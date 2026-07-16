Sinaloa inicia la temporada vacacional con playas que cumplen los estándares sanitarios establecidos por COFEPRIS. A través del programa nacional Playas Limpias 2026, la dependencia confirmó que las 22 playas monitoreadas en Bahía de Altata, Mazatlán, Guasave, Los Mochis, Culiacán y Escuinapa registran óptimas condiciones sanitarias.

A esta garantía sanitaria se suman su biodiversidad, la gastronomía marina, los atardeceres dorados y una amplia oferta de actividades que van desde el descanso absoluto hasta opciones como surf, paddle board, kayak, buceo y pesca deportiva.

Playa El Maviri. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

Comenzando en la zona norte, Playa El Maviri en Los Mochis ofrece aguas tranquilas y arena fina, donde es posible nadar, practicar actividades acuáticas, disfrutar de su reconocida oferta gastronómica e incluso vivir una experiencia en tirolesa, una combinación ideal para quienes viajan en familia o buscan un día de aventura.

Playa Las Glorias. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

Siguiendo la línea de la costa, en Guasave, Playa Las Glorias despliega un oleaje suave que invita a la relajación. Aquí, La Ensenadita es el espacio predilecto para la convivencia familiar con palapas, áreas de descanso y mesas donde el auténtico sabor de la región se hace presente con platillos como aguachiles, pescado zarandeado, callo de hacha, tacos de pescado, entre otros.

Bahía de Altata, Navolato. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

Hacia el centro del estado, la Bahía de Altata, en Navolato, resalta como un rincón ecoturístico que cautiva por su malecón y su corredor gastronómico especializado en mariscos frescos. En playas como Altata III, El Tambor y Nuevo Altata, la aventura se vive con recorridos en vehículos 4x4 sobre dunas de arena, paseos en motos acuáticas y jornadas de pesca deportiva desde la orilla como en embarcaciones. Asimismo, a pocos kilómetros de la capital sinaloense, Playa Ponce resguarda un sistema lagunar para quienes buscan un entorno de desconexión.

Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

El paisaje costero se transforma en Mazatlán donde conviven la energía urbana y la naturaleza. Mientras Playa Cerritos, alejada del bullicio ofrece caminatas en total serenidad, las playas de la Zona Dorada se distinguen como el epicentro del estilo de vida moderno con clubes de playa y restaurantes. Por su parte, Playa Norte y Los Pinitos reflejan la esencia más auténtica del puerto donde se reúnen deportistas, pescadores y locales. Frente al Centro Histórico, Playa Olas Altas se consolida como uno de los puntos favoritos de surfistas gracias a su oleaje cambiante. El encanto mazatleco se extiende hacia la Isla de la Piedra con su ambiente rústico, y hacia la Isla El Venado, un paraíso escondido accesible solo por lancha que invita a sumergirse en aguas transparentes para practicar snorkel o buceo.

Playa Las Lupitas, Teacapán. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

Finalmente, en el sur del estado, las playas Las Cabras-Isla del Bosque y Las Lupitas-Teacapán, en Escuinapa, revelan paisajes vírgenes de humedales y manglares. Esta zona es un sitio privilegiado para la observación de aves y alberga, además, el enigmático sitio arqueológico de El Calón, la única pirámide prehispánica del mundo construida en su totalidad con millones de conchas marinas, ideal para viajeros interesados en el ecoturismo y el contacto con la naturaleza.

Con playas que cumplen con los estándares sanitarios y una costa que reúne naturaleza, gastronomía y actividades para todos los gustos, Sinaloa se prepara para recibir a quienes buscan disfrutar del verano frente al mar.

Con información de la Secretaria de Turismo de Sinaloa.

XM