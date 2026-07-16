Con el objetivo de visibilizar el patrimonio natural oculto en los cuerpos de agua de las Barrancas del Cobre, el Gobierno del Estado de Chihuahua, en coordinación con el Ayuntamiento de Guachochi, abrieron las puertas del Acuario Ro'chí, nombre que proviene del vocablo ralámuli ro'chí, que significa "pez".

Acuario Ro’chí. ESPECIAL/FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Este complejo se erige como el primer acuario en la historia de la entidad y el segundo en todo el norte de la República Mexicana. El propósito central de esta obra es educar a las futuras generaciones sobre la fragilidad y riqueza biológica de los ecosistemas de la Sierra Tarahumara, además de fomentar la conservación de las especies endémicas de la región y del país.

Acuario Ro’chí. ESPECIAL/FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Un refugio para especies endémicas

El Acuario Ro'chí destaca por su población de más de 600 animales pertenecientes a 53 especies distintas. A diferencia de los acuarios comerciales tradicionales, las exhibiciones Priorizan la fauna de la región de las barrancas y ríos serranos, incluyendo:

Ajolote Tarahumara y Salamandras: Especies endémicas bajo esquemas estrictos de monitoreo y conservación.

Especies endémicas bajo esquemas estrictos de monitoreo y conservación. Trucha Arcoíris Silvestre: Ejemplares producidos y resguardados directamente en coordinación con los centros acuícolas de la zona.

Ejemplares producidos y resguardados directamente en coordinación con los centros acuícolas de la zona. Fauna Terrestre y Reptiles: Exhibiciones complementarias de ranas, víboras de cascabel, camaleones y tarántulas nativas de la sierra.

Acuario Ro’chí. ESPECIAL/FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Infraestructura moderna y sustentable

El complejo cuenta con todas las autorizaciones federales y estatales para el manejo de vida silvestre. Su operación está estrictamente supervisada por especialistas en medicina veterinaria y biólogos marinos. El recorrido guiado tiene una capacidad óptima para 30 personas simultáneas.

Acuario Ro’chí. ESPECIAL/FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Motor para el desarrollo ecoturístico

El secretario de Turismo y el alcalde José Miguel Yáñez resaltaron que el Acuario Ro'chí requirió una inversión conjunta de 17.5 millones de pesos para potenciar el turismo de naturaleza en Guachochi, ya que este recinto forma parte del Corredor Turístico Pies Ligeros con el objetivo de extender la estadía de los turistas nacionales e internacionales en la Sierra Madre Occidental integrando nuevas experiencias extremas y de naturaleza.

El Acuario Ro'chí ya se encuentra abierto al público con un horario de jueves a domingo de 13:00 a 19:00 horas, si tu objetivo es visitar este recinto puedes adquirir tus entradas en las taquillas del acuario.

Con información del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua.

XM