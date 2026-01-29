Jueves, 29 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Tamales caseros, estas son las recetas más sencillas para prepararlos

El Día de la Candelaria se acerca y los deliciosos tamales de distintos sabores ya no se hacen esperar

Por: El Informador

No esperes más para hacer estas ricas recetas de tamales caseros adecuadas para todos los gustos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

No esperes más para hacer estas ricas recetas de tamales caseros adecuadas para todos los gustos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Se acerca una de las fechas más esperadas para los fieles católicos y también para los seguidores de la vida culinaria: El Día de la Calendaria, el cual se conmemora el próximo 2 de febrero  y es conocido por las reuniones familiares donde los tamales no faltan; a continuación, te decimos algunas deliciosas recetas de tamales caseros, sencillas de preparar.   

Lee también: Luce una piel firme y radiante con los beneficios de este té

Deliciosas recetas de tamales caseros 

Manos a la obra, no esperes más para hacer estas ricas recetas de tamales caseros adecuadas para todos los gustos, de sabor salado o dulce. 

  • Tamales de rajas

Ingredientes para la masa

  • 1¼ kilo de masa fina para tortillas
  • 250 gramos de manteca de cerdo, previamente batida
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • ½ cucharadita de anís molido
  • Un puñado de cáscaras de tomate verde, hervidas en 1¼ tazas de agua
  • Sal al gusto
  • Hojas de maíz o de plátano, previamente remojadas y bien escurridas

Ingredientes para el relleno (rinde aproximadamente 50 tamales)

  • 3 cucharadas de manteca de cerdo
  • 1 cebolla grande, finamente picada
  • 16 chiles jalapeños, sin semillas y cortados en tiras
  • ½ kilo de jitomate, despepitado y picado
  • 500 gramos de queso panela en tiras
  • 15 hojas de epazote, picadas
  • Sal al gusto

Te puede interesar: ¿Cuántas calorías tiene un tamal?

Preparación de la masa

Se bate la masa junto con la manteca hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se incorpora el polvo para hornear, el anís previamente hervido y colado, el agua de cocción de las cáscaras de tomate y sal al gusto.

La mezcla se continúa batiendo hasta alcanzar el punto correcto, el cual se comprueba colocando un pequeño trozo de masa en un vaso con agua fría: si flota, está lista.

Armado y cocción

Sobre una hoja de maíz se extiende una porción de masa, se añade un poco del relleno y una tira de queso. Se envuelve cuidadosamente, se dobla y se acomodan los tamales de forma vertical en una tamalera o vaporera, sobre una base de hojas de maíz. Se cuecen al vapor durante 45 minutos a una hora, o hasta que se desprendan fácilmente de la hoja.

Preparación del relleno

En la manteca caliente se sofríe la cebolla junto con los chiles hasta que estén transparentes. Se agrega el jitomate, el epazote y sal al gusto, y se deja cocinar hasta que la mezcla esté bien sazonada.

  • Tamales de elote 

Ingredientes (rinde 30 piezas)

  • 20 elotes desgranados
  • 2 tazas de azúcar
  • 2 tazas de aceite de maíz
  • Sal al gusto
  • Hojas de maíz para envolver

Preparación

Los granos de elote se muelen junto con el azúcar y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se incorpora el aceite de maíz poco a poco, sin dejar de mezclar, hasta lograr una pasta suave.

Con una cucharada de la preparación, se unta la mezcla sobre las hojas de maíz, se envuelven en forma de tamal y se colocan en una vaporera o tamalera. Los tamales se cuecen durante 30 a 40 minutos, o hasta que se desprendan fácilmente de la hoja.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones