maíz. Se cuecen al vapor durante 45 minutos a una hora, o hasta que se desprendan fácilmente de la hoja.Preparación del rellenoEn la manteca caliente se sofríe la cebolla junto con los chiles hasta que estén transparentes. Se agrega el jitomate, el epazote y sal al gusto, y se deja cocinar hasta que la mezcla esté bien sazonada.Ingredientes (rinde 30 piezas)PreparaciónLos granos de elote se muelen junto con el azúcar y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se incorpora el aceite de maíz poco a poco, sin dejar de mezclar, hasta lograr una pasta suave.Con una cucharada de la preparación, se unta la mezcla sobre las hojas de maíz, se envuelven en forma de tamal y se colocan en una vaporera o tamalera. Los tamales se cuecen durante 30 a 40 minutos, o hasta que se desprendan fácilmente de la hoja.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS