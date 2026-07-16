Con el objetivo de visibilizar el patrimonio natural oculto en los cuerpos de agua de las Barrancas del Cobre, el Gobierno del Estado de Chihuahua, en coordinación con el Ayuntamiento de Guachochi, abrieron las puertas del Acuario Ro'chí, nombre que proviene del vocablo ralámuli ro'chí, que significa "pez".Este complejo se erige como el primer acuario en la historia de la entidad y el segundo en todo el norte de la República Mexicana. El propósito central de esta obra es educar a las futuras generaciones sobre la fragilidad y riqueza biológica de los ecosistemas de la Sierra Tarahumara, además de fomentar la conservación de las especies endémicas de la región y del país.El Acuario Ro'chí destaca por su población de más de 600 animales pertenecientes a 53 especies distintas. A diferencia de los acuarios comerciales tradicionales, las exhibiciones Priorizan la fauna de la región de las barrancas y ríos serranos, incluyendo:El complejo cuenta con todas las autorizaciones federales y estatales para el manejo de vida silvestre. Su operación está estrictamente supervisada por especialistas en medicina veterinaria y biólogos marinos. El recorrido guiado tiene una capacidad óptima para 30 personas simultáneas.El secretario de Turismo y el alcalde José Miguel Yáñez resaltaron que el Acuario Ro'chí requirió una inversión conjunta de 17.5 millones de pesos para potenciar el turismo de naturaleza en Guachochi, ya que este recinto forma parte del Corredor Turístico Pies Ligeros con el objetivo de extender la estadía de los turistas nacionales e internacionales en la Sierra Madre Occidental integrando nuevas experiencias extremas y de naturaleza.El Acuario Ro'chí ya se encuentra abierto al público con un horario de jueves a domingo de 13:00 a 19:00 horas, si tu objetivo es visitar este recinto puedes adquirir tus entradas en las taquillas del acuario. Con información del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua.XM